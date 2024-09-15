«Арсенал» лишился лидеров, но обыграл «Тоттенхэм». Все благодаря отличному плану

Команда Артеты третий раз подряд обыграла принципиального соперника на его поле.

Дерби Северного Лондона — это маленькая жизнь. Здесь одного жеста или фразы достаточно, чтобы разгорелся пожар. Достаточно даже шутки, вроде той, что выдал Хаверц. Отвечая на вопрос про общение с бывшим партнером по сборной и «Челси» Вернером, Кай заявил, что сейчас не разговаривает с игроками «шпор». А ведь это он весной говорил, что будет болеть за «Тоттенхэм» в ключевом матче чемпионской гонки против конкурента «канониров» «Манчестер Сити».

Ну а споры принципиальных соперников может вызвать даже форма, так как АПЛ не разрешила «Арсеналу» играть в традиционном комплекте по той причине, что в нем слишком много белого. Гости предлагали комбинированный вариант с красными гетрами и шортами, но не нашли понимания у лиги. «Это не идеально — мы хотели играть в нашей домашней форме и наших цветах, но это не наше решение. Мы адаптируемся, мы сделали это против «Астон Виллы» и выиграли, так что, надеюсь, это также принесет удачу», — признался накануне Микель Артета.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета. Фото Reuters

Но очевидно, что для подписавшего на днях новый контракт испанца это была не главная проблема. Требовалось еще и перекраивать среднюю линию, где отсутствовали две ключевые фигуры — дисквалифицированный Райс и вернувшийся из сборной с травмой Эдегор. С тех пор как эта парочка объединилась в «Арсенале», это вообще первый случай, когда в старте отсутствовали оба. А тут еще и испанский новичок Мерино угодил в лазарет, составив там компанию Томиясу и Калафьори.

Так что не стоило удивляться тому, что гости в воскресенье выглядели максимально прагматичной командой. Но при этом чуть более острой по итогам первого тайма. Бодро начавший «Тоттенхэм» уж точно ничем не мог удивить получившего приз за лучший сейв августа Райю. Удар в ближний угол от Кулушевски — вот и все угрозы за 45 минут. Никаких сравнений с атакой Хаверца со «второго этажа» и крутым спасением Викарио или выходом на цель Габриэла Мартинелли, который сам все испортил бесхитростным ударом.

Кажется, больше всего эмоций вызвала легкая потасовка после жесткого отбора Тимбера, которого схватил за грудки Викарио. Голландец прошел по грани, так как при наступе попал по ноге Педро Порро по касательной. «Ему очень повезло!» — сошлись в оценке эпизода в прямом эфире Sky Джейми Реднапп и Пол Мерсон. Арбитр же ограничился желтой карточкой, а всего к перерыву вынес целых семь предупреждений. И это были едва ли не главные цифры тайма, который в матче этих соперников обошелся без забитых мячей впервые с февраля 2018 года.

В таких встречах многое решают детали. В данном случае — терпение «канониров». Им даже на руку оказалась страсть Ангелоса Постекоглу к атакующему футболу, потому что усилившееся после перерыва давление «шпор» вытащило внушительные силы хозяев на чужую половину поля. Соответственно, появились свободные зоны, а там хватило даже не момента — заработанного углового. Если кто-то забыл, какой ужас наводили корнеры «Арсенала» на всю лигу в прошлом сезоне, — забивший уже 15-й гол в АПЛ Габриэл Магальянс об этом напомнил.

Победный гол Габриэла Магальянса. Фото Reuters

Кстати, можно констатировать, что «Тоттенхэм» на своих ошибках не учится и продолжает танцевать на граблях. Три из четырех последних голов «Арсенала» в дерби забиты после подач с угловой отметки. До этого столько же результативных корнеров пришлось на 88 голевых атак, что подчеркивает либо проблемы текущей версии «Тоттенхэма», либо достоинства «Арсенала».

В пользу второго варианта говорит эффективность Сака, который больше всего результативных баллов (6) набрал именно в играх с самым принципиальным соперником. Ну и заодно догнал Палмера в рейтинге лучших ассистентов чемпионата (по 4 голевых передачи). Игрок, который решает. В том числе в сложнейших играх при непростой кадровой ситуации. Артета с ней справился образцово и осчастливил красно-белую часть Лондона третьей подряд гостевой победой над «шпорами», чего не случалось с 1988 года.