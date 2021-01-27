«Отец Пулишича вместо отца Маунта». С чего началась эра Тухеля в «Челси»

Марина Грановская тепло встретила Томаса Тухеля на посту главного тренера «Челси».

Томас Тухель во вторник вечером был официально объявлен главным тренером «Челси» вместо уволенного накануне Фрэнка Лэмпарда. «Началась эра Тухеля», — пишут болельщики, с восторгом встретившие немецкого тренера в Лондоне. В приветственной речи Тухель поблагодарил клуб за доверие, а затем высоко отозвался о работе Лэмпарда. «Мы все очень уважаем проделанную им работу и его наследие в «Челси», — сказал Тухель. Это красиво и правильно.

Высказалась по поводу назначения и директор клуба Марина Грановская. Услышать ее было важно в контексте информации The Athletic об их непростых отношениях с Лэмпардом и о том, что она начала изучать варианты замены тренера еще в декабре. «Всегда непросто менять тренера в середине сезона, однако все мы очень рады заполучить одного из лучших тренеров Европы», — сказала она. Доверие женщин из руководства клуба особенно важно в современном футболе.

Соцсети встретили вполне ожидаемое назначение Тухеля довольно сдержанно. Хотя без шуток, естественно, не обошлось. В Twitter переживают за Мэйсона Маунта, которого уже давно называют сыном Лэмпарада: с Фрэнком молодой полузащитник работал еще в аренде в «Дерби», а к 22 годам дорос до капитанской повязки в «Челси».

Thomas Tuchel: «Nice to meet you»



Mason Mount: pic.twitter.com/9U0geVFPh1 — ODDSbible (@ODDSbible) January 26, 2021

Тем временем в составе «Челси» нашелся сын и у нового главного тренера, это Кристиан Пулишич. Именно при Тухеле начался его путь в профессиональном футболе: американец дебютировал за дортмундскую «Боруссию» в 17-летнем возрасте. Их воссоединение — важная грань назначения Тухеля.

Thomas Tuchel and Christian Pulisic linking up again ? pic.twitter.com/U5z4Y8p90Q — B/R Football (@brfootball) January 26, 2021

В приходе Тухеля, конечно же, нашли немецкий подтекст. От нового тренера ждут, что он сможет раскрыть Тимо Вернера и Кая Хаверца. За эту пару Роман Абрамович выложил 145 миллионов евро, но соответствующей отдачи в первые полгода не последовало. Это, кстати, тоже ставили в вину Лэмпарду.

Chelsea spent nearly ?120 million on Werner and Havertz ?



Can Tuchel get the best out of them? ?? pic.twitter.com/HM2v06Qv69 — Goal (@goal) January 25, 2021

Теперь в премьер-лиге появилось крутое противостояние немецких тренеров.

Thomas Tuchel ? Jurgen Klopp



Reunited in the Premier League ? pic.twitter.com/EsgUZV2SFU — Goal (@goal) January 26, 2021

Всплыло забавное видео с Тухелем дортмундского периода. «Готовьтесь, игроки «Челси»! Тухель — тот еще шутник».

Chelsea players, brace yourselves. Tuchel is a joker ?



(via @Bundesliga_EN) pic.twitter.com/JNIeHQYSdc — ESPN FC (@ESPNFC) January 26, 2021

Первый матч под руководством Тухеля «Челси» проведет уже в среду: «синие» в чемпионате Англии примут «Вулверхэмптон».