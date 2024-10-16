Немец — логичный и при этом самый рискованный кандидат.

Итак, Томас Тухель — главный тренер сборной Англии. Официально. Пока детали неизвестны, кроме того, что он приступит к работе с 1 января 2025 года. Но само назначение притягивает к себе внимание в первую очередь своей взрывоопасностью.

Вообще Тухель казался лучшим вариантом для английской сборной здесь и сейчас. Рассматривался вариант с Гвардиолой, но дальше разговоров дело не дошло, да и освободится Пеп, самое раннее, по окончании сезона. А тут — свободный тренер с обширнейшим опытом работы на топ-уровне, обвешанный медалями, авторитетнейший. Плюс отлично знает английский, работал в АПЛ и тренировал Кейна в «Баварии». Аллегри, Мойес, Хави, Лев, Поттер, Сарри — вариантов среди свободных коучей на рынке хватало, но, очевидно, для «Трех львов» Тухель в этом списке был самым предпочтительным.

Но есть один серьезный пункт, который может обрушить все надежды английских фанатов на трофеи. И дело не в национальности (у его предшественников-иностранцев Эрикссона и Капелло мало что получилось), и даже не в том, что он немец (к которым после Второй мировой у определенной прослойки англичан предвзятое отношение). Тухель и правда педант и мастер своего дела, у которого за спиной вагон достижений, но его диктаторские методы управления уже не раз стоили ему работы.

В дортмундской «Боруссии» Томас конфликтовал с целым рядом ветеранов: Хуммельсом, Суботичем, Блащиковски и Вайденфеллером. С особыми эмоциями фанаты вспоминают растиражированную историю, как после провального матча Тухель заставил ползать на четвереньках молодого турка Эмре Мора, а в ответ на его негодование требовал закрыть рот. Жесткость тренера проецировалась не только на игроков, но и на руководство — исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке и спортивный директор Михаэль Цорк также имели проблемы с Тухелем. Тот открыто критиковал трансфер Александра Исака, ругался из-за переноса игры с «Монако» после взрыва в автобусе команды. Как итог — увольнения спустя несколько дней после победы в Кубке Германии и слова Вацке, заявившего, что он устал иметь дело с Тухелем.

Фото Global Look Press

В «ПСЖ» Томас лучше держал себя в руках — в целом ладил с Неймаром, лишь раз поругался с Мбаппе после замены. Но снова сцепился с высшим менеджментом — на этот раз со спортивным директором Леонардо. Доходило до того, что Тухель использовал подписанного без его ведома опорника Данилу в центре обороны — чисто в знак протеста. Понятное дело, долго так продолжаться не могло, и в Париже сделали выбор в пользу Леонардо.

В «Челси» ситуация более неоднозначна — немец выиграл Лигу чемпионов спустя месяц после прихода в клуб. И все было отлично, пока Романа Абрамовича не сменил Тодд Боэли. На этот раз Томас был недоволен дополнительной нагрузкой по трансферам и переговорам с игроками. И бесился от необходимости объяснять новому начальству, что ему не нужен Криштиану Роналду. Боэли оставалось лишь дождаться, когда найдется повод уволить строптивого сотрудника — и он не преминул воспользоваться первым же подвернувшимся моментом.

Ну и «Бавария» — снова конфликт с игроками, на этот раз с Мюллером и Киммихом, которые были недовольны недоверием со стороны тренера. А окончательно Тухель потерял раздевалку после поражения от «Байера» и слов: «Вы не так хороши, как я думал, тогда мне просто нужно адаптироваться к вашему уровню». Как итог — увольнение после чемпионского сезона.

Фото Global Look Press

В общем, Тухель — это человек-война, которому будто нужен конфликт, чтобы чувствовать заряженность. Он не терпит вмешательств в свою работу, не признает авторитетов и готов аннигилировать любого, кто усомнится в его методах. Подходит ли это сборной Англии, напичканной обласканными вниманием футболистами? Особенно после Гарета Саутгейта, который был максимально деликатен и вежлив со своими игроками. Контраст может оказаться слишком травмирующим.

Кто-то на островах считает, что роль главного тренера должна была достаться молодому местному, например Эдди Хау. Но пока английская федерация футбола сделала самый логичный и при этом самый рискованный шаг из возможных. Хотя, может, такая встряска этой сборной и необходима?