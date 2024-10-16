Тухель — отличный выбор для сборной Англии. Но одна деталь может все разрушить
Итак, Томас Тухель — главный тренер сборной Англии. Официально. Пока детали неизвестны, кроме того, что он приступит к работе с 1 января 2025 года. Но само назначение притягивает к себе внимание в первую очередь своей взрывоопасностью.
Вообще Тухель казался лучшим вариантом для английской сборной здесь и сейчас. Рассматривался вариант с Гвардиолой, но дальше разговоров дело не дошло, да и освободится Пеп, самое раннее, по окончании сезона. А тут — свободный тренер с обширнейшим опытом работы на топ-уровне, обвешанный медалями, авторитетнейший. Плюс отлично знает английский, работал в АПЛ и тренировал Кейна в «Баварии». Аллегри, Мойес, Хави, Лев, Поттер, Сарри — вариантов среди свободных коучей на рынке хватало, но, очевидно, для «Трех львов» Тухель в этом списке был самым предпочтительным.
Но есть один серьезный пункт, который может обрушить все надежды английских фанатов на трофеи. И дело не в национальности (у его предшественников-иностранцев Эрикссона и Капелло мало что получилось), и даже не в том, что он немец (к которым после Второй мировой у определенной прослойки англичан предвзятое отношение). Тухель и правда педант и мастер своего дела, у которого за спиной вагон достижений, но его диктаторские методы управления уже не раз стоили ему работы.
В дортмундской «Боруссии» Томас конфликтовал с целым рядом ветеранов: Хуммельсом, Суботичем, Блащиковски и Вайденфеллером. С особыми эмоциями фанаты вспоминают растиражированную историю, как после провального матча Тухель заставил ползать на четвереньках молодого турка Эмре Мора, а в ответ на его негодование требовал закрыть рот. Жесткость тренера проецировалась не только на игроков, но и на руководство — исполнительный директор клуба Ханс-Йоахим Ватцке и спортивный директор Михаэль Цорк также имели проблемы с Тухелем. Тот открыто критиковал трансфер Александра Исака, ругался из-за переноса игры с «Монако» после взрыва в автобусе команды. Как итог — увольнения спустя несколько дней после победы в Кубке Германии и слова Вацке, заявившего, что он устал иметь дело с Тухелем.
В «ПСЖ» Томас лучше держал себя в руках — в целом ладил с Неймаром, лишь раз поругался с Мбаппе после замены. Но снова сцепился с высшим менеджментом — на этот раз со спортивным директором Леонардо. Доходило до того, что Тухель использовал подписанного без его ведома опорника Данилу в центре обороны — чисто в знак протеста. Понятное дело, долго так продолжаться не могло, и в Париже сделали выбор в пользу Леонардо.
В «Челси» ситуация более неоднозначна — немец выиграл Лигу чемпионов спустя месяц после прихода в клуб. И все было отлично, пока Романа Абрамовича не сменил Тодд Боэли. На этот раз Томас был недоволен дополнительной нагрузкой по трансферам и переговорам с игроками. И бесился от необходимости объяснять новому начальству, что ему не нужен Криштиану Роналду. Боэли оставалось лишь дождаться, когда найдется повод уволить строптивого сотрудника — и он не преминул воспользоваться первым же подвернувшимся моментом.
Ну и «Бавария» — снова конфликт с игроками, на этот раз с Мюллером и Киммихом, которые были недовольны недоверием со стороны тренера. А окончательно Тухель потерял раздевалку после поражения от «Байера» и слов: «Вы не так хороши, как я думал, тогда мне просто нужно адаптироваться к вашему уровню». Как итог — увольнение после чемпионского сезона.
В общем, Тухель — это человек-война, которому будто нужен конфликт, чтобы чувствовать заряженность. Он не терпит вмешательств в свою работу, не признает авторитетов и готов аннигилировать любого, кто усомнится в его методах. Подходит ли это сборной Англии, напичканной обласканными вниманием футболистами? Особенно после Гарета Саутгейта, который был максимально деликатен и вежлив со своими игроками. Контраст может оказаться слишком травмирующим.
Кто-то на островах считает, что роль главного тренера должна была достаться молодому местному, например Эдди Хау. Но пока английская федерация футбола сделала самый логичный и при этом самый рискованный шаг из возможных. Хотя, может, такая встряска этой сборной и необходима?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|
2
|Ман. Сити
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Челси
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
5
|Астон Вилла
|7
|4
|2
|1
|12-9
|14
|
6
|Брайтон
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|
7
|Ньюкасл
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|
8
|Фулхэм
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|
9
|Тоттенхэм
|7
|3
|1
|3
|14-8
|10
|
10
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
11
|Брентфорд
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|
12
|Вест Хэм
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|МЮ
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|
15
|Лестер
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Эвертон
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|
17
|Ипсвич
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
|19.10
|14:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|19.10
|17:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ипсвич – Эвертон
|- : -
|19.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|19.10
|17:00
|
Саутгемптон – Лестер
|- : -
|19.10
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|20.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|20.10
|18:30
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|21.10
|22:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|5
|1
|1