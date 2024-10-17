В Англии не хотят видеть Тухеля главным тренером сборной. Просто потому что он немец
16 октября Футбольная ассоциация Англии назвала имя нового главного тренера национальной сборной — им стал Томас Тухель. 51-летний немец — всего третий иностранец во главе «трех львов» (после Фабио Капелло и Свен-Ерана Эрикссона), так что многие восприняли это назначение негативно.
Невилл, Реднапп и пресса — против
Первее всех прибивать нового главного тренера начал Гарри Невилл — назвал назначение ошибкой: «Мы наносим себе вред. В Англии очень много хороших специалистов, которых можно было бы назначить тренером сборной. Почему-то мы застряли, когда дело касается тренерства. У англичан есть одна из худших репутаций в Европе. У нас нет четкой идентичности, из-за чего мы не можем построить уникальный стиль. Нам нужно дать возможность английским тренерам преуспеть, чтобы у нас появилась собственная идентичность», — написал бывший защитник сборной Англии в соцсетях.
Харри Реднапп высказался еще прямее: «Не то чтобы он был крайне успешен. Пару раз он быстро терял работу в клубах. Я очень патриотичен и считаю, что нам нужен английский тренер, но, очевидно, выбор был невелик. У англичан сейчас не так много шансов стать тренерами в премьер-лиге. Там везде иностранные владельцы, которым нужен зарубежный тренер. У нас в АПЛ всего два или три тренера-англичанина. Это печально, учитывая то, сколько денег тратит Ассоциация на тренерские курсы», — цитирует легендарного английского специалиста Goal.
Еще один английский ветеран, Сэм Эллардайс, тоже против: «Сборная Англии — лучшая или одна из лучших работ, что можно получить. И хотя я сам провел там короткое время, это все равно одно из лучших мест, и ты не можешь это отрицать, будучи англичанином. Проблема Ассоциации в том, что она пошла против всего того, что делала для создания и развития своих кадров», — цитирует экс-тренера сборной Англии talkSport.
А что пресса? Оттаптывалась, как могла. Один из популярнейших английских таблоидов — Daily Mail — с утра выпустил текст с говорящим названием «Черный день для Англии». В нем есть такой пассаж: «Англия должна быть английской вплоть до человека, отвечающего за экипировку. Нам не нужен Томас Тухель. Нам нужен патриот, который поставит эту страну на первое, второе и третье место».
Daily Mirror — тоже против. Вернее, один из журналистов, Саймон Берд: «Извините, но менеджером сборной должен быть англичанин. Я не ярый сторонник «Брексита», совсем нет. Но мы должны выбирать менеджера только из тренерского пула, который создали как нация. Единственное особое исключение я бы сделал для Пепа Гвардиолы, если он захочет получить эту работу, когда покинет «Сити».
Сэм Уоллес из The Telegraph по-доброму — но тоже нет: «Тренером сборной должен быть англичанин. В противном случае это просто не международный футбол. Такое предположение вызывает гнев людей, которые, похоже, не понимают, что международный футбол — это небольшой уголок нашей общественной жизни, где национальность имеет значение. Не в неприятном смысле. В безобидном, интригующем смысле. Национальность — это буквально суть международного футбола».
А в Германии во всю издеваются над англичанами. «Отчаяние на острове, должно быть, колоссальное, если они признают, что сейчас помочь может только немец. Какая дань уважения Тухелю и нашему футболу, раз англичане преодолевают свои страхи, несмотря на огромное соперничество», — написал редактор Bild Маттиас Брюгельманн.
Тухель в шутку извинился за паспорт
У немецкого специалиста уже прошла первая пресс-конференция. Само собой, вопрос национальности на ней проигнорировать не смогли. Тухель не стал отмалчиваться: «Извините, у меня немецкий паспорт. У каждого есть свое мнение, и я понимаю, когда кто-то говорит: «Я бы хотел английского тренера для нашей команды».
Но уже всерьез Тухель сказал, что ожидает доверия за хорошую работу в АПЛ: «Я думаю, что мы заслуживаем справедливого шанса и похвалы за то, что у нас хороший послужной список в стране и мы никогда не стеснялись того, как сильно мы любим Англию и любим работать с игроками в премьер-лиге. Может быть, это засчитывается как британская метка в моем немецком паспорте. Мы постараемся убедить их результатами и тем, как мы играем».
Немец пообещал уважать Англию: «Я всегда буду демонстрировать свое уважение к стране и очень трогательному гимну», — заключил Томас.
Контракт Тухеля вступит в силу с января 2025 года, он рассчитан до июля 2026-го. Немец будет зарабатывать около 5 миллионов евро за сезон и повезет команду на чемпионат мира 2026 года. Если, конечно, его не съедят раньше английские патриоты.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|
2
|Ман. Сити
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Челси
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
5
|Астон Вилла
|7
|4
|2
|1
|12-9
|14
|
6
|Брайтон
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|
7
|Ньюкасл
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|
8
|Фулхэм
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|
9
|Тоттенхэм
|7
|3
|1
|3
|14-8
|10
|
10
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
11
|Брентфорд
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|
12
|Вест Хэм
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|МЮ
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|
15
|Лестер
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Эвертон
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|
17
|Ипсвич
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
|19.10
|14:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|19.10
|17:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ипсвич – Эвертон
|- : -
|19.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|19.10
|17:00
|
Саутгемптон – Лестер
|- : -
|19.10
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|20.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|20.10
|18:30
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|21.10
|22:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|5
|1
|1