В Англии не хотят видеть Тухеля главным тренером сборной. Просто потому что он немец

Нездоровая история.

16 октября Футбольная ассоциация Англии назвала имя нового главного тренера национальной сборной — им стал Томас Тухель. 51-летний немец — всего третий иностранец во главе «трех львов» (после Фабио Капелло и Свен-Ерана Эрикссона), так что многие восприняли это назначение негативно.

Невилл, Реднапп и пресса — против

Первее всех прибивать нового главного тренера начал Гарри Невилл — назвал назначение ошибкой: «Мы наносим себе вред. В Англии очень много хороших специалистов, которых можно было бы назначить тренером сборной. Почему-то мы застряли, когда дело касается тренерства. У англичан есть одна из худших репутаций в Европе. У нас нет четкой идентичности, из-за чего мы не можем построить уникальный стиль. Нам нужно дать возможность английским тренерам преуспеть, чтобы у нас появилась собственная идентичность», — написал бывший защитник сборной Англии в соцсетях.

Харри Реднапп высказался еще прямее: «Не то чтобы он был крайне успешен. Пару раз он быстро терял работу в клубах. Я очень патриотичен и считаю, что нам нужен английский тренер, но, очевидно, выбор был невелик. У англичан сейчас не так много шансов стать тренерами в премьер-лиге. Там везде иностранные владельцы, которым нужен зарубежный тренер. У нас в АПЛ всего два или три тренера-англичанина. Это печально, учитывая то, сколько денег тратит Ассоциация на тренерские курсы», — цитирует легендарного английского специалиста Goal.

Еще один английский ветеран, Сэм Эллардайс, тоже против: «Сборная Англии — лучшая или одна из лучших работ, что можно получить. И хотя я сам провел там короткое время, это все равно одно из лучших мест, и ты не можешь это отрицать, будучи англичанином. Проблема Ассоциации в том, что она пошла против всего того, что делала для создания и развития своих кадров», — цитирует экс-тренера сборной Англии talkSport.

А что пресса? Оттаптывалась, как могла. Один из популярнейших английских таблоидов — Daily Mail — с утра выпустил текст с говорящим названием «Черный день для Англии». В нем есть такой пассаж: «Англия должна быть английской вплоть до человека, отвечающего за экипировку. Нам не нужен Томас Тухель. Нам нужен патриот, который поставит эту страну на первое, второе и третье место».

Daily Mirror — тоже против. Вернее, один из журналистов, Саймон Берд: «Извините, но менеджером сборной должен быть англичанин. Я не ярый сторонник «Брексита», совсем нет. Но мы должны выбирать менеджера только из тренерского пула, который создали как нация. Единственное особое исключение я бы сделал для Пепа Гвардиолы, если он захочет получить эту работу, когда покинет «Сити».

Сэм Уоллес из The Telegraph по-доброму — но тоже нет: «Тренером сборной должен быть англичанин. В противном случае это просто не международный футбол. Такое предположение вызывает гнев людей, которые, похоже, не понимают, что международный футбол — это небольшой уголок нашей общественной жизни, где национальность имеет значение. Не в неприятном смысле. В безобидном, интригующем смысле. Национальность — это буквально суть международного футбола».

А в Германии во всю издеваются над англичанами. «Отчаяние на острове, должно быть, колоссальное, если они признают, что сейчас помочь может только немец. Какая дань уважения Тухелю и нашему футболу, раз англичане преодолевают свои страхи, несмотря на огромное соперничество», — написал редактор Bild Маттиас Брюгельманн.

Фото Global Look Press

Тухель в шутку извинился за паспорт

У немецкого специалиста уже прошла первая пресс-конференция. Само собой, вопрос национальности на ней проигнорировать не смогли. Тухель не стал отмалчиваться: «Извините, у меня немецкий паспорт. У каждого есть свое мнение, и я понимаю, когда кто-то говорит: «Я бы хотел английского тренера для нашей команды».

Но уже всерьез Тухель сказал, что ожидает доверия за хорошую работу в АПЛ: «Я думаю, что мы заслуживаем справедливого шанса и похвалы за то, что у нас хороший послужной список в стране и мы никогда не стеснялись того, как сильно мы любим Англию и любим работать с игроками в премьер-лиге. Может быть, это засчитывается как британская метка в моем немецком паспорте. Мы постараемся убедить их результатами и тем, как мы играем».

Немец пообещал уважать Англию: «Я всегда буду демонстрировать свое уважение к стране и очень трогательному гимну», — заключил Томас.

Контракт Тухеля вступит в силу с января 2025 года, он рассчитан до июля 2026-го. Немец будет зарабатывать около 5 миллионов евро за сезон и повезет команду на чемпионат мира 2026 года. Если, конечно, его не съедят раньше английские патриоты.