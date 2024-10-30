У «Шеффилд Уэнсдей» новый спонсор, но столица России тут ни при чем.

Клуб чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» объявил нового титульного спонсора — компанию Mockba Modular, занимающейся недвижимостью. После этого на форме клуба появился ее логотип, на котором крупными буквами написано «МОСКВА».

Что за компания

Компания специализируется на модульном строительстве — это тип возведения зданий из готовых блоков. На самом деле ее название по-русски читается как «Мокба», но при написании большими буквами Mockba превращается в МОСКВА: на английском это бессмысленное сочетание букв, а на русском — название столицы России.

Компания — часть Mockba Limited. Ее основатель — 29-летний бизнесмен Павел Матвеев, на сайте правительства Великобритании говорится, что он гражданин Латвии. Mockba Limited родилась в 2016 году: причем она занимается не только модульным строительством, но и традиционным, а также всеми видами отделочных работ для коммерческих и частных построек. Mockba Modular базируется неподалеку от Лидса. В соцсетях Матвеева говорится, что он проживает в Лидсе, а образование получил в Университете Суррея — он находится в пригороде Лондона. У Павла есть два брата Алексей и Дмитрий, которые тоже живут в Англии, у всех — корни из России. Предположительно, семья Матвеевых — из Владивостока.

Основатель Mockba Modular Павел Матвеев (слева). Фото ФК «Шеффилд Уэнсдей»

Фирма сотрудничает не только с «Шеффилдом»

«Шеффилд» объявил о партнерстве у себя на сайте 18 октября: с этого дня логотип «МОСКВА» стали помещать на форму команды. Впервые в обновленной амуниции игроки вышли 19 октября на игру с «Бернли» (0:2). «В Mockba Modular мы стремимся выстраивать прочные отношения в спортивном сообществе. Наше сотрудничество с «Шеффилд Уэнсдей» подтверждает наше стремление стать ключевым игроком в футбольной индустрии путем модернизации инфраструктуры для клубов и организаций по всему сектору. Мы гордимся тем, что являемся частью пути «сов» и с нетерпением ждем будущего этого нового партнерства», — приводит слова Матвеева сайт «Уэнсдей».

Основатель Mockba Modular Павел Матвеев (справа). Фото ФК «Шеффилд Уэнсдей»

«Хаддерсфилд» — еще один партнер

Матвеев сказал, что компания стремится к усилению в спортивной индустрии. «Уэнсдей» — не единственный партнер Mockba Modular в английском футболе. Три года назад она договорилась с «Хаддерсфилдом», который сейчас выступает в третьем дивизионе. Это сотрудничество продолжается, правда, наименования «МОСКВА» никогда не появлялось на джерси команды. Компания не титульный спонсор «терьеров», однако помогла им обустроить академию, построив раздевалки и помещения для гостевых команд.

«Мы рады продолжить наше партнерство с футбольным клубом «Хаддерсфилд Таун» уже третий год подряд, что станет важной вехой в нашей приверженности поддержке местных сообществ и расширению возможностей для спортсменов и болельщиков, — цитирует Матвеева сайт клуба. — Мы гордимся тем, что спроектировали и построили современные раздевалки на тренировочной базе клуба».

Отметим, что на сайте Company Check указано, что чистая стоимость Mockba Ltd составляет минус 116 тысяч фунтов, а совокупная величина ее текущих активов — 19 тысяч фунтов.