«МОСКВА» теперь написано на груди игроков клуба чемпионшипа — кириллицей и капсом! Как это так?
Клуб чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» объявил нового титульного спонсора — компанию Mockba Modular, занимающейся недвижимостью. После этого на форме клуба появился ее логотип, на котором крупными буквами написано «МОСКВА».
Что за компания
Компания специализируется на модульном строительстве — это тип возведения зданий из готовых блоков. На самом деле ее название по-русски читается как «Мокба», но при написании большими буквами Mockba превращается в МОСКВА: на английском это бессмысленное сочетание букв, а на русском — название столицы России.
Компания — часть Mockba Limited. Ее основатель — 29-летний бизнесмен Павел Матвеев, на сайте правительства Великобритании говорится, что он гражданин Латвии. Mockba Limited родилась в 2016 году: причем она занимается не только модульным строительством, но и традиционным, а также всеми видами отделочных работ для коммерческих и частных построек. Mockba Modular базируется неподалеку от Лидса. В соцсетях Матвеева говорится, что он проживает в Лидсе, а образование получил в Университете Суррея — он находится в пригороде Лондона. У Павла есть два брата Алексей и Дмитрий, которые тоже живут в Англии, у всех — корни из России. Предположительно, семья Матвеевых — из Владивостока.
Фирма сотрудничает не только с «Шеффилдом»
«Шеффилд» объявил о партнерстве у себя на сайте 18 октября: с этого дня логотип «МОСКВА» стали помещать на форму команды. Впервые в обновленной амуниции игроки вышли 19 октября на игру с «Бернли» (0:2). «В Mockba Modular мы стремимся выстраивать прочные отношения в спортивном сообществе. Наше сотрудничество с «Шеффилд Уэнсдей» подтверждает наше стремление стать ключевым игроком в футбольной индустрии путем модернизации инфраструктуры для клубов и организаций по всему сектору. Мы гордимся тем, что являемся частью пути «сов» и с нетерпением ждем будущего этого нового партнерства», — приводит слова Матвеева сайт «Уэнсдей».
«Хаддерсфилд» — еще один партнер
Матвеев сказал, что компания стремится к усилению в спортивной индустрии. «Уэнсдей» — не единственный партнер Mockba Modular в английском футболе. Три года назад она договорилась с «Хаддерсфилдом», который сейчас выступает в третьем дивизионе. Это сотрудничество продолжается, правда, наименования «МОСКВА» никогда не появлялось на джерси команды. Компания не титульный спонсор «терьеров», однако помогла им обустроить академию, построив раздевалки и помещения для гостевых команд.
«Мы рады продолжить наше партнерство с футбольным клубом «Хаддерсфилд Таун» уже третий год подряд, что станет важной вехой в нашей приверженности поддержке местных сообществ и расширению возможностей для спортсменов и болельщиков, — цитирует Матвеева сайт клуба. — Мы гордимся тем, что спроектировали и построили современные раздевалки на тренировочной базе клуба».
Отметим, что на сайте Company Check указано, что чистая стоимость Mockba Ltd составляет минус 116 тысяч фунтов, а совокупная величина ее текущих активов — 19 тысяч фунтов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|9
|7
|2
|0
|20-9
|23
|
2
|Ливерпуль
|9
|7
|1
|1
|17-5
|22
|
3
|Арсенал
|9
|5
|3
|1
|17-10
|18
|
4
|Астон Вилла
|9
|5
|3
|1
|16-11
|18
|
5
|Челси
|9
|5
|2
|2
|19-11
|17
|
6
|Брайтон
|9
|4
|4
|1
|16-12
|16
|
7
|Нот. Форест
|9
|4
|4
|1
|11-7
|16
|
8
|Тоттенхэм
|9
|4
|1
|4
|18-10
|13
|
9
|Брентфорд
|9
|4
|1
|4
|18-18
|13
|
10
|Фулхэм
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
11
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|11-11
|12
|
12
|Ньюкасл
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
13
|Вест Хэм
|9
|3
|2
|4
|13-16
|11
|
14
|МЮ
|9
|3
|2
|4
|8-11
|11
|
15
|Лестер
|9
|2
|3
|4
|13-17
|9
|
16
|Эвертон
|9
|2
|3
|4
|10-16
|9
|
17
|Кр. Пэлас
|9
|1
|3
|5
|6-11
|6
|
18
|Ипсвич
|9
|0
|4
|5
|9-20
|4
|
19
|Вулверхэмптон
|9
|0
|2
|7
|12-25
|2
|
20
|Саутгемптон
|9
|0
|1
|8
|6-19
|1
|2.11
|15:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|2.11
|18:00
|
Борнмут – Ман. Сити
|- : -
|2.11
|18:00
|
Ипсвич – Лестер
|- : -
|2.11
|18:00
|
Ливерпуль – Брайтон
|- : -
|2.11
|18:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|2.11
|18:00
|
Саутгемптон – Эвертон
|- : -
|2.11
|20:30
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|- : -
|3.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|3.11
|19:30
|
МЮ – Челси
|- : -
|4.11
|23:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|7
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|1
|3
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|8
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|5
|1
|1