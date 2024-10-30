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«МОСКВА» теперь написано на груди игроков клуба чемпионшипа — кириллицей и капсом! Как это так?

Новым титульным спонсором «Шеффилд Уэнсдей» стала компания «МОСКВА»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Логотип компании Mockba Modular (МОСКВА) на футболках «Шеффилд Уэнсдей».
Фото ФК «Шеффилд Уэнсдей»
У «Шеффилд Уэнсдей» новый спонсор, но столица России тут ни при чем.

Клуб чемпионшипа «Шеффилд Уэнсдей» объявил нового титульного спонсора — компанию Mockba Modular, занимающейся недвижимостью. После этого на форме клуба появился ее логотип, на котором крупными буквами написано «МОСКВА».

Что за компания

Компания специализируется на модульном строительстве — это тип возведения зданий из готовых блоков. На самом деле ее название по-русски читается как «Мокба», но при написании большими буквами Mockba превращается в МОСКВА: на английском это бессмысленное сочетание букв, а на русском — название столицы России.

Компания — часть Mockba Limited. Ее основатель — 29-летний бизнесмен Павел Матвеев, на сайте правительства Великобритании говорится, что он гражданин Латвии. Mockba Limited родилась в 2016 году: причем она занимается не только модульным строительством, но и традиционным, а также всеми видами отделочных работ для коммерческих и частных построек. Mockba Modular базируется неподалеку от Лидса. В соцсетях Матвеева говорится, что он проживает в Лидсе, а образование получил в Университете Суррея — он находится в пригороде Лондона. У Павла есть два брата Алексей и Дмитрий, которые тоже живут в Англии, у всех — корни из России. Предположительно, семья Матвеевых — из Владивостока.

Основатель Mockba Modular Павел Матвеев (слева).
Фото ФК «Шеффилд Уэнсдей»

Фирма сотрудничает не только с «Шеффилдом»

«Шеффилд» объявил о партнерстве у себя на сайте 18 октября: с этого дня логотип «МОСКВА» стали помещать на форму команды. Впервые в обновленной амуниции игроки вышли 19 октября на игру с «Бернли» (0:2). «В Mockba Modular мы стремимся выстраивать прочные отношения в спортивном сообществе. Наше сотрудничество с «Шеффилд Уэнсдей» подтверждает наше стремление стать ключевым игроком в футбольной индустрии путем модернизации инфраструктуры для клубов и организаций по всему сектору. Мы гордимся тем, что являемся частью пути «сов» и с нетерпением ждем будущего этого нового партнерства», — приводит слова Матвеева сайт «Уэнсдей».

Основатель Mockba Modular Павел Матвеев (справа).
Фото ФК «Шеффилд Уэнсдей»

«Хаддерсфилд» — еще один партнер

Матвеев сказал, что компания стремится к усилению в спортивной индустрии. «Уэнсдей» — не единственный партнер Mockba Modular в английском футболе. Три года назад она договорилась с «Хаддерсфилдом», который сейчас выступает в третьем дивизионе. Это сотрудничество продолжается, правда, наименования «МОСКВА» никогда не появлялось на джерси команды. Компания не титульный спонсор «терьеров», однако помогла им обустроить академию, построив раздевалки и помещения для гостевых команд.

«Мы рады продолжить наше партнерство с футбольным клубом «Хаддерсфилд Таун» уже третий год подряд, что станет важной вехой в нашей приверженности поддержке местных сообществ и расширению возможностей для спортсменов и болельщиков, — цитирует Матвеева сайт клуба. — Мы гордимся тем, что спроектировали и построили современные раздевалки на тренировочной базе клуба».

Отметим, что на сайте Company Check указано, что чистая стоимость Mockba Ltd составляет минус 116 тысяч фунтов, а совокупная величина ее текущих активов — 19 тысяч фунтов.

Футбол
ФК Шеффилд Уэнсдей
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3
 Арсенал 9 5 3 1 17-10 18
4
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
7
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
8
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12
 Ньюкасл 9 3 3 3 9-10 12
13
 Вест Хэм 9 3 2 4 13-16 11
14
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
15
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
16
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
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2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 - : -
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 - : -
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 - : -
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
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МЮ – Челси
 - : -
4.11 23:00
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Ноттингем Форест

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 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
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Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

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Вильям Салиба

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