Четверть миллиона человек на футбольном матче! Невероятный финал Кубка Англии сто лет назад

Чтобы убрать зрителей с поля, пришлось вмешаться полиции.

В начале 1922 года на месте старой футбольной площадки в «Уэмбли-парке» в северо-западном районе Лондона начались работы по сооружению самого большого на тот момент стадиона в мире.

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Арену возвели за один год. Руководили работами главный инженер Оуэн Уильямс и архитекторы Максвелл Эйртон и Джон Уильям Симпсон.

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Вместимость «Уэмбли» составляла 127 000 посадочных мест. Стоимость строительства — 750 000 фунтов стерлингов.

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К концу зимы 1923 года на «Имперском стадионе», как официально назвали новую арену, заканчивали отделочные работы и начали создавать газон на поле, чтобы успеть к апрельскому финалу Кубка Англии.

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Футбольное руководство страны опасалось, что новая арена не будет заполнена. Ведь годом ранее на финал «Хаддерсфилд Таун» — «Престон Норт Энд», который состоялся на «Стэмфорд Бридже», пришли всего 53 тысяч человек.

Их мнение в корне изменилось, когда 28 апреля 1923 года болельщики потянулись к новой арене на игру «Болтон Уондерерс» — «Вест Хэм Юнайтед» .

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Ворота стадиона открыли в 11.30 — за три с половиной часа до начала игры. К 14.00 толпа буквально осадила «Уэмбли». По разным подсчетам, на стадион проникли 250 000 зрителей. Не сумев найти место на трибуне, часть болельщиков оказались на футбольном поле.

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Финал Кубка Англии оказался под угрозой срыва. Футболисты «Болтона» и «Вест Хэма» оказались запертыми толпой на крошечном островке в центре арены.

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Присутствие на трибунах короля Георга V немного сдерживало поведение людей.

Короля Георг V во время первого матча на «Имперском стадионе». Фото Getty Images

Спасла ситуацию конная полиция, которой удалось оттеснить зрителей с поля. Руководил отрядом констебль Джордж Скори, который ехал верхом на сером коне по имени Билли.

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Благодаря грамотным действиям Скори удалось избежать давки и пострадавших. Матч начался с опозданием на 40 минут, при это множество болельщиков оставались возле поля.

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Победу в первом матче на «Уэмбли» со счетом 2:0 одержали футболисты «Болтона», капитану команду Джеку Смиту вручили старейший в мире футбольный приз.

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«Финал белой лошади» многие считают самым массовым по посещаемости спортивным мероприятием в мире. Однако официальный рекорд принадлежит легендарной «Маракане» в Рио-де-Жанейро, собравшей 200 000 зрителей на финале ЧМ-1950 между Бразилией и Уругваем.

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20 лет назад — зимой 2003 года — стадион «Уэмбли», принимавший Олимпиаду 1948 года, на котором в 1966 году сборная Англии стала чемпионом мира, был снесен вместе со знаменитыми башнями-близнецами Twin Tower.

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На его месте возвели новый стадион, который был открыт в 2007 году, но это, как говорится, уже совсем другая история.