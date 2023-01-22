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Сегодня, 17:00

Четверть миллиона человек на футбольном матче! Невероятный финал Кубка Англии сто лет назад

Отдел фото «СЭ»
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Фото Global Look Press
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Global Look Press
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Короля Георг V во время первого матча на «Имперском стадионе».
Фото Getty Images
Фото Global Look Press
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
Фото Getty Images
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Чтобы убрать зрителей с поля, пришлось вмешаться полиции.

В начале 1922 года на месте старой футбольной площадки в «Уэмбли-парке» в северо-западном районе Лондона начались работы по сооружению самого большого на тот момент стадиона в мире.

Возведение знаменитых башен Twin Tower. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Арену возвели за один год. Руководили работами главный инженер Оуэн Уильямс и архитекторы Максвелл Эйртон и Джон Уильям Симпсон.

Строительство стадиона «Уэмбли». Фото Getty Images
Фото Getty Images

Вместимость «Уэмбли» составляла 127 000 посадочных мест. Стоимость строительства — 750 000 фунтов стерлингов.

Самый большой стадион в мире был построен 1923 году. Фото Getty Images
Фото Getty Images

К концу зимы 1923 года на «Имперском стадионе», как официально назвали новую арену, заканчивали отделочные работы и начали создавать газон на поле, чтобы успеть к апрельскому финалу Кубка Англии.

Подготовка касс стадиона «Уэмбли». Фото Getty Images
Фото Getty Images
Работы по созданию газона на стадионе «Уэмбли». Фото Getty Images
Фото Getty Images

Футбольное руководство страны опасалось, что новая арена не будет заполнена. Ведь годом ранее на финал «Хаддерсфилд Таун» — «Престон Норт Энд», который состоялся на «Стэмфорд Бридже», пришли всего 53 тысяч человек.

Их мнение в корне изменилось, когда 28 апреля 1923 года болельщики потянулись к новой арене на игру «Болтон Уондерерс» — «Вест Хэм Юнайтед» .

С утра 28 апреля 1923 года болельщики потянулись к новой арене на финал Кубка Англии. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Ворота стадиона открыли в 11.30 — за три с половиной часа до начала игры. К 14.00 толпа буквально осадила «Уэмбли». По разным подсчетам, на стадион проникли 250 000 зрителей. Не сумев найти место на трибуне, часть болельщиков оказались на футбольном поле.

Болельщики на газоне «Уэмбли». Фото Getty Images
Фото Getty Images

Финал Кубка Англии оказался под угрозой срыва. Футболисты «Болтона» и «Вест Хэма» оказались запертыми толпой на крошечном островке в центре арены.

Финалисты Кубка Англии в ожидании начала матча. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Присутствие на трибунах короля Георга V немного сдерживало поведение людей.

Короля Георг V во время первого матча на «Имперском стадионе». Фото Getty Images
Короля Георг V во время первого матча на «Имперском стадионе».
Фото Getty Images

Спасла ситуацию конная полиция, которой удалось оттеснить зрителей с поля. Руководил отрядом констебль Джордж Скори, который ехал верхом на сером коне по имени Билли.

Констебль Джордж Скори наводит порядок на поле. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Болельщики на футбольном поле. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Благодаря грамотным действиям Скори удалось избежать давки и пострадавших. Матч начался с опозданием на 40 минут, при это множество болельщиков оставались возле поля.

Финал Кубка Англии «Болтона Уондерерс» — «Вест Хэм Юнайтед» стал первой игрой на новой арене. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Победу в первом матче на «Уэмбли» со счетом 2:0 одержали футболисты «Болтона», капитану команду Джеку Смиту вручили старейший в мире футбольный приз.

Капитан «Болтона» Джек Смит с Кубком Англии. Фото Getty Images
Фото Getty Images

«Финал белой лошади» многие считают самым массовым по посещаемости спортивным мероприятием в мире. Однако официальный рекорд принадлежит легендарной «Маракане» в Рио-де-Жанейро, собравшей 200 000 зрителей на финале ЧМ-1950 между Бразилией и Уругваем.

Финал Кубка Англии 1923 года называют «Финалом белой лошади». Фото Getty Images
Фото Getty Images

20 лет назад — зимой 2003 года — стадион «Уэмбли», принимавший Олимпиаду 1948 года, на котором в 1966 году сборная Англии стала чемпионом мира, был снесен вместе со знаменитыми башнями-близнецами Twin Tower.

Снос стадиона «Уэмбли» в 2003 году. Фото Getty Images
Фото Getty Images

На его месте возвели новый стадион, который был открыт в 2007 году, но это, как говорится, уже совсем другая история.

Новый «Уэмбли» был открыт в 2007 году. Фото Getty Images
Фото Getty Images

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
фото
2
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 18 15 2 1 42-14 47
2
 Ман. Сити 19 13 3 3 50-20 42
3
 Ньюкасл 20 10 9 1 33-11 39
4
 МЮ 19 12 3 4 30-22 39
5
 Тоттенхэм 20 10 3 7 39-31 33
6
 Фулхэм 20 9 4 7 32-29 31
7
 Брайтон 19 9 4 6 37-27 31
8
 Брентфорд 19 7 8 4 32-28 29
9
 Челси 20 8 5 7 22-21 29
10
 Ливерпуль 19 8 5 6 34-25 29
11
 Астон Вилла 20 8 4 8 23-27 28
12
 Кр. Пэлас 20 6 6 8 18-27 24
13
 Нот. Форест 20 5 6 9 16-35 21
14
 Лестер 20 5 3 12 28-35 18
15
 Вест Хэм 20 5 3 12 17-25 18
16
 Лидс 18 4 5 9 26-33 17
17
 Борнмут 20 4 5 11 19-42 17
18
 Вулверхэмптон 19 4 5 10 12-27 17
19
 Саутгемптон 20 4 3 13 17-35 15
20
 Эвертон 20 3 6 11 15-28 15
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38 тур
21.01 15:30
Ливерпуль – Челси
 0 : 0
21.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 1 : 1
21.01 18:00
Лестер – Брайтон
 2 : 2
21.01 18:00
Саутгемптон – Астон Вилла
 0 : 1
21.01 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 2 : 0
21.01 20:30
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 0 : 0
22.01 17:00
Лидс – Брентфорд
 - : -
22.01 17:00
Ман. Сити – Вулверхэмптон
 - : -
22.01 19:30
Арсенал – МЮ
 - : -
23.01 23:00
Фулхэм – Тоттенхэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 22
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 15
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 13
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 17 1 4
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 17 1 3
Диегу Коста

Диегу Коста

Вулверхэмптон Уондерерс

 9 1 2
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