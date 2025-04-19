Худшая команда в истории АПЛ? «Саутгемптон» уже побил один сомнительный рекорд, а может еще несколько
Романтичные надежды и их крах
Говоря о рекордах и достижениях, мы в основном вкладываем в эти слова позитивный смысл: наибольшее количество голов, набранных очков, побед, титулов и так далее. Однако иногда бывает интересно взглянуть и на оборотную сторону медали. В смысле не на лучших из лучших, а на худших из худших. В этом ведь тоже есть какая-то своя притягательная аура.
Применительно к АПЛ хороший повод это сделать дал «Саутгемптон», который не так давно, что называется, вляпался в историю. Проиграв в 31-м туре на выезде «Тоттенхэму» — 1:3, «святые» стали командой, которая вылетела из премьер-лиги раньше всех в истории. Клуб с южного побережья Англии лишился даже математических шансов на спасение аж за семь туров до финиша. Да и в смысле даты вылет из элиты оформился рано — 6 апреля.
Впрочем, с «Саутгемптоном» все стало понятно еще зимой. «Святые» были крепким середняком в середине 2010-х, когда там работали Маурисио Почеттино и Роналд Куман, но в последние годы перешли в разряд клуба-лифта. Вылетели в сезоне-2022/23, но на возвращение в АПЛ ушел только год. Под руководством тренера Рассела Мартина «Саутгемптон» играл в развеселый футбол, достаточно взглянуть на разницу мячей: 87-63. Впечатляет, не правда ли?
Нечто подобное Мартин намеревался практиковать и в элите, но столкнулся с жестокой реальностью. «Святых» раз за разом наказывали за элементарные ошибки. Речь не о том, что нужно было «парковать автобус» или действовать по принципу «бей вперед — игра придет», но футбол «Саутгемптона» был чересчур авантюрным и наивным.
В итоге 16 декабря после домашних 0:5 от «Тоттенхэма» Мартина уволили, но выбор сменщика был... э-э, немного удивительным. Спасать команду от вылета руководство «Саутгемптона» позвало Ивана Юрича, чьи игровая и тренерская карьера связаны исключительно с Италией и который никогда не работал за пределами Апеннин. Плюс футбольная философия хорвата, основой которой являются жесткий персональный прессинг и много беговой работы — полная противоположность стилю Мартина. Те, кто видел в деле его «Верону» и «Торино», где под его началом успел побегать Алексей Миранчук, поймут, о чем речь. Собственно, в Турине и расстались с Юричем, потому что подустали от этой рельсовой серости.
В числе главных неудачников
В общем, лучше не стало. В 16 матчах под руководством хорвата «Саутгемптон» набрал лишь пять очков — победа (над таким же бедовым в этом году «Ипсвичем) и две ничьих (с «Фулхэмом» и «Кристал Пэлас»).
Закончилось же все рекордным по своей досрочности вылетом. В этом малоприятном списке «святые» превзошли:
- «Ипсвич» в сезоне-1994/95 (тогда, правда, в АПЛ было 22 команды и игралось 42 тура, а вылетало в том году четыре клуба);
- «Дерби Каунти» в сезоне-2007/08;
- «Хаддерсфилд» в сезоне-2018/19;
- «Шеффилд Юнайтед» в сезоне-2020/21.
Все эти достойные коллективы распрощались с АПЛ за шесть туров до конца чемпионата. И есть ощущение, что достижение «Саутгемптона» простоит еще долго.
Но могут ли «святые» считаться абсолютно худшей командой в истории премьер-лиги и, что называется, собрать бинго? Давайте посмотрим, где еще клуб из портового города может достучаться до дна.
Наименьшее количество набранных очков за сезон. Тут худший результат у «Дерби Каунти» в сезоне-2007/08 — 11 баллов. У «Саутгемптона» сейчас 10 очков, играть еще шесть туров. Ну, посмотрим.
Наименьшее количество побед за сезон. И снова наши любимцы — «Дерби Каунти» — 2007/08 и всего одна победа. У «Саутгемптона» сейчас уже две. Тут без шансов.
Наибольшее число поражений за сезон. Сомнительное достижение делит группа из четырех клубов (да, «Дерби Каунти» — 2007/08 тоже в этом списке) — 29 проигрышей. У «Саутгемптона» сейчас 26. Можно побороться.
Наименьшее количество забитых голов. 20 мячей — «Дер...», ну, вы поняли, и «Шеффилд Юнайтед» — 2020/21. У «Саутгемптона» сейчас 23 гола. В другой раз.
Наибольшее количество пропущенных голов за сезон. Здесь в прошлом сезоне отличился «Шеффилд Юнайтед» — аж 104. У «Саутгемптона» сейчас 77 пропущенных за шесть туров до финиша.
Худшая разница мячей в сезоне. Минус 69 — «Шеффилд Юнайтед» — 2023/24 и «Дерби Каунти» — 2007/08. У «Саутгемтона» сейчас «-54». Небольшие шансы вляпаться в историю есть.
Резюмируем: является ли «Саутгемптон» — 2024/25 абсолютно худшим клубом в истории АПЛ. Ответ — нет. Близко к этому, точно один из худших, но не самый.
Однако есть во всем этом параде неудач и одна грустная человеческая история. Аарон Рамсдейл далеко не самый худший вратарь в истории английского футбола. Чемпион Европы-2017 в составе сборной Англии U-19. Вызывался в национальную команду, был в заявке на ЧЕ-2020.
Но ему катастрофически не везет. В сезоне-2019/20 он был основным вратарем «Борнмута» — команда вылетела. Перешел в «Шеффилд Юнайтед» — и в сезоне-2020/21 «клинки» попрощались с АПЛ. Что характерно, оба раза болельщики признавали Рэмсдейла футболистом года. Ушел в «Арсенал», был там два сезона первым номером, в прошлом году проиграл конкуренцию Давиду Райе и отправился за практикой в «Саутгемптон». Чтобы вылететь из АПЛ в третий раз в карьере. Рамсдейлу всего 26 лет. И ведь не будет ничего удивительного, если и фанаты «святых» признают его лучшим — к самому вратарю вопросов минимум.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|32
|23
|7
|2
|74-31
|76
|
2
|Арсенал
|32
|17
|12
|3
|57-27
|63
|
3
|Ньюкасл
|32
|18
|5
|9
|61-40
|59
|
4
|Ман. Сити
|33
|17
|7
|9
|64-42
|58
|
5
|Нот. Форест
|32
|17
|6
|9
|51-38
|57
|
6
|Челси
|32
|15
|9
|8
|56-39
|54
|
7
|Астон Вилла
|32
|15
|9
|8
|49-46
|54
|
8
|Борнмут
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|
9
|Фулхэм
|32
|13
|9
|10
|47-43
|48
|
10
|Брайтон
|33
|12
|12
|9
|53-53
|48
|
11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|
12
|Кр. Пэлас
|33
|11
|11
|11
|41-45
|44
|
13
|Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34-40
|38
|
14
|МЮ
|32
|10
|8
|14
|38-45
|38
|
15
|Тоттенхэм
|32
|11
|4
|17
|60-49
|37
|
16
|Вест Хэм
|33
|9
|9
|15
|37-55
|36
|
17
|Вулверхэмптон
|32
|10
|5
|17
|47-61
|35
|
18
|Ипсвич
|32
|4
|9
|19
|33-67
|21
|
19
|Лестер
|32
|4
|6
|22
|27-72
|18
|
20
|Саутгемптон
|33
|2
|5
|26
|24-78
|11
|19.04
|17:00
|
Брентфорд – Брайтон
|4 : 2
|19.04
|17:00
|
Кр. Пэлас – Борнмут
|0 : 0
|19.04
|17:00
|
Эвертон – Ман. Сити
|0 : 2
|19.04
|17:00
|
Вест Хэм – Саутгемптон
|1 : 1
|19.04
|19:30
|
Астон Вилла – Ньюкасл
|- : -
|20.04
|16:00
|
Фулхэм – Челси
|- : -
|20.04
|16:00
|
Ипсвич – Арсенал
|- : -
|20.04
|16:00
|
МЮ – Вулверхэмптон
|- : -
|20.04
|18:30
|
Лестер – Ливерпуль
|- : -
|21.04
|22:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|27
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|15
|2
|2
|
|
Майлс Льюис-Скелли
Арсенал
|17
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|31
|1
|2