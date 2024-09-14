Рэшфорд ответил на критику легенд «МЮ»: забил впервые с марта и помог оформить самую крупную победу сезона

«Юнайтед» разобрался с «Саутгемптоном».

«Манчестер Юнайтед» в четвертом туре АПЛ наконец прервал серию из двух поражений — разгромил «Саутгемптон» (3:0), одну из худших команд на старте английского сезона. Второй мяч «святым» забил Маркус Рэшфорд — перед стартовым свистком всплыла информация о критике в адрес англичанина.

Что говорят о травле Рэш форда

Британское медиа inews опубликовало эксклюзивный материал, в котором привело слова неназванного источника о неоправданной и чересчур агрессивной травле Маркуса Рэшфорда. «Когда промахивается кто-то другой, об этом не упоминают, но когда это делает Маркус — другое дело. Критика, которая обрушивается на него, — это натиск. Это издевательство. Болельщики верят тому, что говорят бывшие игроки «МЮ», что только ухудшает ситуацию.

Почему же люди не могут от него отстать? Даже минимальная поддержка могла бы помочь ему вернуться к своей лучшей форме. Без нее, с постоянной критикой от бывших игроков «МЮ», неспособных сдержать себя, когда он делает что-то не так, его жизнь только усложняется», — сообщил источник.

Также упоминаются имена легенд «МЮ» и других английских клубов, которые специализируются на критике нападающего — Алан Ширер, Гари Невилл, Тедди Шерингем и Джейми Каррагер.

Маркус Рэшфорд и Амад Диалло. Фото Reuters

За что критикуют Рэшфорда

В первую очередь, за игровую форму — Рэшфорд забил «Саутгемптону» свой первый гол за полгода, при этом он получал регулярную игровую практику. Сезон-2024/25 Маркус начал с двух чудовищных промахов в Суперкубке Англии против «Ман Сити», в котором «красные дьяволы» по итогу уступили в серии пенальти. Нападающего считали одним из виновников поражения.

Однако среди бывших игроков «Манчестер Юнайтед» есть и те, кто поддерживают Рэшфорда, считая, что многотонная критика действительно вредит. «Болельщики действительно хотят, чтобы он играл лучше. Но Маркус производит впечатление, будто в данный момент он страдает. Он не из тех игроков, которые подвергаются критике и все равно наслаждаются жизнью, как Поль Погба. На лице Рэшфорда не видно счастья. Если настоящие болельщики «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы он играл лучше, то они должны понимать — постоянное давление на него не поможет.

Маркус был предан клубу, и, похоже, критика ему не помогает, поэтому болельщикам нужно пересмотреть свое отношение к нему. Маркусу также нужно осознать, что ему необходимо играть лучше», — защитил форварда бывший нападающий «МЮ» Луи Саа.

Как Рэшфорд играет в этом сезоне

Англичанин начал сезон катастрофической реализацией в Суперкубке, в котором запорол два сочных шанса. Далее он все равно появлялся в основе в каждом из четырех туров АПЛ, но впервые забил лишь сейчас — «Саутгемптону». На один точный удар ему потребовалось семь попыток, а в последний раз он отличился еще в марте — поразил «Эвертон» (2:0).