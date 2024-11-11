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Сегодня, 12:30

Приход в «МЮ» откладывается. Амориму пока не сделали разрешение на работу в Англии

Тренеру «МЮ» Амориму пока не сделали разрешение на работу в Англии
Екатерина Зобова
Заместитель шефа отдела информации
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Рубену Амориму пока не сделали разрешение на работу в Англии.
Фото Reuters
Должен был начать в понедельник.

Рубен Аморим в понедельник, 11 ноября, должен прилететь в Великобританию. Однако официально возглавить «Манчестер Юнайтед» португалец пока не сможет из-за проблем с документами. Как сообщает Daily Mail, специалисту еще не оформили разрешение на работу.

Каземиро и&nbsp;Бруну Фернандеш. Аморим получит от ван Нистелроя уже не кризисный «МЮ», «Барса» проиграла без Ямаля, штанга помогла «Наполи» против «Интера»

Первый матч не скоро

Впрочем, как отмечает издание, это не сильно беспокоит боссов «МЮ», поскольку в чемпионате Англии перерыв из-за матчей сборных. И следующая игра состоится только через две недели: 24 ноября встреча против «Ипсвича» в 12-м туре АПЛ.

Представление тренера журналистам также не планируется до предматчевой пресс-конференции. Хотя ожидается, что тренер пообщается с клубным телевидением «Юнайтед».

Аморим хочет взять с собой из «Спортинга» сразу пять помощников, и это может повлиять на будущее специалистов, которые сейчас работают в «МЮ», в частности Руда ван Нистелроя.

Вингер «Манчестер Юнайтед» Амад Диалло.
Фото Reuters

Ни одного поражения после отставки тен Хага

Португалец возглавит команду, которая уже пришла в себя после ухода с поста главного тренера Эрика тен Хага. При ван Нистелрое «МЮ» одержал три победы и один матч завершил ничьей. В воскресенье со счетом 3:0 был разгромлен «Лестер».

«Этот блок из четырех игр завершен, и все это ощущается как завершение одного пути и открытие новых возможностей в будущем», — сказал Руд.

Рубен Аморим стал новым главным тренером &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. «Моуринью 2.0, но у него будет свой путь». Английские СМИ — о назначении Аморима главным тренером «МЮ»

Также специалист отметил, что с руководством клуба изначально были обговорены все условия работы в роли и. о. главного тренера: «Это была временная должность, на короткий срок. Я был в курсе всех событий. Для меня важно иметь такую ясность. Самое главное — это клуб. Я здесь, чтобы поддерживать его, и хочу продолжать в том же духе».

Впрочем, впереди у Аморима еще много работы. Несмотря на хорошие результаты в последних играх, «МЮ» пока занимает только 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Хотя отставание от третьего места, на котором располагается «Челси», всего четыре очка.

Футболисты «Спортинга» качают Рубена Аморима.
Фото Reuters

Аморим ушел из «Спортинга» красиво

Португалец в воскресенье проводил последний матч на посту главного тренера «Спортинга». Команда в гостях встречалась с «Брагой» в 11-м туре чемпионата страны.

Первый тайм сложился для коллектива Аморима не лучшим образом: полузащитник Рикарду Орта дважды огорчил голкипера лиссабонцев Франко Израэля. Однако в перерыве тренер сумел найти подходящие слова, и футболисты «Спортинга» к 81-й минуте сравняли счет. А в концовке Конрад Хардер оформил дубль — 4:2.

В турнирной таблице чемпионата Португалии «Спортинг» после 11 туров идет на первом месте, с отрывом в шесть очков от занимающего вторую строчку «Порту».

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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38 тур
23.11 15:30
Лестер – Челси
 - : -
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
 - : -
25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 10 1 2
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