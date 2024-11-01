Не так много восторженных отзывов.

Рубен Аморим официально возглавил «Манчестер Юнайтед». 39-летний специалист подписал контракт с английским клубом до июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.

Португалец присоединится к команде 11 ноября. Руд ван Нистелрой будет исполнять обязанности главного тренера «МЮ» до этого момента.

По соглашению с манкунианцами зарплата Аморима составит 8 миллионов евро в год. «Юнайтед» выплатит 10+1 миллионов «Спортингу» в качестве компенсации. Как английская пресса отреагировала на его назначение?

The Sun: «Моуринью 2.0»

«Когда Аморим возглавил «Спортинг» в марте 2020 года, один из официальных представителей клуба сравнил их положение с «ходячими мертвецами». Но эффект Рубена проявился почти мгновенно: он привел португальских «спящих гигантов» к их первому за 19 лет чемпионскому титулу. Благодаря своей заразительной харизме и продуманной тактической философии, которая почти никогда не меняется.

«Ходячие мертвецы» из «МЮ», должно быть, молятся о подобном возрождении. И они могут получить его от одного из самых талантливых молодых тренеров на континенте. Аморим мечтал однажды возглавить клуб АПЛ. Он всегда восхищался Жозе Моуринью и даже получил прозвище «Моуринью 2.0». Особенный потому и особенный, таких больше нет. У Рубена будет свой путь на «Олд Траффорд». А мы понаблюдаем за ним с большим интересом».

Daily Mail: «Ему будет очень трудно добиться успеха»

«Аморим совершает невероятный скачок, переходя из «Спортинга» в «Юнайтед» — по мнению некоторых, в самый большой футбольный клуб в мире, — в худший для этой команды период. Он ни за что не отказался бы от такой возможности, и ему предстоит грандиозная работа, которая, черт возьми, окажется непростой. Португальцу будет очень трудно добиться успеха из-за качества команды, которую он получает в наследство. «МЮ» сильно отстает от «Ливерпуля», «Арсенала» и «Манчестер Сити».

Первое, что Рубену нужно сделать, — заслужить уважение раздевалки. В течение недели игроки разберутся в нем и решат, нужен такой тренер им или нет. Его характер станет важным фактором. Пока Аморим производит впечатление уверенного в себе человека».

The Independent: «МЮ» снова пригласил талантливого и перспективного»

«Некоторые люди, не связанные с клубом, слишком охотно указывают на параллели между Аморимом и тен Хагом. Они — тренеры, которые добились успеха в больших клубах не топ-лиг. Теперь и Рубену предстоит окунуться в самый сложный европейский чемпионат. «АПЛ — это другой мир», — сказал один человек, знакомый с ходом переговоров. Никаких гарантий нет. Это не то же самое, что назначение Клоппа в «Ливерпуль» в 2015 году. «МЮ» снова пригласил талантливого и перспективного. Что было до этого — мы уже видели. И не один раз».

Фото AFP

The Guardian: «Что он собирается делать с этим «Юнайтед»?»

«Перестройка — это титанический труд, и в последнее время она, как правило, приводит к увольнению тренеров из «МЮ». А Аморима назначают как раз для этого. И для менеджера, который только начинает свой путь в по-настоящему большом футболе, это огромнейший риск. Ничего уже не изменить, но Рубену стоило подумать над предложением чуть дольше. Он принял решение о переезде в Англию слишком быстро.

Идеализм стал немодной чертой среди современных тренеров, и в Амориме явно прослеживается прагматизм. При необходимости он будет играть от обороны, но предпочитает атаковать. В связи с этим возникает вполне очевидный вопрос: что же он собирается делать с этим «Юнайтед»?»