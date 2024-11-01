«Моуринью 2.0, но у него будет свой путь». Английские СМИ — о назначении Аморима главным тренером «МЮ»
Рубен Аморим официально возглавил «Манчестер Юнайтед». 39-летний специалист подписал контракт с английским клубом до июня 2027 года с возможностью продления еще на один сезон.
Португалец присоединится к команде 11 ноября. Руд ван Нистелрой будет исполнять обязанности главного тренера «МЮ» до этого момента.
По соглашению с манкунианцами зарплата Аморима составит 8 миллионов евро в год. «Юнайтед» выплатит 10+1 миллионов «Спортингу» в качестве компенсации. Как английская пресса отреагировала на его назначение?
The Sun: «Моуринью 2.0»
«Когда Аморим возглавил «Спортинг» в марте 2020 года, один из официальных представителей клуба сравнил их положение с «ходячими мертвецами». Но эффект Рубена проявился почти мгновенно: он привел португальских «спящих гигантов» к их первому за 19 лет чемпионскому титулу. Благодаря своей заразительной харизме и продуманной тактической философии, которая почти никогда не меняется.
«Ходячие мертвецы» из «МЮ», должно быть, молятся о подобном возрождении. И они могут получить его от одного из самых талантливых молодых тренеров на континенте. Аморим мечтал однажды возглавить клуб АПЛ. Он всегда восхищался Жозе Моуринью и даже получил прозвище «Моуринью 2.0». Особенный потому и особенный, таких больше нет. У Рубена будет свой путь на «Олд Траффорд». А мы понаблюдаем за ним с большим интересом».
Daily Mail: «Ему будет очень трудно добиться успеха»
«Аморим совершает невероятный скачок, переходя из «Спортинга» в «Юнайтед» — по мнению некоторых, в самый большой футбольный клуб в мире, — в худший для этой команды период. Он ни за что не отказался бы от такой возможности, и ему предстоит грандиозная работа, которая, черт возьми, окажется непростой. Португальцу будет очень трудно добиться успеха из-за качества команды, которую он получает в наследство. «МЮ» сильно отстает от «Ливерпуля», «Арсенала» и «Манчестер Сити».
Первое, что Рубену нужно сделать, — заслужить уважение раздевалки. В течение недели игроки разберутся в нем и решат, нужен такой тренер им или нет. Его характер станет важным фактором. Пока Аморим производит впечатление уверенного в себе человека».
The Independent: «МЮ» снова пригласил талантливого и перспективного»
«Некоторые люди, не связанные с клубом, слишком охотно указывают на параллели между Аморимом и тен Хагом. Они — тренеры, которые добились успеха в больших клубах не топ-лиг. Теперь и Рубену предстоит окунуться в самый сложный европейский чемпионат. «АПЛ — это другой мир», — сказал один человек, знакомый с ходом переговоров. Никаких гарантий нет. Это не то же самое, что назначение Клоппа в «Ливерпуль» в 2015 году. «МЮ» снова пригласил талантливого и перспективного. Что было до этого — мы уже видели. И не один раз».
The Guardian: «Что он собирается делать с этим «Юнайтед»?»
«Перестройка — это титанический труд, и в последнее время она, как правило, приводит к увольнению тренеров из «МЮ». А Аморима назначают как раз для этого. И для менеджера, который только начинает свой путь в по-настоящему большом футболе, это огромнейший риск. Ничего уже не изменить, но Рубену стоило подумать над предложением чуть дольше. Он принял решение о переезде в Англию слишком быстро.
Идеализм стал немодной чертой среди современных тренеров, и в Амориме явно прослеживается прагматизм. При необходимости он будет играть от обороны, но предпочитает атаковать. В связи с этим возникает вполне очевидный вопрос: что же он собирается делать с этим «Юнайтед»?»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|9
|7
|2
|0
|20-9
|23
|
2
|Ливерпуль
|9
|7
|1
|1
|17-5
|22
|
3
|Арсенал
|9
|5
|3
|1
|17-10
|18
|
4
|Астон Вилла
|9
|5
|3
|1
|16-11
|18
|
5
|Челси
|9
|5
|2
|2
|19-11
|17
|
6
|Брайтон
|9
|4
|4
|1
|16-12
|16
|
7
|Нот. Форест
|9
|4
|4
|1
|11-7
|16
|
8
|Тоттенхэм
|9
|4
|1
|4
|18-10
|13
|
9
|Брентфорд
|9
|4
|1
|4
|18-18
|13
|
10
|Фулхэм
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
11
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|11-11
|12
|
12
|Ньюкасл
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
13
|Вест Хэм
|9
|3
|2
|4
|13-16
|11
|
14
|МЮ
|9
|3
|2
|4
|8-11
|11
|
15
|Лестер
|9
|2
|3
|4
|13-17
|9
|
16
|Эвертон
|9
|2
|3
|4
|10-16
|9
|
17
|Кр. Пэлас
|9
|1
|3
|5
|6-11
|6
|
18
|Ипсвич
|9
|0
|4
|5
|9-20
|4
|
19
|Вулверхэмптон
|9
|0
|2
|7
|12-25
|2
|
20
|Саутгемптон
|9
|0
|1
|8
|6-19
|1
|2.11
|15:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|2.11
|18:00
|
Борнмут – Ман. Сити
|- : -
|2.11
|18:00
|
Ипсвич – Лестер
|- : -
|2.11
|18:00
|
Ливерпуль – Брайтон
|- : -
|2.11
|18:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|2.11
|18:00
|
Саутгемптон – Эвертон
|- : -
|2.11
|20:30
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|- : -
|3.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|3.11
|19:30
|
МЮ – Челси
|- : -
|4.11
|23:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|7
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|1
|3
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|8
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|5
|1
|1