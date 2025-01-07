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Русская модель бросила дисквалифицированного за допинг украинца Мудрика. До этого она встречалась с игроком РПЛ

Российская модель Грачева рассталась с украинским футболистом Мудриком
Егор Сергеев
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Футболист Михаил Мудрик и модель Виолетта Грачева.
Михаил Мудрик и Виолетта Грачева.
Фото Соцсети, Getty Images
Сейчас Виолетта Грачева, возможно, уже с другим футболистом.

По информации издания The Daily Mail, Грачева рассталась с украинским хавбеком «Челси» Михаилом Мудриком, который недавно провалил допинг-тестирование. Источник сообщает, что девушка проводит отпуск с другим футболистом, а ранее она встречалась с представителем РПЛ.

Что известно о расставании

The Daily Mail рассказало эту историю со ссылкой на медиа Game, Set & Match. Причины разрыва точно пока неизвестны: пара еще во время отношений никак не афишировала связь, однако молодые люди были подписаны друг на друга в соцсетях, а футболист комментировал фотографии девушки. Одной из причин скрытности мог быть хейт, который обрушился на Мудрика из-за слухов о романе с россиянкой. По данным источника, Виолетта теперь встречается с полузащитником «Ювентуса» и сборной США Уэстоном Маккени — они сейчас находятся на французском горнолыжном курорте Куршевель.

Мудрик переживает мрачный момент карьеры, причем расставание с девушкой здесь далеко не главное. В декабре украинца отстранили от футбола из-за проваленной допинг-пробы — у него обнаружили мельдоний, вингеру грозит до четырех лет дисквалификации. Сам Михаил заявлял, что никогда не принимал запрещенные вещества. В окружении футболиста считают, что препарат попал в организм вместе с пищей. Более фантастическую версию озвучил журналист Игорь Бурбас. По его словам, допинг проник через стволовые клетки коровы, которые украинские врачи якобы кололи игроку в колено для восстановления.

Михаил Мудрик. В допинге Мудрика виновата корова? По новой версии, украинцу кололи стволовые клетки животного

Мудрик не выходил на поле с 28 ноября — тогда провел весь матч против «Хайденхайма» в Лиге конференций и даже забил гол. В АПЛ Михаил не выступает с 10 ноября — практически за месяц до появления информации о проваленном допинг-тесте. В клубе сообщали, что легионер болеет и поэтому не играет. Сейчас ожидается вскрытие второй пробы. Если она тоже окажется положительной, полузащитнику грозит до четырех лет бана.

Виолетта Грачева и Матиас Норманн.
Фото соцсети

Норманн — да. Мостовой — вопрос

Мудрик и Маккени — не первые футболисты, с которыми встречалась Грачева. Виолетта родилась в Сибири, училась в Москве в МГТУ имени Баумана, после чего переключилась на модельную деятельность. В 2019-м она начала встречаться с полузащитником «Ростова» Матиасом Норманном и даже встретила с его семьей Новый год, а летом 2021-го полетела за возлюбленным в Англию, когда норвежец перешел в аренду в «Норвич».

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Непонятно, в какой момент отношения пары заглохли — слухи о расставании появлялись еще до отъезда скандинава в АПЛ. Однако уже в 2022-м девушке приписывали роман с хавбеком «Зенита» Андреем Мостовым, хотя в начале 2023-го она неожиданно опубликовала фото с Норманном. Таблоиды писали о прошлом Виолетты в эскорте, что могло смутить Матиаса.

С Мостовым девушку связали по публикациям в соцсетях: молодые люди выкладывали фотографии с одинаковых локаций Санкт-Петербурга, а Андрей постоянно лайкал посты Грачевой. Однако роман с ним так и не подтвердился.

Михаил Мудрик
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«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 20 12 4 4 29-19 40
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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38 тур
14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 - : -
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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