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2 сентября, 23:00

Сын Дэвида Бекхэма завершил карьеру в 22 года. Вместо футбола выбрал индустрию моды

Сын Дэвида Бекхэма Ромео завершил карьеру футболиста в 22 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Ромео Бекхэм и Дэвид Бекхэм.
Фото Соцсети
Ромео Бекхэм.
Фото Global Look Press
Ромео Бекхэм.
Фото Global Look Press
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Последним клубом Ромео стал «Брентфорд».

Где играл Ромео Бекхэм?

22-летний Ромео Бекхэм окончательно распрощался с футболом. Последним клубом в его краткосрочной карьере стал английский «Брентфорд», а точнее, его вторая команда, куда он перебрался в 2023 году. Правда, даже там вингер не провел ни одного официального матча. До этого он занимался в системе «Интер Майами», основанного его знаменитым отцом Дэвидом Бекхэмом. В середине 2010-х Ромео недолгое время провел в академии «Арсенала».

 
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Ромео вряд ли можно назвать большим футбольным талантом: Transfermarkt максимально оценивал его в 50 тысяч евро. Вероятно, наивысшей точкой карьеры Ромео стало звание лучшего ассистента молодежного турнира MLS Next Pro в 2022 году, где он сделал 10 голевых передач.

В 12 лет Ромео отчислили из академии «Арсенала», после чего он пять лет нигде не тренировался — до момента создания «Интер Майами». С таким пробелом построить успешную карьеру оказалось затруднительно. В итоге сын Дэвида сосредоточился на том, что сопровождало его всю жизнь наравне с футболом, — модельной индустрии.

Ромео Бекхэм.
Фото Global Look Press

Как отреагировал Дэвид Бекхэм?

О решении Ромео завершить карьеру стало известно практически в его день рождения — 1 сентября исполнилось 22 года. Дэвид поздравил сына милым постом в соцсетях, но пока никак не прокомментировал уход сына из футбола.

«С 22-м днем рождения, мой прекрасный мальчик, — написал Бэкс. — Мы так гордимся тем, в какого мужчину ты превратился: добрый, страстный и трудолюбивый... Желаю тебе самого удивительного дня, потому что ты этого заслуживаешь... Очень люблю тебя, приятель».

Ромео Бекхэм и Дэвид Бекхэм.
Фото Соцсети

Что ждет Ромео в будущем?

Бэкс-младший решил сконцентрироваться на модельной индустрии, тем более он уже имеет неплохой опыт в ней. Англичанин варится в этом с детства, ведь его мать Виктория напрямую связана с модельным бизнесом, а сам он участвовал в рекламной кампании Burberry еще в 10 лет. В 2021-м Ромео заключил контракт с Puma на 1,2 миллиона фунтов стерлингов, а также поработал с люксовым брендом Yves Saint Laurent. Теперь Ромео подписал контракт с модельным агентством Paris Safe Management.

«Ромео решил повесить бутсы на гвоздь и посвятить время карьере в индустрии моды, — рассказал источник для The Sun. — Ему очень понравилось работать в «Брентфорде», но ему нужно сосредоточиться на моде, которая является его страстью. Ромео недавно подписал контракт с ведущим модным агентством в Париже и намерен поработать с некоторыми крупными брендами».

 
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При этом Ромео продолжит работу в «Брентфорде»: будет тренером в «Брентфорд Пингвинз» — команде для детей в возрасте от пяти лет и старше с синдромом Дауна. В прошлом году ее создатель Аллан Кокрам получил приз «Невоспетый герой» на шоу Who Cares Wins от газеты The Sun. В клубе в восторге от решения младшего Бекхэма и хвалят трудолюбие сына легенды сборной Англии.

«Если бы он пришел и сказал: «Я — Бекхэм», это стало бы для нас катастрофой», — рассказывал спортивный директор «Брентфорда» Фил Джайлз в подкасте High Performance. — Но он совсем не такой. Он похож на своего отца скромностью и ответственностью, на тренировках Ромео хочет работать дополнительно».

Дэвид Бекхэм
Футбол
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