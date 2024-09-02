Сын Дэвида Бекхэма завершил карьеру в 22 года. Вместо футбола выбрал индустрию моды
Где играл Ромео Бекхэм?
22-летний Ромео Бекхэм окончательно распрощался с футболом. Последним клубом в его краткосрочной карьере стал английский «Брентфорд», а точнее, его вторая команда, куда он перебрался в 2023 году. Правда, даже там вингер не провел ни одного официального матча. До этого он занимался в системе «Интер Майами», основанного его знаменитым отцом Дэвидом Бекхэмом. В середине 2010-х Ромео недолгое время провел в академии «Арсенала».
Ромео вряд ли можно назвать большим футбольным талантом: Transfermarkt максимально оценивал его в 50 тысяч евро. Вероятно, наивысшей точкой карьеры Ромео стало звание лучшего ассистента молодежного турнира MLS Next Pro в 2022 году, где он сделал 10 голевых передач.
В 12 лет Ромео отчислили из академии «Арсенала», после чего он пять лет нигде не тренировался — до момента создания «Интер Майами». С таким пробелом построить успешную карьеру оказалось затруднительно. В итоге сын Дэвида сосредоточился на том, что сопровождало его всю жизнь наравне с футболом, — модельной индустрии.
Как отреагировал Дэвид Бекхэм?
О решении Ромео завершить карьеру стало известно практически в его день рождения — 1 сентября исполнилось 22 года. Дэвид поздравил сына милым постом в соцсетях, но пока никак не прокомментировал уход сына из футбола.
«С 22-м днем рождения, мой прекрасный мальчик, — написал Бэкс. — Мы так гордимся тем, в какого мужчину ты превратился: добрый, страстный и трудолюбивый... Желаю тебе самого удивительного дня, потому что ты этого заслуживаешь... Очень люблю тебя, приятель».
Что ждет Ромео в будущем?
Бэкс-младший решил сконцентрироваться на модельной индустрии, тем более он уже имеет неплохой опыт в ней. Англичанин варится в этом с детства, ведь его мать Виктория напрямую связана с модельным бизнесом, а сам он участвовал в рекламной кампании Burberry еще в 10 лет. В 2021-м Ромео заключил контракт с Puma на 1,2 миллиона фунтов стерлингов, а также поработал с люксовым брендом Yves Saint Laurent. Теперь Ромео подписал контракт с модельным агентством Paris Safe Management.
«Ромео решил повесить бутсы на гвоздь и посвятить время карьере в индустрии моды, — рассказал источник для The Sun. — Ему очень понравилось работать в «Брентфорде», но ему нужно сосредоточиться на моде, которая является его страстью. Ромео недавно подписал контракт с ведущим модным агентством в Париже и намерен поработать с некоторыми крупными брендами».
При этом Ромео продолжит работу в «Брентфорде»: будет тренером в «Брентфорд Пингвинз» — команде для детей в возрасте от пяти лет и старше с синдромом Дауна. В прошлом году ее создатель Аллан Кокрам получил приз «Невоспетый герой» на шоу Who Cares Wins от газеты The Sun. В клубе в восторге от решения младшего Бекхэма и хвалят трудолюбие сына легенды сборной Англии.
«Если бы он пришел и сказал: «Я — Бекхэм», это стало бы для нас катастрофой», — рассказывал спортивный директор «Брентфорда» Фил Джайлз в подкасте High Performance. — Но он совсем не такой. Он похож на своего отца скромностью и ответственностью, на тренировках Ромео хочет работать дополнительно».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|
3
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Ньюкасл
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
9
|Нот. Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|
11
|Тоттенхэм
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|
12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
13
|МЮ
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|
17
|Кр. Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
|14.09
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|- : -
|14.09
|17:00
|
Брайтон – Ипсвич
|- : -
|14.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|14.09
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|14.09
|19:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|14.09
|22:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|15.09
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|15.09
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|0
|1