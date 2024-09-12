Странный расистский скандал в «Тоттенхэме»: Сона подколол свой же одноклубник. Лига намерена его наказать
Английская Футбольная ассоциация выдвинула обвинения в расизме полузащитнику «Тоттенхэма» Родриго Бентанкуру. Уругваец еще в июне в интервью подшутил над одноклубником Сон Хын Мином, за что ему теперь грозит дисквалификация.
Что говорится в заявлении ФА
ФА выдвинула обвинения по двум пунктам: неправомерное поведение в интервью СМИ и оскорбительное выражение со ссылкой на этническое происхождение. До 19 сентября игрок должен предоставить ответ на заявление Футбольной ассоциации. За эти нарушения Бентанкуру грозит дисквалификация от 6 до 12 матчей.
Инцидент произошел еще в начале лета. 13 июня хавбек дал интервью программе уругвайского телевидения Por La Camiseta, в котором подшутил над корейским одноклубником. Ведущий Рафа Котело попросил у Бентанкура футболку Сон Хын Мина: тот ответил неуверенностью в том, что она действительно принадлежит форварду. «Это может быть и футболка его двоюродного брата. Они (корейцы. — Прим. «СЭ») все выглядят одинаково», — выдал футболист.
Организация Kick It Out, которая занимается вопросами дискриминации, заявила, что получила множество жалоб на инцидент. Компания отправила заявления в «Тоттенхэм» и «соответствующие органы».
Как отреагировал Сон
После интервью в соцсетях уругвайца появилось огромное количество гневных комментариев, хотя он моментально извинился за шутку. «Сонни, брат! Я прошу у тебя прощения за то, что произошло, это была просто очень плохая шутка. Ты знаешь, что я люблю тебя, никогда не проявлю к тебе неуважения и не причиню вреда тебе или кому-либо еще! Я люблю тебя, брат!» — написал Родриго в социальных сетях.
Кореец принял извинения партнера. Сон написал, что Бентанкур совершил ошибку, однако в их отношениях ничего не поменялось. Он подчеркнул, что уругваец не собирался сказать ничего оскорбительного намеренно. «Тоттенхэм» также подтвердил, что инцидент исчерпан. «После комментария Родриго Бентанкура в интервью и последующих публичных извинений игрока клуб оказал содействие в обеспечении положительного решения по этому вопросу», — заявили «шпоры».
Как Бентанкур играет в этом сезоне
Уругваец начал сезон в основном составе «Тоттенхэма», однако в первом же туре с «Лестером» (1:1) получил травму — ударился головой о газон и покинул поле на 78-й минуте. Следующий тур Родриго пропустил, а вот против «Ньюкасла» (1:2) вышел на замену в конце встречи. Сон — капитан «шпор». Три стартовых тура он провел без замен и отметился дублем в ворота «Эвертона» (4:0).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|
3
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Ньюкасл
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
9
|Нот. Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|
11
|Тоттенхэм
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|
12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
13
|МЮ
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|
17
|Кр. Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
|14.09
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|- : -
|14.09
|17:00
|
Брайтон – Ипсвич
|- : -
|14.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|14.09
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|14.09
|19:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|14.09
|22:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|15.09
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|15.09
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|0
|1