Родри порвал «кресты». Неделю назад он говорил о перегруженном графике футболистов
Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил тяжелую травму в матче АПЛ с «Арсеналом». 28-летний испанец покинул поле на 21-й минуте: как выяснилось после обследования, у футболиста разрыв крестообразных связок.
Страшная травма
На старте матча испанец вступил в несколько острых единоборств, но в какой-то момент рухнул на газон без видимых причин и не смог продолжить матч — полузащитник держался за область около колена. На поле появились медики, однако Родри не понадобились носилки — он покинул газон сам.
«Я не знаю, я не разговаривал с врачом, — прокомментировал после матча состояние испанца тренер «горожан» Пеп Гвардиола. — Но Родри — боец. Он покинул поле, потому что почувствовал что-то, иначе он остался бы на поле. Он лучший опорный полузащитник в мире. У него есть потенциал стать обладателем «Золотого мяча», и я бы очень хотел, чтобы он его выиграл».
Казалось, что тяжелого повреждения удалось избежать, но информация о подозрении на разрыв крестообразных связок быстро проникла в медиа. После углубленного обследования в Мадриде диагноз подтвердился. Родри порвал переднюю крестообразную связку правого колена и, вероятно, пропустит остаток сезона — об этом сообщил ESPN со ссылкой на источник, близкий к происходящему. Также, по данным медиа, футболиста прооперируют в Барселоне.
Недавно Родри жаловался на перегруженное расписание
Для Родри игра с «Арсеналом» оказалась первым выходом в основном составе в этом розыгрыше АПЛ. Сам испанец подтверждал, что нуждается в перерыве, жалобами на загруженный график. Полузащитник даже заявлял, что футболисты могут устроить забастовку, если плотность расписания не будет пересмотрена.
«Я думаю, мы близки к этому, — сказал игрок на вопрос о возможной забастовке футболистов. — Если так будет продолжаться, то наступит момент, когда у нас не останется другого выбора, но посмотрим».
Мнение о том, что график футболистов чересчур загружен и продолжает переполняться различными матчами и турнирами, набирает популярность. Еще прошлым летом Гвардиола возмущался тяжелым расписанием — одним из аргументов Пепа было увеличение количества разрывов крестообразных связок из-за недостаточного восстановления игроков. Теперь такую травму получил и Родри.
«Посмотрите, сколько травм крестообразных связок с начала этого сезона в ведущих лигах. Футболисты не отдыхают ни физически, ни психологически. В интересах клуба их заставляют лететь в Азию или Америку и проводить по-настоящему тяжелые матчи на плохих полях, и они ломаются — или сломаются в дальнейшем», — заявлял Гвардиола.
Один из фаворитов на «Золотой мяч»
Родри провел великолепный прошлый сезон: выиграл АПЛ с «Ман Сити» и Евро со сборной Испании. В обеих командах полузащитник выполнял ключевую функцию и являлся лидером, на данный момент он считается одним из сильнейших полузащитников мира. Именно испанца называют одним из фаворитов на «Золотой мяч», вручение которого пройдет 28 октября.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|5
|4
|1
|0
|13-5
|13
|
2
|Ливерпуль
|5
|4
|0
|1
|10-1
|12
|
3
|Астон Вилла
|5
|4
|0
|1
|10-7
|12
|
4
|Арсенал
|5
|3
|2
|0
|8-3
|11
|
5
|Челси
|5
|3
|1
|1
|11-5
|10
|
6
|Ньюкасл
|5
|3
|1
|1
|7-6
|10
|
7
|Брайтон
|5
|2
|3
|0
|8-4
|9
|
8
|Нот. Форест
|5
|2
|3
|0
|6-4
|9
|
9
|Фулхэм
|5
|2
|2
|1
|7-5
|8
|
10
|Тоттенхэм
|5
|2
|1
|2
|9-5
|7
|
11
|МЮ
|5
|2
|1
|2
|5-5
|7
|
12
|Брентфорд
|5
|2
|0
|3
|7-9
|6
|
13
|Борнмут
|5
|1
|2
|2
|5-8
|5
|
14
|Вест Хэм
|5
|1
|1
|3
|5-9
|4
|
15
|Лестер
|5
|0
|3
|2
|6-8
|3
|
16
|Кр. Пэлас
|5
|0
|3
|2
|4-7
|3
|
17
|Ипсвич
|5
|0
|3
|2
|3-8
|3
|
18
|Саутгемптон
|5
|0
|1
|4
|2-9
|1
|
19
|Вулверхэмптон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|
20
|Эвертон
|5
|0
|1
|4
|5-14
|1
|28.09
|14:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|- : -
|28.09
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|- : -
|28.09
|17:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|- : -
|28.09
|17:00
|
Челси – Брайтон
|- : -
|28.09
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|28.09
|17:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|- : -
|28.09
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|- : -
|29.09
|16:00
|
Ипсвич – Астон Вилла
|- : -
|29.09
|18:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|- : -
|30.09
|22:00
|
Борнмут – Саутгемптон
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|
|
Николас Джексон
Челси
|4
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|4
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|3
|1
|1
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|3
|1
|0