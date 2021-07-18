«Добро пожаловать обратно в футбол». Мексиканский нападающий вернулся на поле спустя 230 дней после жуткого перелома черепа

Лучшая история в преддверии нового сезона АПЛ.

Думала, что он умер

29 ноября 2020 года стал поворотным днем в карьере мексиканского нападающего Рауля Хименеса. До того в ней были яркая игра на родине за «Америку», победы на Олимпиаде-2012 и «Золотом кубке» КОНКАКАФ, два чемпионата мира и переход в мадридский «Атлетико», где дела складывались не совсем гладко. Однако после аренды в «Бенфику» форвард по-настоящему освоился в Европе, а трансфер в «Вулверхэмптон» стал для Хименеса настоящим прорывом. Только во время выступлений в АПЛ многие поняли, почему футболист заслужил на родине сравнения со Златаном Ибрагимовичем. 48 голов в 110 матчах за «волков» — солидный показатель.

Raul Jimenez is 'conscious and responding to treatment' after being taken to hospital following sickening clash of heads with David Luiz



Wolves boss Santo admitted he saw the panic in the eyes of his medical staff instantly feared Raul Jimenez had suffered a serious head injury. pic.twitter.com/VvGL84bKf3 — Lilian Chan (@bestgug) November 30, 2020

А потом случилась жуткая травма в игре против «Арсенала». При подаче углового мексиканец столкнулся головами с Давидом Луизом, и если защитник «канониров» продолжил игру с забинтованной головой, то для Хименеса все закончилось куда печальнее. Кислородная маска, работавшая на поле порядка десяти минут бригада медиков, карета «скорой помощи» и операция в больнице Сент-Мэри в Паддингтоне.

Смотрелось все жутко, а диагноз — перелом черепа — звучал пугающе. Выступивший наутро с официальным заявлением клуб поблагодарил врачей «Арсенала», медиков Национальной службы здравоохранения Великобритании, персонал больницы и хирургов. Никаких оценок на тот момент не звучало. Только информация об успешном хирургическом вмешательстве, сообщение о том, что рядом с Хименесом находится его девушка Даниэла Бассо, и просьба не тревожить футболиста.

«Моей первой мыслью было, что он умер, — призналась позже Бассо в интервью New York Times. — Я не видела на экране, как он реагирует. Обычно, когда игроки падают и получают травмы, вы видите реакцию, и вы знаете, притворяются они или нет. Но я ничего не видела, не видела его глаз, и это было одно из самых ужасных чувств в моей жизни. Прошло сорок пять минут, пока я не узнала, что он жив».

«Врачи сделали все, что можно было сделать, он выздоравливает, в хорошем настроении и очень мотивирован. Сказали, что у него не будет никаких последствий и что это вопрос времени, когда он начнет реабилитацию», — не скрывал оптимизма в интервью Record отец Хименеса.

Домой форварда отпустили 6 декабря, а перед Новым годом он даже заглянул на тренировку одноклубников, после чего главный тренер «волков» Нуну напомнил, как важен для всех Хименес. «Я не буду сравнивать это с другими командами, но для нас его отсутствие ужасно, — признался португалец. — Это был огромный удар. Дело не только в том, что он делает на поле, а в том, что он значит для команды. Речь идет о доверии к нему игроков, о вере в то, что до последнего момента игры он может отправить мяч в сетку».

Полгода на восстановление

«Это было очень сложно, и я не помню, что именно произошло, — рассказывал Хименес в совместном с подругой интервью для EstiloDF. — Все это размыто. Все, что я помню, — это то, что просыпаюсь в больнице после того, как операция была сделана. Тогда было очень сложно вернуться домой и ничего не делать. Каждое маленькое движение, которое я совершал, должно было быть очень медленным, но моя девушка очень помогала мне на протяжении всего времени моего выздоровления».

Надо заметить, что за четыре месяца до травмы Хименеса у пары родилась дочь. А Даниэла — известная на родине актриса и телеведущая — после этого приостановила карьеру и стала домохозяйкой. «В то время мы получили невероятную поддержку, — вспоминала Бассо. — Соседи, родственники, жены игроков приходили, приносили мне еду. Это немного ошеломляло, потому что людей много, но когда вы понимаете реальность происходящего, вы видите масштаб и понимаете, насколько Рауль дорог для всех».

Год для форварда начался с легких физических упражнений. В феврале Нуну рассказывал, что Хименес движется в верном направлении, но каждый шаг нужно контролировать. И только в конце мая врач «Вулверхэмптона» Мэттью Перри наконец сделал официальное заявление.

«Его перелом черепа зажил хорошо, — констатировал он. — Рауль будет носить защитный шлем, чтобы прикрыть область костной травмы, до конца своей карьеры, но он достаточно силен, чтобы вернуться к игре с этой защитой. Замечательно иметь возможность сказать, что Рауль на сегодняшний день выздоровел. Он смог перейти от базовой фитнес-работы к полноценным соревновательным тренировкам с начала марта, ограничивая только силовые единоборства и воздушные дуэли. Теперь он получил все необходимое, чтобы приступить к этим занятиям, и физически он в хорошей форме, силен и подвижен как никогда».

34 минуты в день возвращения

Поблагодарив за руководство и советы по реабилитации профессора Тони Бэлли и мисс Софи Кемп, врач команды анонсировал, что возвращение на поле состоится в июле. И в субботу — после паузы в 230 дней — Хименес наконец-то вернулся в игру. Контрольный матч против «Крю Александра» мексиканец начал в стартовом составе и на 34-й минуте был заменен на Патрика Кутроне.

До этого 30-летний футболист начал работать с полной нагрузкой начиная с понедельника. Что касается специального шлема, то он необходим не только для защиты места травмы, но и для игры головой. Футболист получил разрешение АПЛ использовать шлем в официальных матчах, как ранее — знаменитый голкипер Петр Чех.

И было бы очень красиво, если бы в первом матче после возвращения — да еще и в день премьеры нового главного тренера Бруну Лаже — Хименес забил. Шанс для этого был, однако после штрафного в исполнении мексиканца мяч от «стенки» попал в перекладину. Впрочем, и без гола все получилось отлично. Находившийся в приподнятом настроении Рауль успел дать автограф непосредственно перед выходом на поле, а диктор матча во время объявления составов произнес главную фразу дня: «Добро пожаловать обратно в футбол, номер девять, Рауль Хименес».