«Добро пожаловать обратно в футбол». Мексиканский нападающий вернулся на поле спустя 230 дней после жуткого перелома черепа
Думала, что он умер
29 ноября 2020 года стал поворотным днем в карьере мексиканского нападающего Рауля Хименеса. До того в ней были яркая игра на родине за «Америку», победы на Олимпиаде-2012 и «Золотом кубке» КОНКАКАФ, два чемпионата мира и переход в мадридский «Атлетико», где дела складывались не совсем гладко. Однако после аренды в «Бенфику» форвард по-настоящему освоился в Европе, а трансфер в «Вулверхэмптон» стал для Хименеса настоящим прорывом. Только во время выступлений в АПЛ многие поняли, почему футболист заслужил на родине сравнения со Златаном Ибрагимовичем. 48 голов в 110 матчах за «волков» — солидный показатель.
Raul Jimenez is 'conscious and responding to treatment' after being taken to hospital following sickening clash of heads with David Luiz— Lilian Chan (@bestgug) November 30, 2020
Wolves boss Santo admitted he saw the panic in the eyes of his medical staff instantly feared Raul Jimenez had suffered a serious head injury. pic.twitter.com/VvGL84bKf3
А потом случилась жуткая травма в игре против «Арсенала». При подаче углового мексиканец столкнулся головами с Давидом Луизом, и если защитник «канониров» продолжил игру с забинтованной головой, то для Хименеса все закончилось куда печальнее. Кислородная маска, работавшая на поле порядка десяти минут бригада медиков, карета «скорой помощи» и операция в больнице Сент-Мэри в Паддингтоне.
Смотрелось все жутко, а диагноз — перелом черепа — звучал пугающе. Выступивший наутро с официальным заявлением клуб поблагодарил врачей «Арсенала», медиков Национальной службы здравоохранения Великобритании, персонал больницы и хирургов. Никаких оценок на тот момент не звучало. Только информация об успешном хирургическом вмешательстве, сообщение о том, что рядом с Хименесом находится его девушка Даниэла Бассо, и просьба не тревожить футболиста.
«Моей первой мыслью было, что он умер, — призналась позже Бассо в интервью New York Times. — Я не видела на экране, как он реагирует. Обычно, когда игроки падают и получают травмы, вы видите реакцию, и вы знаете, притворяются они или нет. Но я ничего не видела, не видела его глаз, и это было одно из самых ужасных чувств в моей жизни. Прошло сорок пять минут, пока я не узнала, что он жив».
«Врачи сделали все, что можно было сделать, он выздоравливает, в хорошем настроении и очень мотивирован. Сказали, что у него не будет никаких последствий и что это вопрос времени, когда он начнет реабилитацию», — не скрывал оптимизма в интервью Record отец Хименеса.
Домой форварда отпустили 6 декабря, а перед Новым годом он даже заглянул на тренировку одноклубников, после чего главный тренер «волков» Нуну напомнил, как важен для всех Хименес. «Я не буду сравнивать это с другими командами, но для нас его отсутствие ужасно, — признался португалец. — Это был огромный удар. Дело не только в том, что он делает на поле, а в том, что он значит для команды. Речь идет о доверии к нему игроков, о вере в то, что до последнего момента игры он может отправить мяч в сетку».
Полгода на восстановление
«Это было очень сложно, и я не помню, что именно произошло, — рассказывал Хименес в совместном с подругой интервью для EstiloDF. — Все это размыто. Все, что я помню, — это то, что просыпаюсь в больнице после того, как операция была сделана. Тогда было очень сложно вернуться домой и ничего не делать. Каждое маленькое движение, которое я совершал, должно было быть очень медленным, но моя девушка очень помогала мне на протяжении всего времени моего выздоровления».
Надо заметить, что за четыре месяца до травмы Хименеса у пары родилась дочь. А Даниэла — известная на родине актриса и телеведущая — после этого приостановила карьеру и стала домохозяйкой. «В то время мы получили невероятную поддержку, — вспоминала Бассо. — Соседи, родственники, жены игроков приходили, приносили мне еду. Это немного ошеломляло, потому что людей много, но когда вы понимаете реальность происходящего, вы видите масштаб и понимаете, насколько Рауль дорог для всех».
Год для форварда начался с легких физических упражнений. В феврале Нуну рассказывал, что Хименес движется в верном направлении, но каждый шаг нужно контролировать. И только в конце мая врач «Вулверхэмптона» Мэттью Перри наконец сделал официальное заявление.
«Его перелом черепа зажил хорошо, — констатировал он. — Рауль будет носить защитный шлем, чтобы прикрыть область костной травмы, до конца своей карьеры, но он достаточно силен, чтобы вернуться к игре с этой защитой. Замечательно иметь возможность сказать, что Рауль на сегодняшний день выздоровел. Он смог перейти от базовой фитнес-работы к полноценным соревновательным тренировкам с начала марта, ограничивая только силовые единоборства и воздушные дуэли. Теперь он получил все необходимое, чтобы приступить к этим занятиям, и физически он в хорошей форме, силен и подвижен как никогда».
Raul Jimenez ?? ...— Wolves (@Wolves) July 10, 2021
??? pic.twitter.com/rYQqTUGVZY
34 минуты в день возвращения
Поблагодарив за руководство и советы по реабилитации профессора Тони Бэлли и мисс Софи Кемп, врач команды анонсировал, что возвращение на поле состоится в июле. И в субботу — после паузы в 230 дней — Хименес наконец-то вернулся в игру. Контрольный матч против «Крю Александра» мексиканец начал в стартовом составе и на 34-й минуте был заменен на Патрика Кутроне.
До этого 30-летний футболист начал работать с полной нагрузкой начиная с понедельника. Что касается специального шлема, то он необходим не только для защиты места травмы, но и для игры головой. Футболист получил разрешение АПЛ использовать шлем в официальных матчах, как ранее — знаменитый голкипер Петр Чех.
И было бы очень красиво, если бы в первом матче после возвращения — да еще и в день премьеры нового главного тренера Бруну Лаже — Хименес забил. Шанс для этого был, однако после штрафного в исполнении мексиканца мяч от «стенки» попал в перекладину. Впрочем, и без гола все получилось отлично. Находившийся в приподнятом настроении Рауль успел дать автограф непосредственно перед выходом на поле, а диктор матча во время объявления составов произнес главную фразу дня: «Добро пожаловать обратно в футбол, номер девять, Рауль Хименес».
Ra?l Jim?nez managed 34 minutes on his Wolves return against Crewe.— Squawka News (@SquawkaNews) July 17, 2021
It's good to see him back. pic.twitter.com/DePvKlgaui
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю