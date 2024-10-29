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Сегодня, 19:45

Официально: Аморим — главный тренер «МЮ». За него придется заплатить 10 миллионов евро

«Спортинг» объявил о переговорах с «МЮ» по выкупу тренера Аморима
Роман Кольцов
Корреспондент
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Рубен Аморим.
Фото AFP
Рубен Аморим.
Фото AFP
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А ван Нистелрою не дали шанса.

Увольнение Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед» — масштабное для Англии событие, которого с каждым провалом манкунианцев ждали все больше. Изначально появилась информация, что исполнять обязанности главного тренера будет Руд ван Нистелрой, но в руководстве быстро определились со сменщиком: во вторник, 29 октября, «Спортинг» официально объявил об уходе Рубена Аморима в «МЮ».

Детали контракта

39-летний специалист подпишет соглашение с «красными дьяволами» до лета 2026 года с опцией продления еще на один сезон. Английский клуб заплатит «Спортингу» за португальского тренера 10 миллионов евро в качестве отступных.

«Манчестер Юнайтед» выразил заинтересованность в приглашении Рубена Аморима. Совет директоров «Спортинга» сослался на условия, предусмотренные трудовым договором, в частности на соответствующие отступные на сумму 10 миллионов евро», — указано в официальном заявлении португальского клуба.

«МЮ» уже отправил своих представителей в Лиссабон для заключения контракта. Сегодняшняя игра «Спортинг» — «Насьонал» в Кубке португальской лиги должна стать последней для Аморима на посту главного тренера «львов».

Рубен Аморим.
Фото AFP

Его хотели забрать все топ-клубы Англии

Аморима причисляют к самым прогрессивным европейским тренерам. На финише прошлого сезона он рассматривался в качестве главного кандидата на пост преемника Юргена Клоппа в «Ливерпуле». А еще несколько недель назад газета The Guardian писала, что Рубен является целью «Манчестер Сити» на случай ухода Пепа Гвардиолы. В Португалии резкий взлет Аморима рассматривают как явление, сопоставимое по значительности с восхождением Жозе Моуринью.

В 2020-м Рубен возглавил «Спортинг» после трех месяцев работы в «Браге» и с ходу принес команде чемпионство. На тот момент лиссабонцы не выигрывали титул 19 лет. В сезоне-2023/24 Аморим повторил успех, а нынешнюю кампанию начал с 9 побед подряд.

Главный тренер &laquo;Спортинга&raquo; Рубен Аморим может возглавить &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;. Тренер «Спортинга» Аморим возглавит «МЮ». Его хотели все топ-клубы Англии

При этом он неплохо проявил себя и на международной арене. Вместе с ним «Спортинг» добирался до 1/4 финала Лиги Европы и обгонял в группе Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию».

Манкунианцам нужен был сильный специалист, чтобы наконец закрыть тренерский вопрос на долгие годы. Но большинство таких либо уже в больших клубах, либо ими «зарезервированы» (ходили слухи, что Хаби Алонсо уже невозможно перехватить у мадридского «Реала»). Рубен явно пересидел в чемпионате Португалии — посмотрим, что он сможет показать в одной из самых сложных лиг Европы.

ФК Манчестер Юнайтед
ФК Спортинг (Лиссабон)
Рубен Аморим
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Тренер «Спортинга» Аморим возглавит «МЮ». Его хотели все топ-клубы Англии
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3
 Арсенал 9 5 3 1 17-10 18
4
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
7
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
8
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12
 Ньюкасл 9 3 3 3 9-10 12
13
 Вест Хэм 9 3 2 4 13-16 11
14
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
15
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
16
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
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2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 - : -
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 - : -
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 - : -
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
3.11 19:30
МЮ – Челси
 - : -
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 7 1 3
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

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