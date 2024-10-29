Официально: Аморим — главный тренер «МЮ». За него придется заплатить 10 миллионов евро
Увольнение Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед» — масштабное для Англии событие, которого с каждым провалом манкунианцев ждали все больше. Изначально появилась информация, что исполнять обязанности главного тренера будет Руд ван Нистелрой, но в руководстве быстро определились со сменщиком: во вторник, 29 октября, «Спортинг» официально объявил об уходе Рубена Аморима в «МЮ».
Детали контракта
39-летний специалист подпишет соглашение с «красными дьяволами» до лета 2026 года с опцией продления еще на один сезон. Английский клуб заплатит «Спортингу» за португальского тренера 10 миллионов евро в качестве отступных.
«Манчестер Юнайтед» выразил заинтересованность в приглашении Рубена Аморима. Совет директоров «Спортинга» сослался на условия, предусмотренные трудовым договором, в частности на соответствующие отступные на сумму 10 миллионов евро», — указано в официальном заявлении португальского клуба.
«МЮ» уже отправил своих представителей в Лиссабон для заключения контракта. Сегодняшняя игра «Спортинг» — «Насьонал» в Кубке португальской лиги должна стать последней для Аморима на посту главного тренера «львов».
Его хотели забрать все топ-клубы Англии
Аморима причисляют к самым прогрессивным европейским тренерам. На финише прошлого сезона он рассматривался в качестве главного кандидата на пост преемника Юргена Клоппа в «Ливерпуле». А еще несколько недель назад газета The Guardian писала, что Рубен является целью «Манчестер Сити» на случай ухода Пепа Гвардиолы. В Португалии резкий взлет Аморима рассматривают как явление, сопоставимое по значительности с восхождением Жозе Моуринью.
В 2020-м Рубен возглавил «Спортинг» после трех месяцев работы в «Браге» и с ходу принес команде чемпионство. На тот момент лиссабонцы не выигрывали титул 19 лет. В сезоне-2023/24 Аморим повторил успех, а нынешнюю кампанию начал с 9 побед подряд.
При этом он неплохо проявил себя и на международной арене. Вместе с ним «Спортинг» добирался до 1/4 финала Лиги Европы и обгонял в группе Лиги чемпионов дортмундскую «Боруссию».
Манкунианцам нужен был сильный специалист, чтобы наконец закрыть тренерский вопрос на долгие годы. Но большинство таких либо уже в больших клубах, либо ими «зарезервированы» (ходили слухи, что Хаби Алонсо уже невозможно перехватить у мадридского «Реала»). Рубен явно пересидел в чемпионате Португалии — посмотрим, что он сможет показать в одной из самых сложных лиг Европы.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|9
|7
|2
|0
|20-9
|23
|
2
|Ливерпуль
|9
|7
|1
|1
|17-5
|22
|
3
|Арсенал
|9
|5
|3
|1
|17-10
|18
|
4
|Астон Вилла
|9
|5
|3
|1
|16-11
|18
|
5
|Челси
|9
|5
|2
|2
|19-11
|17
|
6
|Брайтон
|9
|4
|4
|1
|16-12
|16
|
7
|Нот. Форест
|9
|4
|4
|1
|11-7
|16
|
8
|Тоттенхэм
|9
|4
|1
|4
|18-10
|13
|
9
|Брентфорд
|9
|4
|1
|4
|18-18
|13
|
10
|Фулхэм
|9
|3
|3
|3
|12-12
|12
|
11
|Борнмут
|9
|3
|3
|3
|11-11
|12
|
12
|Ньюкасл
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|
13
|Вест Хэм
|9
|3
|2
|4
|13-16
|11
|
14
|МЮ
|9
|3
|2
|4
|8-11
|11
|
15
|Лестер
|9
|2
|3
|4
|13-17
|9
|
16
|Эвертон
|9
|2
|3
|4
|10-16
|9
|
17
|Кр. Пэлас
|9
|1
|3
|5
|6-11
|6
|
18
|Ипсвич
|9
|0
|4
|5
|9-20
|4
|
19
|Вулверхэмптон
|9
|0
|2
|7
|12-25
|2
|
20
|Саутгемптон
|9
|0
|1
|8
|6-19
|1
|2.11
|15:30
|
Ньюкасл – Арсенал
|- : -
|2.11
|18:00
|
Борнмут – Ман. Сити
|- : -
|2.11
|18:00
|
Ипсвич – Лестер
|- : -
|2.11
|18:00
|
Ливерпуль – Брайтон
|- : -
|2.11
|18:00
|
Нот. Форест – Вест Хэм
|- : -
|2.11
|18:00
|
Саутгемптон – Эвертон
|- : -
|2.11
|20:30
|
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
|- : -
|3.11
|17:00
|
Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|3.11
|19:30
|
МЮ – Челси
|- : -
|4.11
|23:00
|
Фулхэм – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|11
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|7
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|7
|1
|3
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|8
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|5
|1
|1