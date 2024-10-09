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Скандалы

9 октября, 13:15

Звезду «Вест Хэма» могут пожизненно отстранить от футбола из-за ставок. Против него выдвинули новые обвинения

Игрока «Вест Хэма» Пакета могут пожизненно отстранить от футбола из-за ставок
Роман Кольцов
Корреспондент
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Лукас Пакета (влева).
Фото Global Look Press
Сам футболист вину отрицает.

Футбольная ассоциация Англии (ФА) выдвинула новые обвинения против полузащитника «Вест Хэма» Лукаса Пакета. На этот раз все серьезно — бразильца могут пожизненно отстранить от футбола из-за ставок, сделанных им и его друзьями, сообщает The Sun.

Не первые обвинения

Ранее ФА обвинила Пакета в четырех случаях преднамеренных действий на поле, которые были совершены с целью достижения условий заранее сделанных ставок. Под подозрение попали матчи АПЛ с «Лестером» (12 ноября 2022 года), «Астон Виллой» (12 марта 2023 года), «Лидсом» (21 мая 2023 года) и «Борнмутом» (12 августа 2023 года).

По данным ассоциации, в период с ноября 2022 по август 2023 года игрок получил не менее четырех подозрительных желтых карточек, благодаря чему около 60 бразильцев стали богаче. Их общий выигрыш составил 100 тысяч фунтов. После этого федерация начала расследование, в ходе которого у Лукаса конфисковали телефон, чтобы проверить его сообщения, звонки и банковские выписки.

Лукас Пакета. Бразильца из «Вест Хэма» могут пожизненно дисквалифицировать за ставки. Из-за этого сорвался его трансфер в «Манчестер Сити»

Новый поворот

Однако выяснилось, что в этот период 27-летний футболист приобрел еще один смартфон, чтобы продолжать делать ставки под другим именем. Теперь он также обвиняется в воспрепятствовании расследованию и сокрытии информации. ФА настаивает на пожизненной дисквалификации хавбека. Сам Пакета вину не признает.

Слушание по делу Лукаса должно состояться в марте следующего года, чем недовольны в «Вест Хэме». В клубе считают, что эта история может повлиять на игру полузащитника. В нынешнем сезоне чемпионата Англии он забил два гола в семи матчах.

Лукас Пакета (влева).
Фото Global Look Press

Летом 2023-го от Пакета отказался «Сити»

После окончания сезона-2022/23 игроком активно интересовался «Манчестер Сити». Пеп Гвардиола был лично заинтересован в приобретении бразильца. На тот момент, по данным Sky Sports, между клубами уже была достигнута договоренность о сделке размером 80 миллионов фунтов.

20 августа «Вест Хэм» был проинформирован о том, что в отношении игрока ведется расследование по поводу предполагаемых нарушений правил игры на ставках. После этого «горожане» отказались от трансфера.

ФК Вест Хэм Юнайтед
Лукас Пакета
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 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
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 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
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 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
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16
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