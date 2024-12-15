Футбол
Англия
Новости Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 13:00

Инсайд дня: Погба — в «Манчестер Сити»? Разбираемся в удивительном слухе

Поль Погба может подписать контракт с «Манчестер Сити»
Артемий Кутейников
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Футболист Поль Погба
Поль Погба.
Фото Getty Images
Сейчас француз — свободный агент.

По информации The Independent, Поль Погба может перейти в «Манчестер Сити». 31-летний полузащитник находится в статусе свободного агента, а также отбывает дисквалификацию за допинг, которая истечет в марте.

Сам француз сомневается в переходе из-за прошлого в «МЮ»

На фоне провальных результатов (одна победа в 10 последних матчах во всех турнирах) и травмы ключевого полузащитника Родри «горожане» ищут варианты усиления состава уже в ближайшее время. По данным источника, одним из кандидатов на укрепление центра поля «Манчестер Сити» оказался Поль Погба, который находится в статусе свободного агента — в ноябре он расторг контракт с «Ювентусом» по обоюдному согласию. Также сообщалось об интересе клуба к Бруну Гимарайнсу («Ньюкасл») и Мартину Субименди («Реал Сосьедад»).

Правда, сам француз сомневается в том, что возвращение в Англию — хорошая идея. Причина в неоднозначном прошлом в «Манчестер Юнайтед» — в составе «красных дьяволов» он выступал на протяжении шести сезонов, но регулярно сталкивался с жесткой критикой. Как пишет источник, Погба рассмотрел бы варианты в Испании, Германии или Италии. Также ранее появлялась информация о заинтересованности «Марселя».

Поль Погба. «Ювентус» попрощался с отбывающим дисквалификацию Погба. Какой клуб теперь возьмет его?

С переходом в «Сити» могут возникнуть проблемы и из-за судебного разбирательства, связанного с «горожанами». Дело о финансовых нарушениях клуба завершится в ближайшие месяцы, и если «Сити» признают виновными, то они могут столкнуться с серьезными санкциями.

Сам Погба говорил, что после отбытия дисквалификации хочет вернуться на топ-уровень и даже снова сыграть за сборную Франции. В соцсетях он признавался, что скучает по игре за «Трехцветных». «Моя цель — это прежде всего набрать форму, потому что я долгое время не играл. Я лишь хочу вернуться на поле. В сборной есть игроки, которые преуспевают в своих клубах, но только от меня зависит, смогу ли я вернуться», — рассказал Поль L'Equipe.

Футболист Поль Погба
Фото Getty Images

Дисквалификация Погба скоро закончится

Неизвестно, в какой форме находится полузащитник: он не выходил на поле с сентября 2023 года. Тогда его дисквалифицировали за допинг: в его пробе обнаружили повышенный уровень тестостерона, после чего забанили на четыре года. Казалось, что большая карьера Поля завершена — на поле он вернулся бы только в возрасте 34 лет. Но француз не согласился с решением и начал бороться — подал апелляцию в CAS и добился снисхождения. Бан сократили до 18 месяцев: в январе он сможет возобновить тренировки в составе какого-нибудь клуба, а уже в марте — участвовать в официальных матчах.

«Наконец то кошмар закончился. Я с нетерпением жду того дня, когда смогу вновь следовать за мечтой. Я всегда заявлял, что никогда сознательно не нарушал правила Всемирного антидопингового агентства. Я играю честно. Хочу официально выразить благодарность судьям CAS, которые выслушали мои объяснения. Это был чрезвычайно тревожный период в моей жизни, потому что все, ради чего я так упорно трудился, было приостановлено», — отреагировал Погба.

Последним клубом в карьере француза был «Ювентус» — стороны расторгли контракт по обоюдному согласию в ноябре, сейчас 31-летний Поль находится в статусе свободного агента. Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» и сборную Франции, в составе которой в 2018 году выиграл чемпионат мира.

Поль Погба
ФК Манчестер Сити
Читайте также
Силы ПВО РФ сбили украинский самолет МиГ-29 в зоне СВО
Финский профессор раскритиковал Каллас за раздувание мнимой российской угрозы
«Россия 25» победила Белоруссию на Кубке Первого канала
В МИДе предрекли наказание виновным в гибели российских журналистов
Россияне опять рвут Будапешт: триумф нереального Бородина, победа эстафетчиков, у Лифинцева четвертое золото
Жесткий наезд Ротенберга на судей, удар Тайсона и перелом со смещением. Что произошло после матча Россия 25 - Беларусь
Популярное видео
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
«Спартак» разгромил «Пари НН», Дзюба забил «Зениту»: все голы дня
Материалы сюжета: Лига чемпионов в новом формате: основной турнир главного еврокубка
У Гвардиолы появились проблемы со здоровьем. Кризис «Ман Сити» сводит Пепа с ума
Гвардиола: «Мое состояние ума сейчас уродливо, я иногда теряю рассудок. Знаю, это пройдет»
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
Новый формат ЛЧ — чистый кайф! Расклады перед заключительными двумя турами
Мбаппе диагностировали травму бедра левой ноги
Головин получил низкие оценки за матч ЛЧ с «Арсеналом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

У Гвардиолы появились проблемы со здоровьем. Кризис «Ман Сити» сводит Пепа с ума
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 15 9 4 2 35-18 31
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
6
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
7
 Брайтон 15 6 6 3 25-22 24
8
 Борнмут 15 7 3 5 23-20 24
9
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
10
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
11
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
12
 Тоттенхэм 15 6 2 7 31-19 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 15 5 3 7 20-28 18
15
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
16
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
17
 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
14.12 18:00
Арсенал – Эвертон
 0 : 0
14.12 18:00
Ливерпуль – Фулхэм
 2 : 2
14.12 18:00
Ньюкасл – Лестер
 4 : 0
14.12 18:00
Вулверхэмптон – Ипсвич
 1 : 2
14.12 20:30
Нот. Форест – Астон Вилла
 2 : 1
15.12 17:00
Брайтон – Кр. Пэлас
 - : -
15.12 19:30
Ман. Сити – МЮ
 - : -
15.12 22:00
Челси – Брентфорд
 - : -
15.12 22:00
Саутгемптон – Тоттенхэм
 - : -
16.12 23:00
Борнмут – Вест Хэм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Амад Диалло

Амад Диалло

Манчестер Юнайтед

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 13 1 4
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 14 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости