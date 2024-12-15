Сейчас француз — свободный агент.

По информации The Independent, Поль Погба может перейти в «Манчестер Сити». 31-летний полузащитник находится в статусе свободного агента, а также отбывает дисквалификацию за допинг, которая истечет в марте.

Сам француз сомневается в переходе из-за прошлого в «МЮ»

На фоне провальных результатов (одна победа в 10 последних матчах во всех турнирах) и травмы ключевого полузащитника Родри «горожане» ищут варианты усиления состава уже в ближайшее время. По данным источника, одним из кандидатов на укрепление центра поля «Манчестер Сити» оказался Поль Погба, который находится в статусе свободного агента — в ноябре он расторг контракт с «Ювентусом» по обоюдному согласию. Также сообщалось об интересе клуба к Бруну Гимарайнсу («Ньюкасл») и Мартину Субименди («Реал Сосьедад»).

Правда, сам француз сомневается в том, что возвращение в Англию — хорошая идея. Причина в неоднозначном прошлом в «Манчестер Юнайтед» — в составе «красных дьяволов» он выступал на протяжении шести сезонов, но регулярно сталкивался с жесткой критикой. Как пишет источник, Погба рассмотрел бы варианты в Испании, Германии или Италии. Также ранее появлялась информация о заинтересованности «Марселя».

С переходом в «Сити» могут возникнуть проблемы и из-за судебного разбирательства, связанного с «горожанами». Дело о финансовых нарушениях клуба завершится в ближайшие месяцы, и если «Сити» признают виновными, то они могут столкнуться с серьезными санкциями.

Сам Погба говорил, что после отбытия дисквалификации хочет вернуться на топ-уровень и даже снова сыграть за сборную Франции. В соцсетях он признавался, что скучает по игре за «Трехцветных». «Моя цель — это прежде всего набрать форму, потому что я долгое время не играл. Я лишь хочу вернуться на поле. В сборной есть игроки, которые преуспевают в своих клубах, но только от меня зависит, смогу ли я вернуться», — рассказал Поль L'Equipe.

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Дисквалификация Погба скоро закончится

Неизвестно, в какой форме находится полузащитник: он не выходил на поле с сентября 2023 года. Тогда его дисквалифицировали за допинг: в его пробе обнаружили повышенный уровень тестостерона, после чего забанили на четыре года. Казалось, что большая карьера Поля завершена — на поле он вернулся бы только в возрасте 34 лет. Но француз не согласился с решением и начал бороться — подал апелляцию в CAS и добился снисхождения. Бан сократили до 18 месяцев: в январе он сможет возобновить тренировки в составе какого-нибудь клуба, а уже в марте — участвовать в официальных матчах.

«Наконец то кошмар закончился. Я с нетерпением жду того дня, когда смогу вновь следовать за мечтой. Я всегда заявлял, что никогда сознательно не нарушал правила Всемирного антидопингового агентства. Я играю честно. Хочу официально выразить благодарность судьям CAS, которые выслушали мои объяснения. Это был чрезвычайно тревожный период в моей жизни, потому что все, ради чего я так упорно трудился, было приостановлено», — отреагировал Погба.

Последним клубом в карьере француза был «Ювентус» — стороны расторгли контракт по обоюдному согласию в ноябре, сейчас 31-летний Поль находится в статусе свободного агента. Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» и сборную Франции, в составе которой в 2018 году выиграл чемпионат мира.