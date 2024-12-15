Инсайд дня: Погба — в «Манчестер Сити»? Разбираемся в удивительном слухе
По информации The Independent, Поль Погба может перейти в «Манчестер Сити». 31-летний полузащитник находится в статусе свободного агента, а также отбывает дисквалификацию за допинг, которая истечет в марте.
Сам француз сомневается в переходе из-за прошлого в «МЮ»
На фоне провальных результатов (одна победа в 10 последних матчах во всех турнирах) и травмы ключевого полузащитника Родри «горожане» ищут варианты усиления состава уже в ближайшее время. По данным источника, одним из кандидатов на укрепление центра поля «Манчестер Сити» оказался Поль Погба, который находится в статусе свободного агента — в ноябре он расторг контракт с «Ювентусом» по обоюдному согласию. Также сообщалось об интересе клуба к Бруну Гимарайнсу («Ньюкасл») и Мартину Субименди («Реал Сосьедад»).
Правда, сам француз сомневается в том, что возвращение в Англию — хорошая идея. Причина в неоднозначном прошлом в «Манчестер Юнайтед» — в составе «красных дьяволов» он выступал на протяжении шести сезонов, но регулярно сталкивался с жесткой критикой. Как пишет источник, Погба рассмотрел бы варианты в Испании, Германии или Италии. Также ранее появлялась информация о заинтересованности «Марселя».
С переходом в «Сити» могут возникнуть проблемы и из-за судебного разбирательства, связанного с «горожанами». Дело о финансовых нарушениях клуба завершится в ближайшие месяцы, и если «Сити» признают виновными, то они могут столкнуться с серьезными санкциями.
Сам Погба говорил, что после отбытия дисквалификации хочет вернуться на топ-уровень и даже снова сыграть за сборную Франции. В соцсетях он признавался, что скучает по игре за «Трехцветных». «Моя цель — это прежде всего набрать форму, потому что я долгое время не играл. Я лишь хочу вернуться на поле. В сборной есть игроки, которые преуспевают в своих клубах, но только от меня зависит, смогу ли я вернуться», — рассказал Поль L'Equipe.
Дисквалификация Погба скоро закончится
Неизвестно, в какой форме находится полузащитник: он не выходил на поле с сентября 2023 года. Тогда его дисквалифицировали за допинг: в его пробе обнаружили повышенный уровень тестостерона, после чего забанили на четыре года. Казалось, что большая карьера Поля завершена — на поле он вернулся бы только в возрасте 34 лет. Но француз не согласился с решением и начал бороться — подал апелляцию в CAS и добился снисхождения. Бан сократили до 18 месяцев: в январе он сможет возобновить тренировки в составе какого-нибудь клуба, а уже в марте — участвовать в официальных матчах.
«Наконец то кошмар закончился. Я с нетерпением жду того дня, когда смогу вновь следовать за мечтой. Я всегда заявлял, что никогда сознательно не нарушал правила Всемирного антидопингового агентства. Я играю честно. Хочу официально выразить благодарность судьям CAS, которые выслушали мои объяснения. Это был чрезвычайно тревожный период в моей жизни, потому что все, ради чего я так упорно трудился, было приостановлено», — отреагировал Погба.
Последним клубом в карьере француза был «Ювентус» — стороны расторгли контракт по обоюдному согласию в ноябре, сейчас 31-летний Поль находится в статусе свободного агента. Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» и сборную Франции, в составе которой в 2018 году выиграл чемпионат мира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|15
|9
|4
|2
|35-18
|31
|
3
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|
4
|Нот. Форест
|16
|8
|4
|4
|21-19
|28
|
5
|Ман. Сити
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|
6
|Астон Вилла
|16
|7
|4
|5
|24-25
|25
|
7
|Брайтон
|15
|6
|6
|3
|25-22
|24
|
8
|Борнмут
|15
|7
|3
|5
|23-20
|24
|
9
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
10
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|
11
|Ньюкасл
|16
|6
|5
|5
|23-21
|23
|
12
|Тоттенхэм
|15
|6
|2
|7
|31-19
|20
|
13
|МЮ
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|
14
|Вест Хэм
|15
|5
|3
|7
|20-28
|18
|
15
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
16
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
17
|Кр. Пэлас
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|
18
|Ипсвич
|16
|2
|6
|8
|16-28
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
|14.12
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|0 : 0
|14.12
|18:00
|
Ливерпуль – Фулхэм
|2 : 2
|14.12
|18:00
|
Ньюкасл – Лестер
|4 : 0
|14.12
|18:00
|
Вулверхэмптон – Ипсвич
|1 : 2
|14.12
|20:30
|
Нот. Форест – Астон Вилла
|2 : 1
|15.12
|17:00
|
Брайтон – Кр. Пэлас
|- : -
|15.12
|19:30
|
Ман. Сити – МЮ
|- : -
|15.12
|22:00
|
Челси – Брентфорд
|- : -
|15.12
|22:00
|
Саутгемптон – Тоттенхэм
|- : -
|16.12
|23:00
|
Борнмут – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|14
|1
|4