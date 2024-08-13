«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» никого не покупают, пока конкуренты тратят сотни миллионов евро. В чем причина?

Никто не пришел на медобследование.

АПЛ снова впереди всей Европы по трансферам: клубы потратили на новых футболистов уже полтора миллиарда евро. Но это лето — особенное, ведь лидером по закупке является... «Астон Вилла». Больше сотни на новичков израсходовали также «Челси» (тут мы уже привыкли), «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». А где чемпион «Сити»? А «Ливерпуль»?

В Англии происходит что-то странное — мы до сих пор не увидели привычную закупку «Манчестер Сити» футболистами запаса на 100 миллионов, а еще к этому моменту нет ни одного трансфера на вход в «Ливерпуль». Почему так происходит — двум главным клубам последних лет реально совсем никто не нужен?

«Манчестер Сити» потратил всего 25 миллионов

В «Сити» произошел всего один трансфер, и тот неполноценный — в клуб пришел вингер Савио (или Савиньо) из французского «Труа». Футболист провел прошлый сезон в аренде в сенсационной «Жироне», где забил девять голов и отдал 10 голевых передач. Любому другому клубу переход этого 20-летнего вундеркинда обошелся бы миллионов в 50, не меньше (в такую сумму его оценивает Transfermarkt), но «Сити» заплатил всего 25.

Странной тут выглядит вся история переходов Савио — он пришел в «Труа» за рекордные для клуба 12,5 миллиона евро. Но вместо помощи команде сразу отправился в аренду в ПСВ, а французский клуб без него вылетел из лиги 1. На следующий год бразилец уехал в «Жирону» — «Труа» же снова страдал. Сейчас французы получают какие-то 25 миллионов, хотя футболист в нынешних условиях рынка явно стоит больше.

Савио. Фото AFP

На самом деле все просто — и «Труа», и «Жирона», и «Манчестер Сити» входят в City Football Group. Савио, кажется, изначально готовили для более именитой и успешной команды — а в «Сити» для вида просто переложили деньги из одного кармана в другой. Так выглядит мультиклубная модель — все хорошее достается топ-команде («Сити», конечно), а клубы-доноры работают на общую модель развития.

Мы немного отошли от темы — позиция вингера что, самая проблемная у «горожан»? На самом деле, кажется, что да. Состав «Манчестер Сити», похоже, впервые за восемь лет полностью устраивает Гвардиолу. Он уже перебрал кучу вариантов в защите, пересобрал нападение, сделал глубину в центре поля, и «горожанам» сейчас действительно уукрепляться больше некуда.

Можно было бы ожидать каких-то движений, если бы из «Манчестер Сити» уехали лидеры — было много сообщений, что на чемоданах сидят Эдерсон, Бернарду Силва и Де Брейне. Слухи об их отъезде немного поутихли, и, скорее всего, все трое останутся в команде. При этом даже в случае их ухода у «Сити» уже есть запасные опции: на ворота можно поставить околотопового Ортегу, а в полузащиту, например, сместить Силву. Хотя с бельгийцем в центре поля качество, понятное дело, совсем иное.

В общем, состав действительно полностью укомплектован — у Гвардиолы есть качественные запасные в любую линию. При этом Пеп, судя по предсезонным матчам, начинает активно подводить к основному составу игроков из молодежки — особенно ярко блистал Джеймс Макэйти, которому тренер уже пообещал игровое время на поле. В наличии перспективный опорник О'Райли. Это вдобавок к уже знакомым публике Рико Льюису и Оскару Боббу.

Есть и еще один фактор — Пеп в последние месяцы активно намекает, что действующий контракт с «Манчестер Сити», истекающий летом 2025-го, будет для него последним. Он наверняка еще не принял окончательного решения, но уже сказал, что скорее уйдет, чем останется. Понять его можно — он выиграл вообще все, что можно было выиграть, поэтому мотивации с каждым годом становится все меньше. Это не шутка — в мае 2024-го Гвардиола так и сказал репортерам: «Я не знаю, какая мотивация будет на следующий сезон. Ее сложно найти, когда все уже сделано».

В общем, зачем руководству подписывать больших звезд на длинные контракты под тренера, который не успеет с ними толком поработать? Конечно, есть смысл собрать хороший состав для преемника, но в этом «Манчестер Сити» менять совсем ничего не нужно.

Еще одна немаловажная причина отсутствия больших сделок у «Сити» — продолжающееся расследование английской федерации футбола по поводу нарушений клубом финансовых правил. Пока публика знает только период — с 2009 по 2018 год, и количество нарушений — их насчитали аж 115. В медиа говорят, что первое слушание пройдет уже этой осенью, но финальный вердикт следует ожидать не раньше лета 2025-го. Слабо верится в то, что «Сити» накажут понижением в классе, — в лучшем случае наложат большой штраф, но в клубе сейчас явно растет напряжение по этому поводу.

Арне Слот. Фото Global Look Press

«Ливерпуль» и эра Арне Слота

Отсутствием больших трансферов «Ливерпуль» должен быть обязан Юргену Клоппу. Действительно, немец и его штаб проделали огромную работу. Сам Клопп, похоже, вовремя ушел, пока окончательно не стал фигурой, на которой замыкаются абсолютно все процессы в клубе. Вспомните, что стало с «МЮ» после Фергюсона или с «Арсеналом» после Венгера. В обоих случаях новым коучам достались уже немолодые составы, нуждающиеся в смене поколений, и обоим клубам потребовалось несколько лет, чтобы выправить ситуацию.

У «Ливерпуля» в этом плане все вполне неплохо — состав достаточно укомплектован в каждой линии. В воротах — один из лучших вратарей чемпионата, в центре защиты есть крепкая пара, полузащиту Клопп обновил еще прошлым летом, а в нападении есть аж шесть опций на три позиции.

Слоту достался очень сбалансированный состав — есть несколько опытных, но все еще топовых звезд, есть футболисты в самом расцвете сил, на подходе новое молодое поколение, которому нужно найти место и время на поле.

При всем этом «Ливерпулю» не помешало бы обновление: например, уже который год в полузащиту просится опорник мирового класса. Сейчас с красными активно связывают Субименди из «Реал Сосьедад», но сделка проходит очень тяжело — испанцы не хотят терять и Субименди, и Мерино, который засобирался в «Арсенал». Да и сам игрок, похоже, пока не может определиться.

Также нового футболиста неплохо было бы подписать в линию защиты — основным сочетанием сейчас видится ван Дейк-Конате, но француз очень уж травматичен, а его сменщику Джареллу Квансе нужно еще набраться опыта. В центре обороны у «Ливерпуля» также может сыграть Джо Гомес и... на этом все. Нет, конечно, есть еще вернувшийся из аренды Сепп ван ден Берг, но это явно не уровень основы топ-клуба, а засидевшимся Рису Уильямсу и Нэйту Филлипсу уже давно пора переехать — Юрген Клопп им редко доверял даже тогда, когда у команды был кризис с травмами.

Так в чем же причина отсутствия переходов в «Ливерпуль»? Конечно, не в том, что Слот считает состав полностью укомплектованным. Тренер просто еще не знаком со всеми футболистами — многие только-только выходят из отпуска после Евро-2024 и даже не сыграли ни одного матча на предсезонке. Конечно, это немного усложняет работу на трансферном рынке — голландский тренер еще не до конца оценил возможности всех футболистов и до сих пор раздумывает над планом на следующий год. А «Ливерпуль» не тот клуб, который будет покупать игрока просто так, особенно если свои потребности может закрыть уже имеющимися в команде ресурсами.

При этом работа по трансферам наверняка ведется — трудно поверить, что в команду не придет вообще ни один футболист. Просто стоит ожидать, что переход состоится неожиданно и очень быстро. Почему? В клуб недавно вернулся Майкл Эдвардс — спортивный директор, собравший тот состав, с которым Клопп выигрывал все свои трофеи. Сейчас он в другой роли — ему дали расширенные полномочия. Спортивным директором он взял старого друга Ричарда Хьюза — тот 10 лет проработал в «Борнмуте».

Стиль Эдвардса — это быстрые и совершенно секретные переговоры. У клуба есть собственный пул инсайдеров, которым информация скармливается по крупицам. Если они пишут о новых игроках, то это обычно означает, что контракт подписан, а медиакоманда уже делает фотографии футболиста в красной форме. Один из последних примеров: от первых слухов по Собослаи до официального объявления прошлым летом прошло всего три-четыре дня.

Доминик Собослаи и Арне Слот. Фото Getty Images

Причина такого поведения «Ливерпуля» проста: в далеком 2017-м журналисты прознали, что Клопп лично встретился с ван Дейком, который тогда играл за «Саутгемптон». История попала во все таблоиды и на 100 процентов является правдивой, потому что «святые» обвинили «Ливерпуль» в том, что контракт с их футболистом был не согласован, а мерсисайдцы потом принесли публичные извинения. Ван Дейка в итоге все равно подписали — это произошло всего через полгода, но осадочек остался. С тех пор клуб ведет дела очень скрытно. Есть огромная вероятность, что сейчас уже закрывают сделку — может, по Субименди, а может, по какому-нибудь другому футболисту.

В общем, «Ливерпуль» готов тратить деньги — и до конца трансферного окна обязательно это сделает. Но для клуба и его руководства очень важно, чтобы футболист идеально подходил системе и сразу принес пользу.