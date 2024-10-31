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«У нас было похмелье». Гвардиола неожиданно объяснил поражение «Сити» в финале Кубка Англии от «МЮ»

Гвардиола объяснил похмельем поражение в финале Кубка Англии от «МЮ»
Роман Кольцов
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола с Филом Фоденом после поражения от «МЮ» (1:2) в финале Кубка Англии 25 мая 2024 года.
Фото Global Look Press
Слишком бурно отпраздновали победу в АПЛ.

«Манчестер Сити» в этом сезоне уже точно не возьмет все возможные трофеи. 30 октября команда Пепа Гвардиолы уступила «Тоттенхэму» (1:2) и вылетела из Кубка английской лиги на стадии 1/8 финала.

После матча журналисты Daily Mail напомнили испанскому тренеру, что это поражение — первое для «горожан» с мая 2024-го, когда они проиграли «МЮ» (1:2) в финале Кубка Англии. В ответ Пеп рассказал неожиданную историю:

«Это новость. Но она не в том, что мы проиграли, а в том, как давно мы не проигрывали. Конечно, в финале Кубка Англии у нас было небольшое похмелье».

19-летний полузащитник &laquo;МЮ&raquo; Кобби Майну (справа) забивает победный гол в&nbsp;финале Кубка Англии против &laquo;Манчестер Сити&raquo; (2:1). «МЮ» выиграл Кубок Англии в манчестерском дерби. Уволят ли теперь тен Хага, как ван Гала?

Что Пеп говорил тогда

В том финале на «Уэмбли» игроки «Сити» не были достаточно сосредоточены, поскольку команда Гвардиолы за несколько дней до матча выиграла напряженную борьбу за титул чемпиона АПЛ с «Арсеналом». А затем были бурные празднования успеха.

В той встрече «МЮ» дважды отличился в первые 40 минут — забили Алехандро Гарначо и Коби Майну. «Горожане» же смогли ответить лишь голом Жереми Доку в самой концовке.

После поражения Гвардиола сказал журналистам: «Это моя ошибка — план на игру был неудачным. Игроки знают, почему. Тактически это было неправильно. У меня всегда несколько планов в запасе, но сегодня никакой не сработал — все просто».

Рууд ван Нистелрой обнимает Амада Диалло после победы над &laquo;Лестером&raquo;. «МЮ» разбушевался после отставки тен Хага, «Ман Сити» и «Челси» вылетели из Кубка лиги, «Баварии» помог хет-трик Мусиалы

Слова про похмелье — это шутка?

Вполне возможно. Но если вернуться в весну 2024-го, то может показаться, что нет. Незадолго до финала Кубка Англии пресса активно писала о пьяной чемпионской вечеринке, которую устроил «Сити». Джек Грилиш и Эрлин Холанн были главными звездами той тусовки, которая продлилась до 5 утра в роскошном баре Fenix в Манчестере.

И, похоже, теперь Гвардиола признал, что празднование победы зашло слишком далеко и даже стоило им еще одного трофея.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 9 7 2 0 20-9 23
2
 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3
 Арсенал 9 5 3 1 17-10 18
4
 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5
 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6
 Брайтон 9 4 4 1 16-12 16
7
 Нот. Форест 9 4 4 1 11-7 16
8
 Тоттенхэм 9 4 1 4 18-10 13
9
 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10
 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11
 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12
 Ньюкасл 9 3 3 3 9-10 12
13
 Вест Хэм 9 3 2 4 13-16 11
14
 МЮ 9 3 2 4 8-11 11
15
 Лестер 9 2 3 4 13-17 9
16
 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17
 Кр. Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18
 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19
 Вулверхэмптон 9 0 2 7 12-25 2
20
 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1
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36 тур
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38 тур
2.11 15:30
Ньюкасл – Арсенал
 - : -
2.11 18:00
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
2.11 18:00
Ипсвич – Лестер
 - : -
2.11 18:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
2.11 18:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
2.11 18:00
Саутгемптон – Эвертон
 - : -
2.11 20:30
Вулверхэмптон – Кр. Пэлас
 - : -
3.11 17:00
Тоттенхэм – Астон Вилла
 - : -
3.11 19:30
МЮ – Челси
 - : -
4.11 23:00
Фулхэм – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 11
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 7
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 7 1 3
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

 8 1 2
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 5 1 1
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