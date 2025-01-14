Пеп развелся с женой после 30 лет отношений. Может, в этом причина кризиса «Манчестер Сити»?
Одна из самых неожиданных новостей последних дней пришла из Каталонии. Издание Sport.es сообщило, что Пеп Гвардиола расстался с супругой Кристиной Серрой после 30 лет совместной жизни. Почему долгий союз дал трещину?
Давно не жили вместе
Как стало известно, Пеп и Кристина приняли решение о расставании еще в декабре прошлого года. Однако пара попросила близких никому об этом не рассказывать, поэтому информация просочилась в СМИ только сейчас.
Причины расставания держатся в секрете, но тренер «Манчестер Сити» уже пять лет фактически не жил с женой. Пока он работал в Англии, Серра регулярно курсировала между Лондоном и Барселоной. У нее есть свой бизнес, и она увлечена им так же безумно, как Гвардиола футболом.
Несмотря на развод, они сумели сохранить дружеские отношения. Некоторые зарубежные папарацци утверждают, что видели Пепа и Кристину вместе в театре уже после разрыва.
Узнаваемый стиль достался Пепу от жены
Брак Гвардиолы и Серры считался одним из самых крепких в мировом футболе. Они познакомились больше 30 лет назад, когда Пеп играл в «Барселоне», а Кристина работала продавцом-консультантом в магазине одежды. Сейчас она — известная бизнесвумен, владеющая модными бутиками в Каталонии и Манресе.
Именно Серра повлияла на имидж и стиль своего мужа. Так что признание Гвардиолы одним из самых модных футбольных тренеров мира — ее заслуга. Свитшот, брюки, шарф и кеды — все эти элементы прошли строгий отбор супруги.
«Моя жена — лучшая в мире во многих вещах, особенно в моде. Обычно она говорит мне: «Не носи то или это». И я слушаюсь. Я достаточно умен, чтобы понять, когда люди намного лучше меня, и следовать их советам», — говорил тренер журналистам в январе 2024-го.
Попытка перезагрузки?
Кристина и Пеп редко появлялись на публике и никогда не давали больших семейных интервью. У пары есть трое детей — сын Мариус и дочери Мари и Валентина. При этом родители 20 лет не узаконивали отношения, лишь в 2014-м Гвардиола и Серра решили расписаться. К тому моменту Мариусу было 13.
Кристина приобщила полностью преданного футболу Пепа к искусству — театру, кино и хорошему вину. В свою очередь Гвардиола деликатно погружал супругу в мир футбола, хотя иногда об этом жалел.
«Кристина жалуется на мои тактические решения. Она говорит, что не надо менять состав, с которым выиграл последний матч», — признавался Гвардиола.
Испанец обожал Кристину, и она всегда отвечала взаимностью. Известно, что в 2012 году, когда Пеп ушел из «Барсы», Серра предложила перебраться в Нью-Йорк и спокойно пожить для себя. Благодаря этому решению тренер перезагрузился, а его дети выучили английский язык.
Теперь фанаты задаются вопросом: не является ли развод с Кристиной новой попыткой Пепа переосмыслить жизнь и найти вдохновение? Тем более что дела у Пепа в «Манчестер Сити» идут не лучшим образом.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|19
|14
|4
|1
|47-19
|46
|
2
|Арсенал
|20
|11
|7
|2
|39-18
|40
|
3
|Нот. Форест
|20
|12
|4
|4
|29-19
|40
|
4
|Челси
|20
|10
|6
|4
|39-24
|36
|
5
|Ньюкасл
|20
|10
|5
|5
|34-22
|35
|
6
|Ман. Сити
|20
|10
|4
|6
|36-27
|34
|
7
|Борнмут
|20
|9
|6
|5
|30-23
|33
|
8
|Астон Вилла
|20
|9
|5
|6
|30-32
|32
|
9
|Фулхэм
|20
|7
|9
|4
|30-27
|30
|
10
|Брайтон
|20
|6
|10
|4
|30-29
|28
|
11
|Брентфорд
|20
|8
|3
|9
|38-35
|27
|
12
|Тоттенхэм
|20
|7
|3
|10
|42-30
|24
|
13
|МЮ
|20
|6
|5
|9
|23-28
|23
|
14
|Вест Хэм
|20
|6
|5
|9
|24-39
|23
|
15
|Кр. Пэлас
|20
|4
|9
|7
|21-28
|21
|
16
|Эвертон
|19
|3
|8
|8
|15-25
|17
|
17
|Вулверхэмптон
|20
|4
|4
|12
|31-45
|16
|
18
|Ипсвич
|20
|3
|7
|10
|20-35
|16
|
19
|Лестер
|20
|3
|5
|12
|23-44
|14
|
20
|Саутгемптон
|20
|1
|3
|16
|12-44
|6
|14.01
|22:30
|
Брентфорд – Ман. Сити
|- : -
|14.01
|22:30
|
Вест Хэм – Фулхэм
|- : -
|14.01
|22:30
|
Челси – Борнмут
|- : -
|14.01
|23:00
|
Нот. Форест – Ливерпуль
|- : -
|15.01
|22:30
|
Эвертон – Астон Вилла
|- : -
|15.01
|22:30
|
Лестер – Кр. Пэлас
|- : -
|15.01
|22:30
|
Ньюкасл – Вулверхэмптон
|- : -
|15.01
|23:00
|
Арсенал – Тоттенхэм
|- : -
|16.01
|22:30
|
Ипсвич – Брайтон
|- : -
|16.01
|23:00
|
МЮ – Саутгемптон
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|16
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|13
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|19
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|16
|1
|5