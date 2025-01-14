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Пеп развелся с женой после 30 лет отношений. Может, в этом причина кризиса «Манчестер Сити»?

Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Егор Сергеев
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и его бывшая жена Кристина Серра
Хосеп Гвардиола развелся с женой Кристиной Серрой.
Фото Getty Images
Гвардиола переживает не лучший момент жизни.

Одна из самых неожиданных новостей последних дней пришла из Каталонии. Издание Sport.es сообщило, что Пеп Гвардиола расстался с супругой Кристиной Серрой после 30 лет совместной жизни. Почему долгий союз дал трещину?

Давно не жили вместе

Как стало известно, Пеп и Кристина приняли решение о расставании еще в декабре прошлого года. Однако пара попросила близких никому об этом не рассказывать, поэтому информация просочилась в СМИ только сейчас.

Причины расставания держатся в секрете, но тренер «Манчестер Сити» уже пять лет фактически не жил с женой. Пока он работал в Англии, Серра регулярно курсировала между Лондоном и Барселоной. У нее есть свой бизнес, и она увлечена им так же безумно, как Гвардиола футболом.

Несмотря на развод, они сумели сохранить дружеские отношения. Некоторые зарубежные папарацци утверждают, что видели Пепа и Кристину вместе в театре уже после разрыва.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и его бывшая жена Кристина Серра
Фото Getty Images

Узнаваемый стиль достался Пепу от жены

Брак Гвардиолы и Серры считался одним из самых крепких в мировом футболе. Они познакомились больше 30 лет назад, когда Пеп играл в «Барселоне», а Кристина работала продавцом-консультантом в магазине одежды. Сейчас она — известная бизнесвумен, владеющая модными бутиками в Каталонии и Манресе.

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Именно Серра повлияла на имидж и стиль своего мужа. Так что признание Гвардиолы одним из самых модных футбольных тренеров мира — ее заслуга. Свитшот, брюки, шарф и кеды — все эти элементы прошли строгий отбор супруги.

«Моя жена — лучшая в мире во многих вещах, особенно в моде. Обычно она говорит мне: «Не носи то или это». И я слушаюсь. Я достаточно умен, чтобы понять, когда люди намного лучше меня, и следовать их советам», — говорил тренер журналистам в январе 2024-го.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и его бывшая жена Кристина Серра
Фото Getty Images

Попытка перезагрузки?

Кристина и Пеп редко появлялись на публике и никогда не давали больших семейных интервью. У пары есть трое детей — сын Мариус и дочери Мари и Валентина. При этом родители 20 лет не узаконивали отношения, лишь в 2014-м Гвардиола и Серра решили расписаться. К тому моменту Мариусу было 13.

Кристина приобщила полностью преданного футболу Пепа к искусству — театру, кино и хорошему вину. В свою очередь Гвардиола деликатно погружал супругу в мир футбола, хотя иногда об этом жалел.

«Кристина жалуется на мои тактические решения. Она говорит, что не надо менять состав, с которым выиграл последний матч», — признавался Гвардиола.

Хосеп Гвардиола после матча &laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; (1:2). 15&nbsp;декабря. Манчестер. Гвардиола никогда не был таким потерянным. Аморим — его полная противоположность

Испанец обожал Кристину, и она всегда отвечала взаимностью. Известно, что в 2012 году, когда Пеп ушел из «Барсы», Серра предложила перебраться в Нью-Йорк и спокойно пожить для себя. Благодаря этому решению тренер перезагрузился, а его дети выучили английский язык.

Теперь фанаты задаются вопросом: не является ли развод с Кристиной новой попыткой Пепа переосмыслить жизнь и найти вдохновение? Тем более что дела у Пепа в «Манчестер Сити» идут не лучшим образом.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2
 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3
 Нот. Форест 20 12 4 4 29-19 40
4
 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5
 Ньюкасл 20 10 5 5 34-22 35
6
 Ман. Сити 20 10 4 6 36-27 34
7
 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8
 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9
 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10
 Брайтон 20 6 10 4 30-29 28
11
 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12
 Тоттенхэм 20 7 3 10 42-30 24
13
 МЮ 20 6 5 9 23-28 23
14
 Вест Хэм 20 6 5 9 24-39 23
15
 Кр. Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16
 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17
 Вулверхэмптон 20 4 4 12 31-45 16
18
 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19
 Лестер 20 3 5 12 23-44 14
20
 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6
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38 тур
14.01 22:30
Брентфорд – Ман. Сити
 - : -
14.01 22:30
Вест Хэм – Фулхэм
 - : -
14.01 22:30
Челси – Борнмут
 - : -
14.01 23:00
Нот. Форест – Ливерпуль
 - : -
15.01 22:30
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
15.01 22:30
Лестер – Кр. Пэлас
 - : -
15.01 22:30
Ньюкасл – Вулверхэмптон
 - : -
15.01 23:00
Арсенал – Тоттенхэм
 - : -
16.01 22:30
Ипсвич – Брайтон
 - : -
16.01 23:00
МЮ – Саутгемптон
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 16
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 13
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 7
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 19 1 1
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 16 1 5
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