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Сегодня, 12:45

Плохая новость для фанатов «Арсенала». Гвардиола продлит контракт с «Ман Сити», несмотря на уход спортивного директора

Гвардиола продлит контракт с «Манчестер Сити»
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
Согласовал все условия.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола останется в клубе еще как минимум на сезон. В ближайшие дни ожидается, что новость о продлении контракта с испанцем по системе «1+1» объявят официально.

Что известно о продлении

Новость сообщил The Athletic. По данным источника, Гвардиола согласовал условия нового контракта с «Ман Сити»: прежний истекал в конце сезона. Очередное соглашение будет рассчитано как минимум на год и включает опцию продления еще на один. Официально об этом объявят в ближайшие дни.

Условия контракта пока неизвестны. Сейчас зарплата Пепа составляет 23,7 миллиона евро, что делает его вторым в списке самых высокооплачиваемых тренеров мира. Больше получает только Диего Симеоне из «Атлетико» (34 миллиона евро).

Летом Mirror сообщала, что «Ман Сити» готов серьезно увеличить зарплату испанца, чтобы сохранить его. В клубе беспокоились из-за возможного ухода Гвардиолы — он руководит командой уже девятый сезон. По версии ESPN, Пеп планировал принять окончательное решение к январю — ему было важно мнение семьи.

Главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Пеп Гвардиола с&nbsp;Филом Фоденом после поражения от &laquo;МЮ&raquo; (1:2) в&nbsp;финале Кубка Англии 25&nbsp;мая 2024 года. «У нас было похмелье». Гвардиола неожиданно объяснил поражение «Сити» в финале Кубка Англии от «МЮ»

При этом Пеп несколько раз комментировал в медиа слухи об уходе. По его мнению, без него клуб не развалится, так как в нем выстроена четкая система.

«Я не знаю, что произошло с «Манчестер Юнайтед» (имеется в виду, что «МЮ» резко деградировал после ухода сэра Алекса Фергюсона. — Прим. «СЭ»). Это плохой знак для клуба, если после ухода одного человека все тянется вниз. В «Ман Сити» знают, что делать: команда хорошо управляется, и у нее отличная структура. Солидные клубы не зависят от той или иной фигуры. Когда он силен, это не имеет значения», — заявил испанец в октябре.

Фото Global Look Press

В конце сезона клуб покинет спортивный директор

На продление контракта с Гвардиолой мог повлиять уход спортивного директора Чики Бегиристайна, который работал с тренером еще в «Барселоне». Бегиристайн сам принял решение покинуть «Ман Сити», в котором провел 12 лет, по достижении 60 лет.

«Мы с нетерпением ждем возможности воздать должное выдающемуся вкладу Чики в «Манчестер Сити» в конце сезона», — говорится в сообщении на сайте «горожан».

Вместо испанца на пост спортивного директора придет Уго Виан из «Спортинга». Об этом стало известно еще в октябре. После этого The Telegraph сообщила, что новый спортдир может привести с собой работавшего с ним в Португалии Рубена Аморима — однако португалец чуть позже возглавил «Манчестер Юнайтед».

Хосеп Гвардиола. Гвардиола — в историческом кризисе. «Сити» впервые при нем проиграл четыре матча подряд

Как «Ман Сити» выступает в этом сезоне

«Горожане» стартовали в привычном доминирующем стиле, но в последних четырех играх во всех турнирах потерпели четыре поражения. За это время они вылетели из Кубка Лиги, на пять очков отстали от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» и скатились на 10-ю строчку общего этапа Лиги чемпионов.

Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
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Найди десять отличий. «Тоттенхэм» вслед за «Баварией» и «Фейеноордом» странно сменил эмблему
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2
 Ман. Сити 11 7 2 2 22-13 23
3
 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4
 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5
 Нот. Форест 11 5 4 2 15-10 19
6
 Брайтон 11 5 4 2 19-15 19
7
 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8
 Ньюкасл 11 5 3 3 13-11 18
9
 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10
 Тоттенхэм 11 5 1 5 23-13 16
11
 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12
 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13
 МЮ 11 4 3 4 12-12 15
14
 Вест Хэм 11 3 3 5 13-19 12
15
 Лестер 11 2 4 5 14-21 10
16
 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17
 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18
 Кр. Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19
 Вулверхэмптон 11 1 3 7 16-27 6
20
 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4
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38 тур
23.11 15:30
Лестер – Челси
 - : -
23.11 18:00
Арсенал – Нот. Форест
 - : -
23.11 18:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
23.11 18:00
Борнмут – Брайтон
 - : -
23.11 18:00
Эвертон – Брентфорд
 - : -
23.11 18:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
23.11 20:30
Ман. Сити – Тоттенхэм
 - : -
24.11 17:00
Саутгемптон – Ливерпуль
 - : -
24.11 19:30
Ипсвич – МЮ
 - : -
25.11 23:00
Ньюкасл – Вест Хэм
 - : -
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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 12
Крис Вуд

Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 6
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 9 1 4
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 9 1 2
Вильям Салиба

Вильям Салиба

Арсенал

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