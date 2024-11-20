Плохая новость для фанатов «Арсенала». Гвардиола продлит контракт с «Ман Сити», несмотря на уход спортивного директора
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола останется в клубе еще как минимум на сезон. В ближайшие дни ожидается, что новость о продлении контракта с испанцем по системе «1+1» объявят официально.
Что известно о продлении
Новость сообщил The Athletic. По данным источника, Гвардиола согласовал условия нового контракта с «Ман Сити»: прежний истекал в конце сезона. Очередное соглашение будет рассчитано как минимум на год и включает опцию продления еще на один. Официально об этом объявят в ближайшие дни.
Условия контракта пока неизвестны. Сейчас зарплата Пепа составляет 23,7 миллиона евро, что делает его вторым в списке самых высокооплачиваемых тренеров мира. Больше получает только Диего Симеоне из «Атлетико» (34 миллиона евро).
Летом Mirror сообщала, что «Ман Сити» готов серьезно увеличить зарплату испанца, чтобы сохранить его. В клубе беспокоились из-за возможного ухода Гвардиолы — он руководит командой уже девятый сезон. По версии ESPN, Пеп планировал принять окончательное решение к январю — ему было важно мнение семьи.
При этом Пеп несколько раз комментировал в медиа слухи об уходе. По его мнению, без него клуб не развалится, так как в нем выстроена четкая система.
«Я не знаю, что произошло с «Манчестер Юнайтед» (имеется в виду, что «МЮ» резко деградировал после ухода сэра Алекса Фергюсона. — Прим. «СЭ»). Это плохой знак для клуба, если после ухода одного человека все тянется вниз. В «Ман Сити» знают, что делать: команда хорошо управляется, и у нее отличная структура. Солидные клубы не зависят от той или иной фигуры. Когда он силен, это не имеет значения», — заявил испанец в октябре.
В конце сезона клуб покинет спортивный директор
На продление контракта с Гвардиолой мог повлиять уход спортивного директора Чики Бегиристайна, который работал с тренером еще в «Барселоне». Бегиристайн сам принял решение покинуть «Ман Сити», в котором провел 12 лет, по достижении 60 лет.
«Мы с нетерпением ждем возможности воздать должное выдающемуся вкладу Чики в «Манчестер Сити» в конце сезона», — говорится в сообщении на сайте «горожан».
Вместо испанца на пост спортивного директора придет Уго Виан из «Спортинга». Об этом стало известно еще в октябре. После этого The Telegraph сообщила, что новый спортдир может привести с собой работавшего с ним в Португалии Рубена Аморима — однако португалец чуть позже возглавил «Манчестер Юнайтед».
Как «Ман Сити» выступает в этом сезоне
«Горожане» стартовали в привычном доминирующем стиле, но в последних четырех играх во всех турнирах потерпели четыре поражения. За это время они вылетели из Кубка Лиги, на пять очков отстали от лидирующего в АПЛ «Ливерпуля» и скатились на 10-ю строчку общего этапа Лиги чемпионов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|11
|9
|1
|1
|21-6
|28
|
2
|Ман. Сити
|11
|7
|2
|2
|22-13
|23
|
3
|Челси
|11
|5
|4
|2
|21-13
|19
|
4
|Арсенал
|11
|5
|4
|2
|18-12
|19
|
5
|Нот. Форест
|11
|5
|4
|2
|15-10
|19
|
6
|Брайтон
|11
|5
|4
|2
|19-15
|19
|
7
|Фулхэм
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|
8
|Ньюкасл
|11
|5
|3
|3
|13-11
|18
|
9
|Астон Вилла
|11
|5
|3
|3
|17-17
|18
|
10
|Тоттенхэм
|11
|5
|1
|5
|23-13
|16
|
11
|Брентфорд
|11
|5
|1
|5
|22-22
|16
|
12
|Борнмут
|11
|4
|3
|4
|15-15
|15
|
13
|МЮ
|11
|4
|3
|4
|12-12
|15
|
14
|Вест Хэм
|11
|3
|3
|5
|13-19
|12
|
15
|Лестер
|11
|2
|4
|5
|14-21
|10
|
16
|Эвертон
|11
|2
|4
|5
|10-17
|10
|
17
|Ипсвич
|11
|1
|5
|5
|12-22
|8
|
18
|Кр. Пэлас
|11
|1
|4
|6
|8-15
|7
|
19
|Вулверхэмптон
|11
|1
|3
|7
|16-27
|6
|
20
|Саутгемптон
|11
|1
|1
|9
|7-21
|4
|23.11
|15:30
|
Лестер – Челси
|- : -
|23.11
|18:00
|
Арсенал – Нот. Форест
|- : -
|23.11
|18:00
|
Астон Вилла – Кр. Пэлас
|- : -
|23.11
|18:00
|
Борнмут – Брайтон
|- : -
|23.11
|18:00
|
Эвертон – Брентфорд
|- : -
|23.11
|18:00
|
Фулхэм – Вулверхэмптон
|- : -
|23.11
|20:30
|
Ман. Сити – Тоттенхэм
|- : -
|24.11
|17:00
|
Саутгемптон – Ливерпуль
|- : -
|24.11
|19:30
|
Ипсвич – МЮ
|- : -
|25.11
|23:00
|
Ньюкасл – Вест Хэм
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|12
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|8
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|8
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|9
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|9
|1
|2
|
|
Вильям Салиба
Арсенал
|10
|1
|2