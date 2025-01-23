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Сегодня, 14:00

Новый фараон в АПЛ: Мармуш перешел в «Манчестер Сити» за 75 миллионов евро

«Манчестер Сити» объявил о трансфере Мармуша из «Айнтрахта»
Артем Белинин
Корреспондент
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Футболист Омар Мармуш
Омар Мармуш.
Фото ФК «Манчестер Сити»
Выиграет конкуренцию у Холанна?

Многочисленные инсайды подтвердились: нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш перешел в «Манчестер Сити». 25-летний египтянин подписал c «горожанами» контракт на 4,5 года — до лета 2029-го. Об этом сообщили официально.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер игрока обошелся британскому клубу в 75 миллионов евро. Сам футболист будет получать 10 миллионов евро в год.

Мармуш счастлив и планирует побеждать

В интервью клубному сайту Омар заявил, что у него все замечательно: «Я никогда не забуду этот день. Подписать контракт с «Манчестер Сити» — одной из лучших команд мира — потрясающее чувство. Я в восторге, моя семья очень гордится, и мы все очень счастливы быть здесь, в Манчестере».

Египтянин рассказал, чем именно его привлек новый клуб: «С Пепом, его техническим персоналом и первоклассными условиями здесь у игроков есть все, что им нужно для совершенствования. Было действительно заманчиво, когда появился шанс приехать сюда».

А еще Мармуш заявил, что хочет побеждать. «Не отрицаю, что тоже хочу выигрывать трофеи. «Сити» долгие годы был самым успешным клубом АПЛ, поэтому я уверен в том, что погружаюсь в победную культуру. Я хочу учиться у тренерского штаба и моих партнеров по команде этому победному духу, хочу стать частью победителей. С нетерпением жду момент, когда смогу показать, на что я способен», — заявил нападающий.

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Бомбардир из Египта, конкурент Холанна

Поклонники бундеслиги знали про Мармуша как минимум с прошлого сезона, но для широкой публики нападающий «Айнтрахта» открылся только сейчас. Не открыться было сложно — за 26 матчей сезона-2024/25 в трех турнирах (бундеслига, Лига Европы, Кубок Германии) Омар набрал сумасшедшие 34 очка по системе «гол плюс пас» (20+14).

Как справедливо отмечает сайт «Сити», больше Мармуша в топ-5 лиг в этом сезоне набрал только другой египтянин — нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах. На счету 32-летнего футболиста 39 очков по «гол плюс пас» (22+17). Теперь как минимум до конца сезона два египтянина будут соперничать за звание лучшего нападающего Европы, играя неподалеку друг от друга.

Футболист Омар Мармуш
Фото ФК «Манчестер Сити»

О дальнейшем соперничестве пока говорить рано — в начале января Салах анонсировал уход из «Ливерпуля» после окончания сезона. «Я действительно хочу выиграть чемпионат Англии в этом сезоне, так как это мой последний год в клубе. Я хочу подарить городу что-то особенное. Мы выиграли почти все, но премьер-лигу выиграли один раз. Надеюсь, мы сможем выиграть во второй раз, это было бы здорово», — заявил Салах телеканалу Sky Sports.

В любом случае если Мармуш будет играть так же, как играл в бундеслиге, то АПЛ не останется без сильного египетского футболиста, даже если Салах действительно уйдет летом.

Но для этого новичку «Сити» еще придется выиграть конкуренцию у главной звезды команды — Эрлинга Холанна, который в этом сезоне забивает меньше обычного. Впрочем, Мармуш способен сыграть и на фланге, и в оттяжке, так что, возможно, Гвардиола будет совмещать их на поле.

Подробнее про Омара и то, как он может пригодиться «Сити», «СЭ» уже рассказывал в этом тексте.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 21 15 5 1 50-20 50
2
 Арсенал 22 12 8 2 43-21 44
3
 Нот. Форест 22 13 5 4 33-22 44
4
 Челси 22 11 7 4 44-27 40
5
 Ман. Сити 22 11 5 6 44-29 38
6
 Ньюкасл 22 11 5 6 38-26 38
7
 Борнмут 22 10 7 5 36-26 37
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 22 8 10 4 35-30 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 21 4 8 9 18-28 20
17
 Вулверхэмптон 22 4 4 14 32-51 16
18
 Ипсвич 22 3 7 12 20-43 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 22 1 3 18 15-50 6
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25.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 - : -
25.01 18:00
Брайтон – Эвертон
 - : -
25.01 18:00
Ливерпуль – Ипсвич
 - : -
25.01 18:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 - : -
25.01 18:00
Вулверхэмптон – Арсенал
 - : -
25.01 20:30
Ман. Сити – Челси
 - : -
26.01 17:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
26.01 17:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
26.01 19:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
26.01 22:00
Фулхэм – МЮ
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 17
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 15
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 18 1 5
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