Новый фараон в АПЛ: Мармуш перешел в «Манчестер Сити» за 75 миллионов евро
Многочисленные инсайды подтвердились: нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш перешел в «Манчестер Сити». 25-летний египтянин подписал c «горожанами» контракт на 4,5 года — до лета 2029-го. Об этом сообщили официально.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, трансфер игрока обошелся британскому клубу в 75 миллионов евро. Сам футболист будет получать 10 миллионов евро в год.
Мармуш счастлив и планирует побеждать
В интервью клубному сайту Омар заявил, что у него все замечательно: «Я никогда не забуду этот день. Подписать контракт с «Манчестер Сити» — одной из лучших команд мира — потрясающее чувство. Я в восторге, моя семья очень гордится, и мы все очень счастливы быть здесь, в Манчестере».
Египтянин рассказал, чем именно его привлек новый клуб: «С Пепом, его техническим персоналом и первоклассными условиями здесь у игроков есть все, что им нужно для совершенствования. Было действительно заманчиво, когда появился шанс приехать сюда».
А еще Мармуш заявил, что хочет побеждать. «Не отрицаю, что тоже хочу выигрывать трофеи. «Сити» долгие годы был самым успешным клубом АПЛ, поэтому я уверен в том, что погружаюсь в победную культуру. Я хочу учиться у тренерского штаба и моих партнеров по команде этому победному духу, хочу стать частью победителей. С нетерпением жду момент, когда смогу показать, на что я способен», — заявил нападающий.
Бомбардир из Египта, конкурент Холанна
Поклонники бундеслиги знали про Мармуша как минимум с прошлого сезона, но для широкой публики нападающий «Айнтрахта» открылся только сейчас. Не открыться было сложно — за 26 матчей сезона-2024/25 в трех турнирах (бундеслига, Лига Европы, Кубок Германии) Омар набрал сумасшедшие 34 очка по системе «гол плюс пас» (20+14).
Как справедливо отмечает сайт «Сити», больше Мармуша в топ-5 лиг в этом сезоне набрал только другой египтянин — нападающий «Ливерпуля» Мохаммед Салах. На счету 32-летнего футболиста 39 очков по «гол плюс пас» (22+17). Теперь как минимум до конца сезона два египтянина будут соперничать за звание лучшего нападающего Европы, играя неподалеку друг от друга.
О дальнейшем соперничестве пока говорить рано — в начале января Салах анонсировал уход из «Ливерпуля» после окончания сезона. «Я действительно хочу выиграть чемпионат Англии в этом сезоне, так как это мой последний год в клубе. Я хочу подарить городу что-то особенное. Мы выиграли почти все, но премьер-лигу выиграли один раз. Надеюсь, мы сможем выиграть во второй раз, это было бы здорово», — заявил Салах телеканалу Sky Sports.
В любом случае если Мармуш будет играть так же, как играл в бундеслиге, то АПЛ не останется без сильного египетского футболиста, даже если Салах действительно уйдет летом.
Но для этого новичку «Сити» еще придется выиграть конкуренцию у главной звезды команды — Эрлинга Холанна, который в этом сезоне забивает меньше обычного. Впрочем, Мармуш способен сыграть и на фланге, и в оттяжке, так что, возможно, Гвардиола будет совмещать их на поле.
Подробнее про Омара и то, как он может пригодиться «Сити», «СЭ» уже рассказывал в этом тексте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|21
|15
|5
|1
|50-20
|50
|
2
|Арсенал
|22
|12
|8
|2
|43-21
|44
|
3
|Нот. Форест
|22
|13
|5
|4
|33-22
|44
|
4
|Челси
|22
|11
|7
|4
|44-27
|40
|
5
|Ман. Сити
|22
|11
|5
|6
|44-29
|38
|
6
|Ньюкасл
|22
|11
|5
|6
|38-26
|38
|
7
|Борнмут
|22
|10
|7
|5
|36-26
|37
|
8
|Астон Вилла
|22
|10
|6
|6
|33-34
|36
|
9
|Брайтон
|22
|8
|10
|4
|35-30
|34
|
10
|Фулхэм
|22
|8
|9
|5
|34-30
|33
|
11
|Брентфорд
|22
|8
|4
|10
|40-39
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|9
|7
|25-28
|27
|
13
|МЮ
|22
|7
|5
|10
|27-32
|26
|
14
|Вест Хэм
|22
|7
|5
|10
|27-43
|26
|
15
|Тоттенхэм
|22
|7
|3
|12
|45-35
|24
|
16
|Эвертон
|21
|4
|8
|9
|18-28
|20
|
17
|Вулверхэмптон
|22
|4
|4
|14
|32-51
|16
|
18
|Ипсвич
|22
|3
|7
|12
|20-43
|16
|
19
|Лестер
|22
|3
|5
|14
|23-48
|14
|
20
|Саутгемптон
|22
|1
|3
|18
|15-50
|6
|25.01
|18:00
|
Борнмут – Нот. Форест
|- : -
|25.01
|18:00
|
Брайтон – Эвертон
|- : -
|25.01
|18:00
|
Ливерпуль – Ипсвич
|- : -
|25.01
|18:00
|
Саутгемптон – Ньюкасл
|- : -
|25.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|- : -
|25.01
|20:30
|
Ман. Сити – Челси
|- : -
|26.01
|17:00
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|- : -
|26.01
|17:00
|
Тоттенхэм – Лестер
|- : -
|26.01
|19:30
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|26.01
|22:00
|
Фулхэм – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|17
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|15
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|21
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|18
|1
|5