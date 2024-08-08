Крысы, ржавчина, протекающая крыша. «МЮ» собирается съезжать с «Олд Траффорд»
Слухи о переезде «Манчестер Юнайтед» на новый стадион ходят уже давно. Очевидно, старая арена устарела — это четко показал завершившийся сезон-2023/24. Еще три года назад Гари Невилл говорил, что на стадионе протекает крыша, повсюду ржавчина, а еще огромная проблема с крысами. В интернете можно найти статьи даже от 2015 года — уже тогда на стадионе поселились полчища грызунов.
При этом последний ремонт проходил в 2006 году — тогда вместимость стадиона увеличили до 76 тысяч человек. Арена все еще приносит «Юнайтед» огромные деньги, так как заполняется почти на 100% каждый матч. Что же делать с этой проржавевшей, но все же историей?
«Театр мечты» — действительно древний стадион. Он был открыт в далеком 1910-м. Конечно, сейчас он совсем не похож на то, что было тогда, да и многие современные клубы продолжают играть на аренах, которые были впервые открыты не в прошлом, а даже в позапрошлом веке — например, «Ливерпуль» играет на «Энфилде» с 1892 года.
Проблемы «Олд Траффорд» заключаются в том, что владельцы клуба просто не оказывали должного внимания стадиону. С 2006 года на арене не проводилось практически никаких работ — последний план по реновации был утвержден еще до покупки команды семьей Глейзеров.
Для сравнения — соперники «Юнайтед» по премьер-лиге вкладывают в свои домашние арены все больше и больше денег. Например, «Ливерпуль» постоянно расширяет и ремонтирует «Энфилд», тратя сотни миллионов фунтов. «Манчестер Сити» вбухал в свой относительно свежий стадион уже почти 400 миллионов. «Тоттенхэм» вообще построил новую арену за 1,4 миллиарда. А «Манчестер Юнайтед» с 2010-го по 2021-й вложился всего на 118 миллионов фунтов, причем львиная доля этой суммы ушла на приведение арены в порядок в соответствии с ковидными ограничениями.
В общем, работа над «Олд Траффорд» явно не входила в планы Глейзеров — подумать только, крупного ремонта стадиона не проводилось еще со времен сэра Алекса Фергюсона. Матч с «Арсеналом» в прошедшем сезоне стал последней каплей — «МЮ», грубо говоря, опозорился, когда крыша арены протекла из-за проливного дождя сразу в нескольких местах. Стало ясно, что вопрос со стадионом сейчас — приоритетный.
В медиа недавно появились планы нового инвестора клуба сэра Джима Рэтклиффа — оказывается, он всерьез собирается построить новый стадион на 100 тысяч человек. Вот тезисно детали этого плана:
— новый стадион будет построен рядом с «Олд Траффорд»;
— постройка новой арены займет шесть лет и будет стоить два миллиарда фунтов;
— «Олд Траффорд» останется на месте, но его вместимость снизят с 76 тысяч до 30 тысяч человек;
— на «Олд Траффорд» будут проводиться домашние матчи молодежной и женской команд «МЮ»;
— музей, статуи Чарльтона, Басби, Лоу, Беста и Фергюсона, мемориал погибшим в Мюнхенской авиакатастрофе останутся на своих местах.
Если все будет одобрено, то «МЮ» продолжит играть на «Олд Траффорд», пока идет постройка новой арены. Проект нового стадиона еще не представлен — похоже, сначала нужно разобраться со всеми юридическими вопросами.
Один энтузиаст под ником Bondibot еще в прошлом году сделал сразу три предложения по поводу арены — увеличить действующую арену, провести полную реновацию или построить рядом еще один стадион. Правда, в случае третьей опции от здания осталось только тренировочное поле.
Судьба «Олд Траффорд» пока под вопросом — планы Рэтклиффа все еще остаются планами. Окончательное решение будет вынесено до декабря. Будем надеяться, что уставший стадион к тому времени не развалится.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0-0
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3
|Ливерпуль
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|0-0
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4
|Астон Вилла
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|0-0
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5
|Тоттенхэм
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|0-0
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6
|Челси
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|0-0
|0
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7
|Ньюкасл
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|0-0
|0
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8
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
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|0
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|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
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|0-0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -