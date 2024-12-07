Звезда «Вест Хэма» попал в жуткое ДТП. Машина — всмятку, Антонио — в больнице
«Вест Хэм» в соцсетях подтвердил жуткие новости о серьезной аварии своего игрока Майкла Антонио. 34-летний нападающий всмятку разбил машину и был доставлен в больницу на вертолете. К счастью, его жизни ничего не угрожает.
Что известно об аварии
Клуб подтвердил, что Майкл попал в ДТП в районе графства Эссекс — оно находится неподалеку от Лондона. Сообщается, что в больницу с места аварии его доставили на вертолете. Также в соцсетях появились возможные фотографии инцидента. По неподтвержденной информации, Антонио врезался в дерево и получил перелом бедренной кости.
В субботу «Вест Хэм» сделал два заявления о ситуации. В первом — сообщил о том, что ДТП действительно произошло. «Мысли и молитвы всех членов клуба сейчас с Майклом, его семьей и друзьями», — говорилось в сообщении «молотобойцев».
Во втором заявлении клуб успокоил болельщиков: подчеркнул, что футболист находится в сознании и даже разговаривает, а также не ускользает из-под внимания врачей. «Майкл находится под пристальным наблюдением в одной из центральных лондонских больниц. В этот трудный момент мы просим всех уважать частную жизнь Майкла и его семьи. Клуб не будет давать дальнейших комментариев сегодня вечером, но со временем выпустит новую информацию», — опубликовали в соцсетях «Вест Хэма».
Не первая авария
Это уже не первое ДТП с участием нападающего сборной Ямайки. В канун Рождества 2019 года Антонио разбил Lamborghini Huracan стоимостью около 250 тысяч фунтов. Тогда Майкл избежал травм, но попрощался с машиной. Причем за рулем он находился в костюме снеговика, в котором покинул тренировку «Вест Хэма» в то утро. Спустя время форвард с юмором вспоминал инцидент.
«Это был канун Рождества. И по сей день мне больно — скучаю по той машине. Я был за рулем, но дорога была скользкой. Я ехал со скоростью 30-35 миль в час и подумал, что мне не нужно тормозить перед поворотом — я просто зайду в него, как всегда. Но на повороте машину занесло: я охреневаю и жму на тормоза — худшее, что можно сделать на льду, так как ты просто ускоряешься еще сильнее.
Я жму на тормоза, ухожу в занос и налетаю на бордюр — но я этого не помню, все произошло так быстро. Потом из передней части тачки пошел дым, а двигатель оказался сзади, и я подумал: «Машина сейчас взорвется!», хотя это были всего лишь подушки безопасности. Так что мне пришлось выпрыгнуть из пассажирской двери, это безумие. И все это было в костюме снеговика. Не понимаю, почему я не снял его», — вспоминал Антонио.
Майкл — легенда «Вест Хэма»
Нападающий выступает за «молотобойцев» с сезона-2015/16 — с тех пор он провел за клуб 323 матча во всех турнирах, что является 12-м результатом в истории. Также Майкл является лучшим бомбардиром «Вест Хэма» в АПЛ — отличился 68 раз. Всего с 83 голами он пятый голеадор в истории клуба.
В начале года Антонио признался, что проходит терапию с психологом — говорил, что из-за травм разлюбил футбол, а также испытывал ментальные проблемы после разрыва с женой. «Я переживал развод и все такое, и, честно говоря, не мог прийти в себя. После победы (в Лиге конференций-2023. — Прим. «СЭ») вся команда вышла на улицу, все напились — несколько парней не спали два дня. Я же заснул в автобусе и вернулся в отель. Я был просто морально истощен из-за всего, что происходило за пределами футбола, а потом я вернулся в отель и лег спать, пока все веселились.
Я начал проходить терапию, потому что мне было очень тяжело. Когда я рос, об этом никто не говорил, думал, что терапия — это для сумасшедших. Но она изменила мою жизнь. Поначалу было неловко, не буду врать. Вы сидите в комнате, кто-то приходит и спрашивает: «Как дела?». И ваш естественный ответ: «Отлично». И он такой: «Так почему ты здесь?» Я такой: «Честно говоря, у меня проблемы в футболе, я разошелся с женой», — признавался Майкл.
В этом сезоне он провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах и забил один гол — огорчил «Ипсвич» (4:1) в седьмом туре АПЛ. Антонио появлялся в каждом матче команды в чемпионате — в 11 из 14 игр вышел в стартовом составе.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|14
|11
|2
|1
|29-11
|35
|
2
|Челси
|14
|8
|4
|2
|31-15
|28
|
3
|Арсенал
|14
|8
|4
|2
|28-14
|28
|
4
|Ман. Сити
|15
|8
|3
|4
|27-21
|27
|
5
|Нот. Форест
|15
|7
|4
|4
|19-18
|25
|
6
|Астон Вилла
|15
|7
|4
|4
|23-23
|25
|
7
|Брентфорд
|15
|7
|2
|6
|31-28
|23
|
8
|Брайтон
|14
|6
|5
|3
|23-20
|23
|
9
|Фулхэм
|14
|6
|4
|4
|21-19
|22
|
10
|Борнмут
|14
|6
|3
|5
|21-19
|21
|
11
|Тоттенхэм
|14
|6
|2
|6
|28-15
|20
|
12
|Ньюкасл
|15
|5
|5
|5
|19-21
|20
|
13
|МЮ
|15
|5
|4
|6
|19-18
|19
|
14
|Вест Хэм
|14
|4
|3
|7
|18-27
|15
|
15
|Эвертон
|14
|3
|5
|6
|14-21
|14
|
16
|Кр. Пэлас
|15
|2
|7
|6
|14-20
|13
|
17
|Лестер
|14
|3
|4
|7
|19-28
|13
|
18
|Ипсвич
|14
|1
|6
|7
|13-25
|9
|
19
|Вулверхэмптон
|14
|2
|3
|9
|22-36
|9
|
20
|Саутгемптон
|15
|1
|2
|12
|11-31
|5
|7.12
|18:00
|
Астон Вилла – Саутгемптон
|1 : 0
|7.12
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|4 : 2
|7.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|2 : 2
|7.12
|20:30
|
МЮ – Нот. Форест
|2 : 3
|8.12
|17:00
|
Фулхэм – Арсенал
|- : -
|8.12
|17:00
|
Ипсвич – Борнмут
|- : -
|8.12
|17:00
|
Лестер – Брайтон
|- : -
|8.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Челси
|- : -
|9.12
|23:00
|
Вест Хэм – Вулверхэмптон
|- : -
|25.05
|00:00
|
Эвертон – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Крис Вуд
Ноттингем Форест
|10
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|8
|
|
Амад Диалло
Манчестер Юнайтед
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|13
|1
|4
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|12
|1
|3