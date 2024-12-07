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7 декабря, 23:00

Звезда «Вест Хэма» попал в жуткое ДТП. Машина — всмятку, Антонио — в больнице

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио попал в жуткое ДТП
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио.
Фото Global Look Press
Форвард уже не в первый раз разбивает автомобиль.

«Вест Хэм» в соцсетях подтвердил жуткие новости о серьезной аварии своего игрока Майкла Антонио. 34-летний нападающий всмятку разбил машину и был доставлен в больницу на вертолете. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Что известно об аварии

Клуб подтвердил, что Майкл попал в ДТП в районе графства Эссекс — оно находится неподалеку от Лондона. Сообщается, что в больницу с места аварии его доставили на вертолете. Также в соцсетях появились возможные фотографии инцидента. По неподтвержденной информации, Антонио врезался в дерево и получил перелом бедренной кости.

В субботу «Вест Хэм» сделал два заявления о ситуации. В первом — сообщил о том, что ДТП действительно произошло. «Мысли и молитвы всех членов клуба сейчас с Майклом, его семьей и друзьями», — говорилось в сообщении «молотобойцев».

Во втором заявлении клуб успокоил болельщиков: подчеркнул, что футболист находится в сознании и даже разговаривает, а также не ускользает из-под внимания врачей. «Майкл находится под пристальным наблюдением в одной из центральных лондонских больниц. В этот трудный момент мы просим всех уважать частную жизнь Майкла и его семьи. Клуб не будет давать дальнейших комментариев сегодня вечером, но со временем выпустит новую информацию», — опубликовали в соцсетях «Вест Хэма».

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Не первая авария

Это уже не первое ДТП с участием нападающего сборной Ямайки. В канун Рождества 2019 года Антонио разбил Lamborghini Huracan стоимостью около 250 тысяч фунтов. Тогда Майкл избежал травм, но попрощался с машиной. Причем за рулем он находился в костюме снеговика, в котором покинул тренировку «Вест Хэма» в то утро. Спустя время форвард с юмором вспоминал инцидент.

«Это был канун Рождества. И по сей день мне больно — скучаю по той машине. Я был за рулем, но дорога была скользкой. Я ехал со скоростью 30-35 миль в час и подумал, что мне не нужно тормозить перед поворотом — я просто зайду в него, как всегда. Но на повороте машину занесло: я охреневаю и жму на тормоза — худшее, что можно сделать на льду, так как ты просто ускоряешься еще сильнее.

Я жму на тормоза, ухожу в занос и налетаю на бордюр — но я этого не помню, все произошло так быстро. Потом из передней части тачки пошел дым, а двигатель оказался сзади, и я подумал: «Машина сейчас взорвется!», хотя это были всего лишь подушки безопасности. Так что мне пришлось выпрыгнуть из пассажирской двери, это безумие. И все это было в костюме снеговика. Не понимаю, почему я не снял его», — вспоминал Антонио.

Майкл — легенда «Вест Хэма»

Нападающий выступает за «молотобойцев» с сезона-2015/16 — с тех пор он провел за клуб 323 матча во всех турнирах, что является 12-м результатом в истории. Также Майкл является лучшим бомбардиром «Вест Хэма» в АПЛ — отличился 68 раз. Всего с 83 голами он пятый голеадор в истории клуба.

В начале года Антонио признался, что проходит терапию с психологом — говорил, что из-за травм разлюбил футбол, а также испытывал ментальные проблемы после разрыва с женой. «Я переживал развод и все такое, и, честно говоря, не мог прийти в себя. После победы (в Лиге конференций-2023. — Прим. «СЭ») вся команда вышла на улицу, все напились — несколько парней не спали два дня. Я же заснул в автобусе и вернулся в отель. Я был просто морально истощен из-за всего, что происходило за пределами футбола, а потом я вернулся в отель и лег спать, пока все веселились.

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Я начал проходить терапию, потому что мне было очень тяжело. Когда я рос, об этом никто не говорил, думал, что терапия — это для сумасшедших. Но она изменила мою жизнь. Поначалу было неловко, не буду врать. Вы сидите в комнате, кто-то приходит и спрашивает: «Как дела?». И ваш естественный ответ: «Отлично». И он такой: «Так почему ты здесь?» Я такой: «Честно говоря, у меня проблемы в футболе, я разошелся с женой», — признавался Майкл.

В этом сезоне он провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах и забил один гол — огорчил «Ипсвич» (4:1) в седьмом туре АПЛ. Антонио появлялся в каждом матче команды в чемпионате — в 11 из 14 игр вышел в стартовом составе.

Майкл Антонио
Футбол
ФК Вест Хэм Юнайтед
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 Ливерпуль 14 11 2 1 29-11 35
2
 Челси 14 8 4 2 31-15 28
3
 Арсенал 14 8 4 2 28-14 28
4
 Ман. Сити 15 8 3 4 27-21 27
5
 Нот. Форест 15 7 4 4 19-18 25
6
 Астон Вилла 15 7 4 4 23-23 25
7
 Брентфорд 15 7 2 6 31-28 23
8
 Брайтон 14 6 5 3 23-20 23
9
 Фулхэм 14 6 4 4 21-19 22
10
 Борнмут 14 6 3 5 21-19 21
11
 Тоттенхэм 14 6 2 6 28-15 20
12
 Ньюкасл 15 5 5 5 19-21 20
13
 МЮ 15 5 4 6 19-18 19
14
 Вест Хэм 14 4 3 7 18-27 15
15
 Эвертон 14 3 5 6 14-21 14
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 Кр. Пэлас 15 2 7 6 14-20 13
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 Лестер 14 3 4 7 19-28 13
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 Ипсвич 14 1 6 7 13-25 9
19
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20
 Саутгемптон 15 1 2 12 11-31 5
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