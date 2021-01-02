«Мир катится к чертям». Кавани все-таки дисквалифицировали за расизм

Подробности громкой истории и реакция футбольного сообщества

Что случилось

17 декабря 2020 года футбольная ассоциация Англии (ФА) выступила со следующим заявлением:

— Эдинсону Кавани предъявлено обвинение в связи с нарушением правил ФА, которое он допустил в четверг в публикации в социальных сетях. Комментарий, опубликованный на странице игрока «Манчестер Юнайтед» в Instagram, был оскорбительным, ненадлежащим и наносящим вред футболу. Это нарушение при отягчающих обстоятельствах... Нападающий может подать апелляцию на обвинение до понедельника, 4 января 2021 года.

С уругвайским форвардом «красных дьяволов» случилось то, что могло произойти только с появлением социальных сетей и BLM (Black Lives Matter — общественное движение и челлендж, направленные против расизма. — Прим. «СЭ»). В одном из постов в Instagram Кавани использовал слово «негрито» по отношению к своему другу, поздравившему его с удачной игрой в матче против «Саутгемптона» (3:2). Позже Эдинсон удалил сообщение.

Что сказал Кавани

Уругваец опубликовал новый пост в Instagram. На фото Эдинсон запечатлен вместе со своим другом, а сверху напечатан следующий текст:

— Сообщение, которое я опубликовал после воскресной игры, было теплым приветствием для моего приятеля. Это — благодарность за его поздравление. Последнее, что я хотел сделать, это кого-либо оскорбить. Я решительно выступаю против расизма. Поэтому я сразу же удалил пост, как только мне сказали, что он может быть воспринят неоднозначно. Хочу искренне извиниться за все это.

Не помогло

31 декабря Кавани получил новогодний «подарок». ФА дисквалифицировала его на три матча. А еще оштрафовала на 100 тысяч фунтов стерлингов.

«Манчестер Юнайтед» ответил следующим заявлением:

— Кавани не знал, что его слова могут быть неправильно поняты. Он искренне извинился за сообщение перед всеми, кого оно оскорбило.

Несмотря на искреннюю уверенность Кавани в том, что он просто озвучил нежную благодарность в ответ на поздравительное послание от близкого друга, Эдинсон решил не оспаривать обвинение из уважения и солидарности с ФА и борьбой с расизмом в футболе.

Хотя ясно, что контекст и намерения являются ключевыми факторами, мы отмечаем, что независимая регулирующая комиссия была обязана наложить отстранение минимум на три игры. Клуб надеется, что комиссия разъяснит в своих письменных объяснениях, что Кавани не является расистом.

A club statement in response to @ECavaniOfficial's three-match ban.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 31, 2020

Сам Кавани в интервью Mundo Deportivo подтвердил, что принимает наложенное на него наказание:

— Я не хочу долго останавливаться на этом моменте. Понимаете, мне чужды идиомы английского языка, я не знаю его в совершенстве. Хочу извиниться, если я кого-то обидел своими проявлениями дружбы и тем сообщением.

«Мир катится к чертям»

Бывший партнер Кавани по «ПСЖ» — хавбек Андер Эррера — поддержал уругвайца в связи с наказанием. Он оставил следующий комментарий в Instagram:

— Если они наказывают тебя за это, то мир катится к чертям. Сил, Эди! Крепко обнимаю.

Поддержал Кавани и экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо, сейчас выступающий за «МЮ»:

— Те, кто с тобой знаком, знают, что ты за человек!

Не остался в стороне и бывший партнер Кавани по «ПСЖ» Хесе:

— Ты — большой парень. Те, кто знают тебя всем сердцем, понимают, насколько ты силен!