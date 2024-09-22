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22 сентября, 23:45

Холанн психанул в матче с «Арсеналом»: швырнул мяч в Габриэла и сцепился с 17-летним дебютантом

Эрлин Холанн устроил стычку в матче «Манчестер Сити» с «Арсеналом»
Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Эрлин Холанн.
Фото Reuters
У бомбардира сдали нервы?

«Арсенал» в меньшинстве упустил победу над «Манчестер Сити» (2:2) в матче 5-го тура АПЛ. Ничью команде Пепа Гвардиолы принес точный удар Джона Стоунса на 98-й минуте. Яростнее всех на этот гол отреагировал Эрлинг Холанн.

Что произошло?

Норвежский нападающий так сильно обрадовался, что схватил мяч, а потом зарядил им в голову защитнику лондонцев Габриэлу, который в порыве злости натянул на лицо футболку.

Бразильский защитник не сразу понял, что произошло, а затем полез выяснять отношения с Холанном. Возникла стычка, во время которой рядом с форвардом «Сити» оказался 17-летний дебютант «Арсенала» Майлс Льюис-Скелли. Английский юниор попробовал потолкаться, на что получил в ответ от Эрлина: «А ты кто, ***, такой?»

Интересно, что на тот момент Льюис-Скелли уже был с желтой карточкой. Причем он получил ее на скамейке запасных.

Действительно, а кто такой Льюис-Скелли?

Майлс — воспитанник «Арсенала». В молодежке тренировался под руководством экс-полузащитника лондонцев Джека Уилшира. Свой первый профессиональный контракт с клубом подписал 5 октября 2023 года.

Матч с «Манчестер Сити» стал для Льюиса-Скелли первым за взрослую команду.

Защитник &laquo;Манчестер Сити&raquo; Джон Стоунз сравнивает счет на&nbsp;90+8-й минуте матча с &laquo;Арсеналом&raquo;. «Арсенал» вдесятером не удержал победу. Холанн забил 100-й гол за «Сити», но у Пепа проблемы — травмировался Родри

Как Холанн сыграл с «Арсеналом»

Эрлинг, несмотря на проявленную агрессию в концовке, может быть доволен собой. Норвежец снова отличился, забив 10-й гол в чемпионате. К тому же это 100-й мяч Холанна за «Сити» в официальных встречах. Чтобы достичь этой отметки, форварду потребовалось провести 105 матчей.

Эрлин Холанн
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 4 1 0 13-5 13
2
 Ливерпуль 5 4 0 1 10-1 12
3
 Астон Вилла 5 4 0 1 10-7 12
4
 Арсенал 5 3 2 0 8-3 11
5
 Ньюкасл 5 3 1 1 7-6 10
6
 Челси 5 3 1 1 11-5 10
7
 Нот. Форест 5 2 3 0 6-4 9
8
 Брайтон 5 2 3 0 8-4 9
9
 Фулхэм 5 2 2 1 7-5 8
10
 МЮ 5 2 1 2 5-5 7
11
 Тоттенхэм 5 2 1 2 9-5 7
12
 Брентфорд 5 2 0 3 7-9 6
13
 Борнмут 5 1 2 2 5-8 5
14
 Вест Хэм 5 1 1 3 5-9 4
15
 Лестер 5 0 3 2 6-8 3
16
 Кр. Пэлас 5 0 3 2 4-7 3
17
 Ипсвич 5 0 3 2 3-8 3
18
 Саутгемптон 5 0 1 4 2-9 1
19
 Вулверхэмптон 5 0 1 4 5-14 1
20
 Эвертон 5 0 1 4 5-14 1
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21.09 14:30
Вест Хэм – Челси
 0 : 3
21.09 17:00
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 3 : 1
21.09 17:00
Фулхэм – Ньюкасл
 3 : 1
21.09 17:00
Лестер – Эвертон
 1 : 1
21.09 17:00
Ливерпуль – Борнмут
 3 : 0
21.09 17:00
Саутгемптон – Ипсвич
 1 : 1
21.09 17:00
Тоттенхэм – Брентфорд
 3 : 1
21.09 19:30
Кр. Пэлас – МЮ
 0 : 0
22.09 16:00
Брайтон – Нот. Форест
 2 : 2
22.09 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 2 : 2
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Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 10
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
Николас Джексон

Николас Джексон

Челси

 4
П
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 4
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 4
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 3
И К Ж
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 3 1 1
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 3 1 0
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