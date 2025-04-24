Грусть: Варди покидает «Лестер» спустя 13 лет. Творцов сенсационного чемпионства в команде больше нет
В последние дни болельщиков «Лестера» преследуют печальные новости. 20 апреля их любимый клуб утратил шансы остаться в премьер-лиге и вновь вылетел в чемпионшип, а теперь стало известно, что один из главных творцов сказки в сезоне-2015/16 Джейми Варди покинет команду. Кажется, для «лис» вновь настали темные времена.
Заявление об уходе
Пресс-служба «Лестера» на своем официальном сайте опубликовала обращение 38-летнего нападающего. Джейми сообщил, что для него это печальный день.
«Я думал об этом, говорил со своей семьей. Похоже, время пришло. Я буду опустошен в день последней игры, но все хорошее однажды заканчивается. В этот день будет много эмоций. Кто знает, чем это может закончиться. Если вы спросите кого-то, то я не очень эмоциональный человек. Со мной никогда не случалось ничего подобного, но, когда ты пробыл где-то так долго и приходит время прощаться, никогда не знаешь, как отреагируешь на это.
Поскольку я был здесь очень долго, болельщики приняли меня как своего. Всегда хочется отблагодарить за это, и поэтому «Лестер» всегда будет занимать важное место в моем сердце. Это семья.
С тех пор как я здесь, фанаты остаются с нами, несмотря ни на что. Это относится и к матчам, на которых царит прекрасная атмосфера. А еще здесь есть самые преданные болельщики, которые ездят на каждый выездной матч. Я правда очень ценю это. В наши дни ничто в мире не обходится дешево, поэтому для них тратить свои деньги на поддержку любимого клуба — это невероятное чувство, как для меня — быть частью этого на протяжении последних 13 лет».
Варди принес извинения болельщикам
В нынешнем сезоне «Лестер» выступает крайне неудачно. Клуб во второй раз за три года вылетел в чемпионшип, хотя впереди еще пять матчей в АПЛ. Появление Руда ван Нистелроя на тренерском мостике не помогло — ситуация стала даже хуже, чем была.
После поражения от «Ливерпуля» (0:1) в 33-м туре АПЛ команда официально потеряла шансы на спасение. Соцсети «Лестера» даже опубликовали сообщение следующего содержания: «Сегодняшний результат означает, что подтверждено наше место в чемпионшипе».
Больнее остальных вылет переживал Джейми Варди, который еще помнит чемпионскую команду. Легендарный форвард написал открытое письмо фанатам:
«На данный момент я даже не знаю, что сказать. Никакие мои слова не смогут выразить мои чувства гнева и печали по поводу того, как прошел этот сезон. Нет никаких оправданий. Мы все вместе, как игроки и как клуб, потерпели неудачу. Это просто невозможно скрыть, и я отказываюсь рассматривать любые предположения о том, чтобы сделать это.
Проработав в этом клубе так долго, мы пережили столько взлетов и успехов, но этот сезон был просто жалким, а для меня лично — тотальным позором. Это больно, и я знаю, что вы тоже это чувствуете. Болельщикам: мне очень жаль. Простите, что мы не справились, и простите, что мы завершаем сезон таким дерьмовым шоу».
Сразу же после этого стало обсуждаться будущее Джейми. Британские СМИ сообщали, что он рассматривает два варианта: продлить контракт или перейти в «Рексхэм», претендующий на повышение в чемпионшип. От первого он уже точно отказался.
Настоящая легенда клуба
Варди 38 лет, в «Лестер» он перешел летом 2012 года. За эту команду Джейми провел 496 матчей в различных турнирах и забил 198 голов. Вместе с «лисами» он стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16, а также лучшим игроком турнира. Для «Лестера» это первое и пока единственное золото в истории. Всего на счету нападающего 143 мяча в АПЛ, он занимает 15-е место в списке лучших бомбардиров соревнования.
В активе Варди также семь голов и одна голевая передача в 26 встречах за сборную Англии. Форвард надевал футболку национальной сборной с 2015 по 2018 год, завершив выступления после чемпионата мира в России. На ЧМ-2018 он сыграл в четырех матчах, не отметившись результативными действиями.
В своей автобиографии Джейми написал, что когда он над ней работал, то осознал, как далеко был от исполнения своей мечты и какое удивительное путешествие он совершил на пути к ней. Для этого понадобилось немало времени, но это стоило того.
О следующем шаге Варди узнаем летом. Он еще может всех удивить.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|33
|24
|7
|2
|75-31
|79
|
2
|Арсенал
|34
|18
|13
|3
|63-29
|67
|
3
|Ман. Сити
|34
|18
|7
|9
|66-43
|61
|
4
|Нот. Форест
|33
|18
|6
|9
|53-39
|60
|
5
|Ньюкасл
|33
|18
|5
|10
|62-44
|59
|
6
|Челси
|33
|16
|9
|8
|58-40
|57
|
7
|Астон Вилла
|34
|16
|9
|9
|54-49
|57
|
8
|Борнмут
|33
|13
|10
|10
|52-40
|49
|
9
|Фулхэм
|33
|13
|9
|11
|48-45
|48
|
10
|Брайтон
|33
|12
|12
|9
|53-53
|48
|
11
|Брентфорд
|33
|13
|7
|13
|56-50
|46
|
12
|Кр. Пэлас
|34
|11
|12
|11
|43-47
|45
|
13
|Эвертон
|33
|8
|14
|11
|34-40
|38
|
14
|МЮ
|33
|10
|8
|15
|38-46
|38
|
15
|Вулверхэмптон
|33
|11
|5
|17
|48-61
|38
|
16
|Тоттенхэм
|33
|11
|4
|18
|61-51
|37
|
17
|Вест Хэм
|33
|9
|9
|15
|37-55
|36
|
18
|Ипсвич
|33
|4
|9
|20
|33-71
|21
|
19
|Лестер
|33
|4
|6
|23
|27-73
|18
|
20
|Саутгемптон
|33
|2
|5
|26
|24-78
|11
|22.04
|22:00
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|2 : 1
|23.04
|22:00
|
Арсенал – Кр. Пэлас
|2 : 2
|26.04
|14:30
|
Челси – Эвертон
|- : -
|26.04
|17:00
|
Брайтон – Вест Хэм
|- : -
|26.04
|17:00
|
Ньюкасл – Ипсвич
|- : -
|26.04
|17:00
|
Саутгемптон – Фулхэм
|- : -
|26.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Лестер
|- : -
|27.04
|16:00
|
Борнмут – МЮ
|- : -
|27.04
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|- : -
|1.05
|21:30
|
Нот. Форест – Брентфорд
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|27
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|21
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|18
|
|
Джейкоб Мерфи
Ньюкасл Юнайтед
|11
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|15
|2
|2
|
|
Майлс Льюис-Скелли
Арсенал
|19
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|32
|1
|2