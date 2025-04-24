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Грусть: Варди покидает «Лестер» спустя 13 лет. Творцов сенсационного чемпионства в команде больше нет

Варди покинет «Лестер» по окончании сезона
Роман Кольцов
Корреспондент
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Джейми Варди.
Фото Global Look Press
Уходит эпоха.

В последние дни болельщиков «Лестера» преследуют печальные новости. 20 апреля их любимый клуб утратил шансы остаться в премьер-лиге и вновь вылетел в чемпионшип, а теперь стало известно, что один из главных творцов сказки в сезоне-2015/16 Джейми Варди покинет команду. Кажется, для «лис» вновь настали темные времена.

Заявление об уходе

Пресс-служба «Лестера» на своем официальном сайте опубликовала обращение 38-летнего нападающего. Джейми сообщил, что для него это печальный день.

Руд ван Нистелрой.Катастрофа имени ван Нистелроя. Колонка Казанского — о самом удивительном клубе АПЛ

«Я думал об этом, говорил со своей семьей. Похоже, время пришло. Я буду опустошен в день последней игры, но все хорошее однажды заканчивается. В этот день будет много эмоций. Кто знает, чем это может закончиться. Если вы спросите кого-то, то я не очень эмоциональный человек. Со мной никогда не случалось ничего подобного, но, когда ты пробыл где-то так долго и приходит время прощаться, никогда не знаешь, как отреагируешь на это.

Поскольку я был здесь очень долго, болельщики приняли меня как своего. Всегда хочется отблагодарить за это, и поэтому «Лестер» всегда будет занимать важное место в моем сердце. Это семья.

С тех пор как я здесь, фанаты остаются с нами, несмотря ни на что. Это относится и к матчам, на которых царит прекрасная атмосфера. А еще здесь есть самые преданные болельщики, которые ездят на каждый выездной матч. Я правда очень ценю это. В наши дни ничто в мире не обходится дешево, поэтому для них тратить свои деньги на поддержку любимого клуба — это невероятное чувство, как для меня — быть частью этого на протяжении последних 13 лет».

Фото Global Look Press

Варди принес извинения болельщикам

В нынешнем сезоне «Лестер» выступает крайне неудачно. Клуб во второй раз за три года вылетел в чемпионшип, хотя впереди еще пять матчей в АПЛ. Появление Руда ван Нистелроя на тренерском мостике не помогло — ситуация стала даже хуже, чем была.

После поражения от «Ливерпуля» (0:1) в 33-м туре АПЛ команда официально потеряла шансы на спасение. Соцсети «Лестера» даже опубликовали сообщение следующего содержания: «Сегодняшний результат означает, что подтверждено наше место в чемпионшипе».

Больнее остальных вылет переживал Джейми Варди, который еще помнит чемпионскую команду. Легендарный форвард написал открытое письмо фанатам:

«На данный момент я даже не знаю, что сказать. Никакие мои слова не смогут выразить мои чувства гнева и печали по поводу того, как прошел этот сезон. Нет никаких оправданий. Мы все вместе, как игроки и как клуб, потерпели неудачу. Это просто невозможно скрыть, и я отказываюсь рассматривать любые предположения о том, чтобы сделать это.

Проработав в этом клубе так долго, мы пережили столько взлетов и успехов, но этот сезон был просто жалким, а для меня лично — тотальным позором. Это больно, и я знаю, что вы тоже это чувствуете. Болельщикам: мне очень жаль. Простите, что мы не справились, и простите, что мы завершаем сезон таким дерьмовым шоу».

Сразу же после этого стало обсуждаться будущее Джейми. Британские СМИ сообщали, что он рассматривает два варианта: продлить контракт или перейти в «Рексхэм», претендующий на повышение в чемпионшип. От первого он уже точно отказался.

Фото Global Look Press

Настоящая легенда клуба

Варди 38 лет, в «Лестер» он перешел летом 2012 года. За эту команду Джейми провел 496 матчей в различных турнирах и забил 198 голов. Вместе с «лисами» он стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16, а также лучшим игроком турнира. Для «Лестера» это первое и пока единственное золото в истории. Всего на счету нападающего 143 мяча в АПЛ, он занимает 15-е место в списке лучших бомбардиров соревнования.

В активе Варди также семь голов и одна голевая передача в 26 встречах за сборную Англии. Форвард надевал футболку национальной сборной с 2015 по 2018 год, завершив выступления после чемпионата мира в России. На ЧМ-2018 он сыграл в четырех матчах, не отметившись результативными действиями.

Джейми Варди.Варди в 37 лет еще в полном порядке. Помог «Лестеру» вернуться в АПЛ и идет в пятерке лучших бомбардиров

В своей автобиографии Джейми написал, что когда он над ней работал, то осознал, как далеко был от исполнения своей мечты и какое удивительное путешествие он совершил на пути к ней. Для этого понадобилось немало времени, но это стоило того.

О следующем шаге Варди узнаем летом. Он еще может всех удивить.

Джейми Варди
ФК Лестер
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 33 24 7 2 75-31 79
2
 Арсенал 34 18 13 3 63-29 67
3
 Ман. Сити 34 18 7 9 66-43 61
4
 Нот. Форест 33 18 6 9 53-39 60
5
 Ньюкасл 33 18 5 10 62-44 59
6
 Челси 33 16 9 8 58-40 57
7
 Астон Вилла 34 16 9 9 54-49 57
8
 Борнмут 33 13 10 10 52-40 49
9
 Фулхэм 33 13 9 11 48-45 48
10
 Брайтон 33 12 12 9 53-53 48
11
 Брентфорд 33 13 7 13 56-50 46
12
 Кр. Пэлас 34 11 12 11 43-47 45
13
 Эвертон 33 8 14 11 34-40 38
14
 МЮ 33 10 8 15 38-46 38
15
 Вулверхэмптон 33 11 5 17 48-61 38
16
 Тоттенхэм 33 11 4 18 61-51 37
17
 Вест Хэм 33 9 9 15 37-55 36
18
 Ипсвич 33 4 9 20 33-71 21
19
 Лестер 33 4 6 23 27-73 18
20
 Саутгемптон 33 2 5 26 24-78 11
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22.04 22:00
Ман. Сити – Астон Вилла
 2 : 1
23.04 22:00
Арсенал – Кр. Пэлас
 2 : 2
26.04 14:30
Челси – Эвертон
 - : -
26.04 17:00
Брайтон – Вест Хэм
 - : -
26.04 17:00
Ньюкасл – Ипсвич
 - : -
26.04 17:00
Саутгемптон – Фулхэм
 - : -
26.04 17:00
Вулверхэмптон – Лестер
 - : -
27.04 16:00
Борнмут – МЮ
 - : -
27.04 18:30
Ливерпуль – Тоттенхэм
 - : -
1.05 21:30
Нот. Форест – Брентфорд
 - : -
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Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 27
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 21
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 18
Джейкоб Мерфи

Джейкоб Мерфи

Ньюкасл Юнайтед

 11
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 15 2 2
Майлс Льюис-Скелли

Майлс Льюис-Скелли

Арсенал

 19 2 2
Бруну Фернандеш

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 32 1 2
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