«Манчестер Сити» попрощался с легендой. Уокер — уникальный защитник, которого не всегда ценили по достоинству
Необычная зима в мировом футболе. Обычно расставание с легендами происходит летом, в конце сезона, а в этот раз за последний месяц мы увидели сразу несколько подобных случаев. В декабре из «Севильи» и из спорта в целом ушел Хесус Навас, например, — трогательно попрощался во время матча с «Реалом».
Если с испанцем ситуация понятная — там все-таки речь про 39-летнего игрока, то в Манчестере история чуть более сложная. 24 января «Милан» объявил о бесплатной аренде Кайла Уокера с правом выкупа за 5 миллионов евро. Новость никого не удивила, информация о желании защитника сменить клуб была открытой.
Трансфер прошел неоправданно тихо. А ведь англичанин вообще-то легенда «Сити»! Семь с половиной лет, 319 матчей, 17 трофеев и много ярких моментов на поле и за его пределами — Уокер сполна отбил 52 миллиона евро, которые «Тоттенхэм» получил за него в 2017-м.
Кайл на «Этихаде» прошел через разные периоды. Было сразу несколько скандалов, связанных с пьянством и женщинами, в том числе с проститутками. Он терял место в основе — в сезоне-2021/22 провел всего 20 матчей в АПЛ, хотя травм не получал совсем. И от болельщиков игрок за эти годы немало критики словил.
Но Уокер по-настоящему культовый футболист. Не только для премьер-лиги. Знаете, есть много звезд с одним явным сильным навыком. Сульшер эталонно выходил на замены, Бекхэм сделал себе имя точнейшим прицелом, Диего Алвес лучше всех в мире тащил пенальти. И так далее и далее и далее. Вот англичанин тоже входит в список таких игроков, только его козырь особенный. Это скорость. Иронично, с такой-то фамилией.
Особенный потому, что классно бегущих крайков в мировом футболе тьма тьмущая. Чтобы сделать спринты визиткой, надо прямо выделяться. А среди прочих есть и более известные люди — Мбаппе, Винисиус, Обамеянг. Примерно раз в год медиа делают публикации с заголовком вроде «Назван самый быстрый игрок АПЛ». И внутри всегда написано про Уокера.
Его рывками восхищаются буквально все. Цитаты и имена их авторов опишут все лучше нас.
«Уокер — самый быстрый футболист из всех, кого я видел. Многие спрашивают, насколько он быстр, но словами это не передать. Если и есть кто-то, кого я бы хотел выставить против Мбаппе, это Кайл. Он потрясающий защитник и, возможно, единственный, кто быстрее Мбаппе», — экс-партнер Уокера по «Сити» и сборной Кэлвин Филлипс.
«Самый жесткий, быстрый, сильный защитник из всех, кто у нас был», — Пеп Гвардиола.
«Я силен и быстр, но он сильнее и быстрее меня. Думаю, Уокер один из лучших правых защитников на данный момент», — Эден Азар в июле 2022 года.
«Против кого было сложнее всего играть? Уокер! Потому что он быстрый, сильный и умный», — Неймар.
«Уокер, как я всегда говорил, лучший защитник из всех, с кем мне приходилось сталкиваться, и это всегда очень хорошая дуэль», — Винисиус, которого Кайл сожрал на пути к треблу в полуфинале Лиги чемпионов-2022/23.
«Я сделал Уокера один на один за «Астон Виллу». Вот почему Пеп подписал меня!» — Джек Грилиш.
«Очень быстрый. Самый! Для меня — самый», — Усман Дембеле.
Подборка убедительнее некуда. Еще одним преимуществом защитника со временем стала универсальность. Конечно, он оставался справа, но мог выйти и центральным в тройке, и правым в четверке, и латералем в пятерке. «Эрик Абидаль и Филипп Лам могли сыграть на разных позициях и очень быстро к ним адаптировались. Кайл очень похож на них в этом плане», — говорил Гвардиола.
В ноябре 2019 года англичанин подтвердил слова Пепа самым неожиданным способом. Встал в ворота в матче Лиги чемпионов против «Аталанты»! Эдерсона заменили в перерыве, а Браво получил красную на 81-й минуте. Самое интересное, что Уокера даже не было на поле в тот момент, его выпустили со скамейки.
«Кайл иногда занимается вместе с голкиперами на тренировках. После удаления Браво наш тренер вратарей сказал, что Уокер подойдет на эту роль из-за его смелости и скорости», — объяснял решение испанский тренер. Уокер совершил сейв и сохранил команде ничью 1:1. А еще стал первым за три года английским вратарем с «сухарем» в Лиге чемпионов. Ненормальный!
Когда Илкай Гюндоган ушел в «Барселону», правый защитник стал капитаном «Ман Сити». Именно он поднимал исторический, четвертый подряд титул. А потом резко сдал. Видимо, дело в возрасте. В 34 года просели и «физика», и скорость — все, за счет чего Кайл держал высокий уровень. Вместе с ними ухудшились и все ключевые показатели. Наложилось это на расшатанную структуру погрузившегося в кризис «Ман Сити». И если раньше Уокер подчищал огрехи за счет скорости, то теперь это делать был не в состоянии. Мучиться Кайл не захотел и попросил отпустить его.
«Милан» — грамотный выбор. Там навыков 34-летнего англичанина наверняка еще хватит, чтобы соответствовать планке серии А. И соотечественники рядом — Абрахам, Лофтус-Чик, Томори. Понятно, что он приближается к завершению карьеры. Блестящей и насыщенной карьеры. Таких футболистов очень легко недооценить, но на них держится очень многое. Стабильность, игровая харизма и яркие личностные качества делают Уокера одним из символов «Манчестер Сити» Гвардиолы. Одной из величайших команд в истории.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|22
|16
|5
|1
|54-21
|53
|
2
|Арсенал
|23
|13
|8
|2
|44-21
|47
|
3
|Нот. Форест
|23
|13
|5
|5
|33-27
|44
|
4
|Ман. Сити
|23
|12
|5
|6
|47-30
|41
|
5
|Ньюкасл
|23
|12
|5
|6
|41-27
|41
|
6
|Челси
|23
|11
|7
|5
|45-30
|40
|
7
|Борнмут
|23
|11
|7
|5
|41-26
|40
|
8
|Астон Вилла
|22
|10
|6
|6
|33-34
|36
|
9
|Брайтон
|23
|8
|10
|5
|35-31
|34
|
10
|Фулхэм
|22
|8
|9
|5
|34-30
|33
|
11
|Брентфорд
|22
|8
|4
|10
|40-39
|28
|
12
|Кр. Пэлас
|22
|6
|9
|7
|25-28
|27
|
13
|МЮ
|22
|7
|5
|10
|27-32
|26
|
14
|Вест Хэм
|22
|7
|5
|10
|27-43
|26
|
15
|Тоттенхэм
|22
|7
|3
|12
|45-35
|24
|
16
|Эвертон
|22
|5
|8
|9
|19-28
|23
|
17
|Вулверхэмптон
|23
|4
|4
|15
|32-52
|16
|
18
|Ипсвич
|23
|3
|7
|13
|21-47
|16
|
19
|Лестер
|22
|3
|5
|14
|23-48
|14
|
20
|Саутгемптон
|23
|1
|3
|19
|16-53
|6
|25.01
|18:00
|
Борнмут – Нот. Форест
|5 : 0
|25.01
|18:00
|
Брайтон – Эвертон
|0 : 1
|25.01
|18:00
|
Ливерпуль – Ипсвич
|4 : 1
|25.01
|18:00
|
Саутгемптон – Ньюкасл
|1 : 3
|25.01
|18:00
|
Вулверхэмптон – Арсенал
|0 : 1
|25.01
|20:30
|
Ман. Сити – Челси
|3 : 1
|26.01
|17:00
|
Кр. Пэлас – Брентфорд
|- : -
|26.01
|17:00
|
Тоттенхэм – Лестер
|- : -
|26.01
|19:30
|
Астон Вилла – Вест Хэм
|- : -
|26.01
|22:00
|
Фулхэм – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|19
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|17
|П
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Энтони Робинсон
Фулхэм
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Бруну Фернандеш
Манчестер Юнайтед
|21
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|19
|1
|5