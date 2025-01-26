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Сегодня, 13:15

«Манчестер Сити» попрощался с легендой. Уокер — уникальный защитник, которого не всегда ценили по достоинству

«Милан» арендовал Уокера у «Манчестер Сити»
Трофим Гондюреев
корреспондент отдела футбола
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Бывший защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер
Кайл Уокер продолжит карьеру в «Милане».
Фото Global Look Press
Кайл продолжит карьеру в Италии.

Необычная зима в мировом футболе. Обычно расставание с легендами происходит летом, в конце сезона, а в этот раз за последний месяц мы увидели сразу несколько подобных случаев. В декабре из «Севильи» и из спорта в целом ушел Хесус Навас, например, — трогательно попрощался во время матча с «Реалом».

Если с испанцем ситуация понятная — там все-таки речь про 39-летнего игрока, то в Манчестере история чуть более сложная. 24 января «Милан» объявил о бесплатной аренде Кайла Уокера с правом выкупа за 5 миллионов евро. Новость никого не удивила, информация о желании защитника сменить клуб была открытой.

Трансфер прошел неоправданно тихо. А ведь англичанин вообще-то легенда «Сити»! Семь с половиной лет, 319 матчей, 17 трофеев и много ярких моментов на поле и за его пределами — Уокер сполна отбил 52 миллиона евро, которые «Тоттенхэм» получил за него в 2017-м.

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Кайл на «Этихаде» прошел через разные периоды. Было сразу несколько скандалов, связанных с пьянством и женщинами, в том числе с проститутками. Он терял место в основе — в сезоне-2021/22 провел всего 20 матчей в АПЛ, хотя травм не получал совсем. И от болельщиков игрок за эти годы немало критики словил.

Но Уокер по-настоящему культовый футболист. Не только для премьер-лиги. Знаете, есть много звезд с одним явным сильным навыком. Сульшер эталонно выходил на замены, Бекхэм сделал себе имя точнейшим прицелом, Диего Алвес лучше всех в мире тащил пенальти. И так далее и далее и далее. Вот англичанин тоже входит в список таких игроков, только его козырь особенный. Это скорость. Иронично, с такой-то фамилией.

Особенный потому, что классно бегущих крайков в мировом футболе тьма тьмущая. Чтобы сделать спринты визиткой, надо прямо выделяться. А среди прочих есть и более известные люди — Мбаппе, Винисиус, Обамеянг. Примерно раз в год медиа делают публикации с заголовком вроде «Назван самый быстрый игрок АПЛ». И внутри всегда написано про Уокера.

Бывший защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер
Фото Global Look Press

Его рывками восхищаются буквально все. Цитаты и имена их авторов опишут все лучше нас.

«Уокер — самый быстрый футболист из всех, кого я видел. Многие спрашивают, насколько он быстр, но словами это не передать. Если и есть кто-то, кого я бы хотел выставить против Мбаппе, это Кайл. Он потрясающий защитник и, возможно, единственный, кто быстрее Мбаппе», — экс-партнер Уокера по «Сити» и сборной Кэлвин Филлипс.

«Самый жесткий, быстрый, сильный защитник из всех, кто у нас был», — Пеп Гвардиола.

«Я силен и быстр, но он сильнее и быстрее меня. Думаю, Уокер один из лучших правых защитников на данный момент», — Эден Азар в июле 2022 года.

«Против кого было сложнее всего играть? Уокер! Потому что он быстрый, сильный и умный», — Неймар.

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«Уокер, как я всегда говорил, лучший защитник из всех, с кем мне приходилось сталкиваться, и это всегда очень хорошая дуэль», — Винисиус, которого Кайл сожрал на пути к треблу в полуфинале Лиги чемпионов-2022/23.

«Я сделал Уокера один на один за «Астон Виллу». Вот почему Пеп подписал меня!» — Джек Грилиш.

«Очень быстрый. Самый! Для меня — самый», — Усман Дембеле.

Подборка убедительнее некуда. Еще одним преимуществом защитника со временем стала универсальность. Конечно, он оставался справа, но мог выйти и центральным в тройке, и правым в четверке, и латералем в пятерке. «Эрик Абидаль и Филипп Лам могли сыграть на разных позициях и очень быстро к ним адаптировались. Кайл очень похож на них в этом плане», — говорил Гвардиола.

В ноябре 2019 года англичанин подтвердил слова Пепа самым неожиданным способом. Встал в ворота в матче Лиги чемпионов против «Аталанты»! Эдерсона заменили в перерыве, а Браво получил красную на 81-й минуте. Самое интересное, что Уокера даже не было на поле в тот момент, его выпустили со скамейки.

Бывший защитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер в роли вратаря
Фото Global Look Press

«Кайл иногда занимается вместе с голкиперами на тренировках. После удаления Браво наш тренер вратарей сказал, что Уокер подойдет на эту роль из-за его смелости и скорости», — объяснял решение испанский тренер. Уокер совершил сейв и сохранил команде ничью 1:1. А еще стал первым за три года английским вратарем с «сухарем» в Лиге чемпионов. Ненормальный!

Когда Илкай Гюндоган ушел в «Барселону», правый защитник стал капитаном «Ман Сити». Именно он поднимал исторический, четвертый подряд титул. А потом резко сдал. Видимо, дело в возрасте. В 34 года просели и «физика», и скорость — все, за счет чего Кайл держал высокий уровень. Вместе с ними ухудшились и все ключевые показатели. Наложилось это на расшатанную структуру погрузившегося в кризис «Ман Сити». И если раньше Уокер подчищал огрехи за счет скорости, то теперь это делать был не в состоянии. Мучиться Кайл не захотел и попросил отпустить его.

«Милан» — грамотный выбор. Там навыков 34-летнего англичанина наверняка еще хватит, чтобы соответствовать планке серии А. И соотечественники рядом — Абрахам, Лофтус-Чик, Томори. Понятно, что он приближается к завершению карьеры. Блестящей и насыщенной карьеры. Таких футболистов очень легко недооценить, но на них держится очень многое. Стабильность, игровая харизма и яркие личностные качества делают Уокера одним из символов «Манчестер Сити» Гвардиолы. Одной из величайших команд в истории.

Кайл Уокер
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Милан
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 22 16 5 1 54-21 53
2
 Арсенал 23 13 8 2 44-21 47
3
 Нот. Форест 23 13 5 5 33-27 44
4
 Ман. Сити 23 12 5 6 47-30 41
5
 Ньюкасл 23 12 5 6 41-27 41
6
 Челси 23 11 7 5 45-30 40
7
 Борнмут 23 11 7 5 41-26 40
8
 Астон Вилла 22 10 6 6 33-34 36
9
 Брайтон 23 8 10 5 35-31 34
10
 Фулхэм 22 8 9 5 34-30 33
11
 Брентфорд 22 8 4 10 40-39 28
12
 Кр. Пэлас 22 6 9 7 25-28 27
13
 МЮ 22 7 5 10 27-32 26
14
 Вест Хэм 22 7 5 10 27-43 26
15
 Тоттенхэм 22 7 3 12 45-35 24
16
 Эвертон 22 5 8 9 19-28 23
17
 Вулверхэмптон 23 4 4 15 32-52 16
18
 Ипсвич 23 3 7 13 21-47 16
19
 Лестер 22 3 5 14 23-48 14
20
 Саутгемптон 23 1 3 19 16-53 6
Результаты / календарь
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
25.01 18:00
Борнмут – Нот. Форест
 5 : 0
25.01 18:00
Брайтон – Эвертон
 0 : 1
25.01 18:00
Ливерпуль – Ипсвич
 4 : 1
25.01 18:00
Саутгемптон – Ньюкасл
 1 : 3
25.01 18:00
Вулверхэмптон – Арсенал
 0 : 1
25.01 20:30
Ман. Сити – Челси
 3 : 1
26.01 17:00
Кр. Пэлас – Брентфорд
 - : -
26.01 17:00
Тоттенхэм – Лестер
 - : -
26.01 19:30
Астон Вилла – Вест Хэм
 - : -
26.01 22:00
Фулхэм – МЮ
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 19
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 17
П
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Энтони Робинсон

Энтони Робинсон

Фулхэм

 9
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21 1 1
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 19 1 5
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