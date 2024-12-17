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Допинг

Сегодня, 15:00

Мудрик отстранен от игр за «Челси» из-за положительной допинг-пробы. Он уверяет, что ничего не принимал

В допинг-пробе Мудрика был обнаружен мельдоний
Артем Белинин
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик
Михаил Мудрик отрицает употребление допинга.
Фото Getty Images
Украинца подставили?

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик попался на допинге — осенняя проба спортсмена оказалась положительной. Футбольная ассоциация временно отстранила 23-летнего украинца от игр за команду, пока идет разбирательство. Собрали все, что известно на данный момент.

Мудрик и клуб отрицают, что допинг был принят намеренно

Первым на произошедшее отреагировал «Челси»: «Можем подтвердить, что Футбольная ассоциация недавно связывалась с Мудриком по поводу неблагоприятного результата анализа мочи. И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования FA, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно сдают анализы. Мудрик уверенно заявляет, что никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами для установления причин неблагоприятного результата анализа. Дальнейших комментариев не будет», — сказано на сайте «Челси».

Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. Очередной допинг-скандал в футболе. Украинец Мудрик сдал положительный тест

Чуть позже высказался и украинец. Он категорически отрицает свою вину: «Подтверждаю, меня уведомили о том, что образец, который я предоставил FA, содержал запрещенное вещество. Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества и не нарушал никаких правил. Я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти. Уверен, не сделал ничего плохого, и надеюсь, скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но сделаю это так скоро, как смогу», — написал Мудрик в социальных сетях.

Как отмечает английская пресса, до злополучной пробы Мудрик сдавал анализы в августе — там все было в порядке. «Челси» уже проводит внутреннее расследование, пытаясь выяснить, что случилось. По заверениям Мудрика, с августа его поведение, режим и образ жизни не менялись.

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик
Фото Getty Images

Мудрик попался на мельдонии

Изначально сообщалось, что положительная допинг-проба Мудрика датирована октябрем, однако информацию быстро уточнили авторитетные издания. По информации The Athletic, Михаил сдал тест в ноябре после матчей за сборную Украины, и в нем был найден мельдоний.

У Daily Mail схожая информация — по данным издания, вещество в пробе Мудрика недоступно в Великобритании, поэтому, вероятно, он получил его за пределами страны и, соответственно, вне расположения «Челси». Мельдоний подпадает под описание — он запрещен в Англии.

Таким образом, запрещенный препарат мог попасть в организм Михаила в расположении сборной — вероятно, либо в игре с Грузией (1:1), либо в матче с Албанией (2:1) футболист был под действием допинга.

Нападающий сборной Грузии Жорж Микаутадзе сравнял счет в&nbsp;матче с&nbsp;Украиной (1:1). Хвича попал в перекладину, у Мамардашвили — двойной сейв! Грузия доминировала, но едва не проиграла Украине

Что ждет Мудрика?

Ничего хорошего. Правила Футбольной ассоциации достаточно конкретные — допинг в крови означает автоматическую дисквалификацию на срок до четырех лет. Чиновников абсолютно не волнует, каким образом запрещенное вещество попало в организм. В зависимости от обстоятельств срок бана может быть сокращен, но полностью оправдаться не получится.

По данным The Athletic, Мудрик намерен доказать: он не употреблял мельдоний намеренно — футболист даже подозревает саботаж. При этом изданию не удалось найти доказательства, что кто-то таким образом подставил украинца.

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик
Фото Getty Images

Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в 2023 году за 70 миллионов евро (еще 30 — прописанные бонусы). На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Михаил провел 15 матчей, забил 3 гола и оформил 5 голевых передач. С 28 ноября украинец не выходил на поле и не тренировался — в «Челси» объясняли это болезнью, но, как оказалось, он отсутствовал из-за начавшегося разбирательства по делу о допинге.

Михаил Мудрик
Футбол
ФК Челси
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Очередной допинг-скандал в футболе. Украинец Мудрик сдал положительный тест
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 16 10 4 2 37-19 34
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 16 8 3 5 28-23 27
6
 Борнмут 16 7 4 5 24-21 25
7
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
8
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
9
 Брайтон 16 6 6 4 26-25 24
10
 Тоттенхэм 16 7 2 7 36-19 23
11
 Брентфорд 16 7 2 7 32-30 23
12
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
13
 МЮ 16 6 4 6 21-19 22
14
 Вест Хэм 16 5 4 7 21-29 19
15
 Кр. Пэлас 16 3 7 6 17-21 16
16
 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
17
 Лестер 16 3 5 8 21-34 14
18
 Ипсвич 16 2 6 8 16-28 12
19
 Вулверхэмптон 16 2 3 11 24-40 9
20
 Саутгемптон 16 1 2 13 11-36 5
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21.12 15:30
Астон Вилла – Ман. Сити
 - : -
21.12 18:00
Брентфорд – Нот. Форест
 - : -
21.12 18:00
Ипсвич – Ньюкасл
 - : -
21.12 18:00
Вест Хэм – Брайтон
 - : -
21.12 20:30
Кр. Пэлас – Арсенал
 - : -
22.12 17:00
Эвертон – Челси
 - : -
22.12 17:00
Фулхэм – Саутгемптон
 - : -
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Лестер – Вулверхэмптон
 - : -
22.12 17:00
МЮ – Борнмут
 - : -
22.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
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Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
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Челси

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Букайо Сака

Арсенал

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Мохамед Салах

Мохамед Салах

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 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
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Саутгемптон

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