Мудрик отстранен от игр за «Челси» из-за положительной допинг-пробы. Он уверяет, что ничего не принимал
Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик попался на допинге — осенняя проба спортсмена оказалась положительной. Футбольная ассоциация временно отстранила 23-летнего украинца от игр за команду, пока идет разбирательство. Собрали все, что известно на данный момент.
Мудрик и клуб отрицают, что допинг был принят намеренно
Первым на произошедшее отреагировал «Челси»: «Можем подтвердить, что Футбольная ассоциация недавно связывалась с Мудриком по поводу неблагоприятного результата анализа мочи. И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования FA, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно сдают анализы. Мудрик уверенно заявляет, что никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами для установления причин неблагоприятного результата анализа. Дальнейших комментариев не будет», — сказано на сайте «Челси».
Чуть позже высказался и украинец. Он категорически отрицает свою вину: «Подтверждаю, меня уведомили о том, что образец, который я предоставил FA, содержал запрещенное вещество. Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял запрещенные вещества и не нарушал никаких правил. Я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы расследовать, как это могло произойти. Уверен, не сделал ничего плохого, и надеюсь, скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но сделаю это так скоро, как смогу», — написал Мудрик в социальных сетях.
Как отмечает английская пресса, до злополучной пробы Мудрик сдавал анализы в августе — там все было в порядке. «Челси» уже проводит внутреннее расследование, пытаясь выяснить, что случилось. По заверениям Мудрика, с августа его поведение, режим и образ жизни не менялись.
Мудрик попался на мельдонии
Изначально сообщалось, что положительная допинг-проба Мудрика датирована октябрем, однако информацию быстро уточнили авторитетные издания. По информации The Athletic, Михаил сдал тест в ноябре после матчей за сборную Украины, и в нем был найден мельдоний.
У Daily Mail схожая информация — по данным издания, вещество в пробе Мудрика недоступно в Великобритании, поэтому, вероятно, он получил его за пределами страны и, соответственно, вне расположения «Челси». Мельдоний подпадает под описание — он запрещен в Англии.
Таким образом, запрещенный препарат мог попасть в организм Михаила в расположении сборной — вероятно, либо в игре с Грузией (1:1), либо в матче с Албанией (2:1) футболист был под действием допинга.
Что ждет Мудрика?
Ничего хорошего. Правила Футбольной ассоциации достаточно конкретные — допинг в крови означает автоматическую дисквалификацию на срок до четырех лет. Чиновников абсолютно не волнует, каким образом запрещенное вещество попало в организм. В зависимости от обстоятельств срок бана может быть сокращен, но полностью оправдаться не получится.
По данным The Athletic, Мудрик намерен доказать: он не употреблял мельдоний намеренно — футболист даже подозревает саботаж. При этом изданию не удалось найти доказательства, что кто-то таким образом подставил украинца.
Мудрик перешел в «Челси» из «Шахтера» в 2023 году за 70 миллионов евро (еще 30 — прописанные бонусы). На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне Михаил провел 15 матчей, забил 3 гола и оформил 5 голевых передач. С 28 ноября украинец не выходил на поле и не тренировался — в «Челси» объясняли это болезнью, но, как оказалось, он отсутствовал из-за начавшегося разбирательства по делу о допинге.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|16
|10
|4
|2
|37-19
|34
|
3
|Арсенал
|16
|8
|6
|2
|29-15
|30
|
4
|Нот. Форест
|16
|8
|4
|4
|21-19
|28
|
5
|Ман. Сити
|16
|8
|3
|5
|28-23
|27
|
6
|Борнмут
|16
|7
|4
|5
|24-21
|25
|
7
|Астон Вилла
|16
|7
|4
|5
|24-25
|25
|
8
|Фулхэм
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|
9
|Брайтон
|16
|6
|6
|4
|26-25
|24
|
10
|Тоттенхэм
|16
|7
|2
|7
|36-19
|23
|
11
|Брентфорд
|16
|7
|2
|7
|32-30
|23
|
12
|Ньюкасл
|16
|6
|5
|5
|23-21
|23
|
13
|МЮ
|16
|6
|4
|6
|21-19
|22
|
14
|Вест Хэм
|16
|5
|4
|7
|21-29
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|16
|3
|7
|6
|17-21
|16
|
16
|Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|
17
|Лестер
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|
18
|Ипсвич
|16
|2
|6
|8
|16-28
|12
|
19
|Вулверхэмптон
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|
20
|Саутгемптон
|16
|1
|2
|13
|11-36
|5
|21.12
|15:30
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|- : -
|21.12
|18:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|- : -
|21.12
|18:00
|
Ипсвич – Ньюкасл
|- : -
|21.12
|18:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|- : -
|21.12
|20:30
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|22.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|- : -
|22.12
|17:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|- : -
|22.12
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|- : -
|22.12
|17:00
|
МЮ – Борнмут
|- : -
|22.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|13
|1
|4
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|14
|1
|4