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Обвиненный в изнасиловании Гринвуд обсуждает уход из «МЮ». Клуб хочет его продать и получил несколько предложений

Мейсон Гринвуд обсуждает уход из «Манчестер Юнайтед»
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Мейсон Гринвуд.
Фото Global Look Press
Англичанин впечатлил в аренде за «Хетафе».

В сезоне-2023/24 Мейсон Гринвуд вернулся в футбол. Из-за обвинений в изнасиловании и последующего расследования он не играл с января 2022-го. Даже после выхода из-под ареста будущее англичанина в «Манчестер Юнайтед» находится под большим вопросом — клуб не хочет удерживать футболиста с уничтоженной репутацией.

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8 июля нападающий приехал на тренировочную базу «красных дьяволов», чтобы обсудить уход. Ранее футболист пришел к согласию с клубом в том, что для его карьеры будет лучше покинуть «Олд Траффорд». Прошедший сезон он отыграл в аренде в «Хетафе», где неплохо себя проявил — настрелял 10+6 во всех турнирах и привлек внимание более статусных команд.

Фото Global Look Press

«МЮ» уже получил несколько предложений, но пока они не устраивают по цене — клуб хочет 40-50 миллионов фунтов. По данным The Times, «Лацио» предложил за футболиста всего 30, также в медиа писали об оферах «Марселя» и «Валенсии».

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Целый ряд топ-клубов связывают с англичанином слухами — «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Атлетико» и даже «Барселона». ESPN сообщал, что максимально близко к подписанию Гринвуда подобрался «Марсель», который обсуждает с «МЮ» аренду с правом выкупа. Сам футболист тоже считает этот вариант предпочтительным.

В Англии Мейсон вряд ли найдет новый клуб — репутация очень сильно испорчена, а против него высказывались болельщики «Манчестер Юнайтед». Даже в Испании с трибун в адрес футболиста летели оскорбления и пожелания смерти.

Футболист «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд.
Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» намерен продать игрока. Вырученная за него сумма полностью ляжет в отчетность финансового фейр-плей как чистая прибыль, ведь англичанин — воспитанник манкунианцев.

«Красным дьяволам» же действительно необходимо поправить финансовый баланс. Лимит их трат в летнее трансферное окно составляет всего 50 миллионов фунтов — об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. За превышение грозит наказание от АПЛ — в минувшем сезоне премьер-лига сняла очки с «Ноттингема» и «Эвертона» за подобные нарушения.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Мейсон Гринвуд
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Революция в «МЮ»: новый владелец сократил 250 человек, верит в тен Хага и переименует стадион
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 0 0 0 0 0-0 0
2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лестер 0 0 0 0 0-0 0
19
 Ипсвич 0 0 0 0 0-0 0
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16.08 22:00
МЮ – Фулхэм
 - : -
17.08 14:30
Ипсвич – Ливерпуль
 - : -
17.08 17:00
Арсенал – Вулверхэмптон
 - : -
17.08 17:00
Эвертон – Брайтон
 - : -
17.08 17:00
Ньюкасл – Саутгемптон
 - : -
17.08 17:00
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 - : -
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 - : -
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