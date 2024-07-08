Обвиненный в изнасиловании Гринвуд обсуждает уход из «МЮ». Клуб хочет его продать и получил несколько предложений

Англичанин впечатлил в аренде за «Хетафе».

В сезоне-2023/24 Мейсон Гринвуд вернулся в футбол. Из-за обвинений в изнасиловании и последующего расследования он не играл с января 2022-го. Даже после выхода из-под ареста будущее англичанина в «Манчестер Юнайтед» находится под большим вопросом — клуб не хочет удерживать футболиста с уничтоженной репутацией.

8 июля нападающий приехал на тренировочную базу «красных дьяволов», чтобы обсудить уход. Ранее футболист пришел к согласию с клубом в том, что для его карьеры будет лучше покинуть «Олд Траффорд». Прошедший сезон он отыграл в аренде в «Хетафе», где неплохо себя проявил — настрелял 10+6 во всех турнирах и привлек внимание более статусных команд.

Фото Global Look Press

«МЮ» уже получил несколько предложений, но пока они не устраивают по цене — клуб хочет 40-50 миллионов фунтов. По данным The Times, «Лацио» предложил за футболиста всего 30, также в медиа писали об оферах «Марселя» и «Валенсии».

Целый ряд топ-клубов связывают с англичанином слухами — «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Атлетико» и даже «Барселона». ESPN сообщал, что максимально близко к подписанию Гринвуда подобрался «Марсель», который обсуждает с «МЮ» аренду с правом выкупа. Сам футболист тоже считает этот вариант предпочтительным.

В Англии Мейсон вряд ли найдет новый клуб — репутация очень сильно испорчена, а против него высказывались болельщики «Манчестер Юнайтед». Даже в Испании с трибун в адрес футболиста летели оскорбления и пожелания смерти.

Фото Global Look Press

«Манчестер Юнайтед» намерен продать игрока. Вырученная за него сумма полностью ляжет в отчетность финансового фейр-плей как чистая прибыль, ведь англичанин — воспитанник манкунианцев.

«Красным дьяволам» же действительно необходимо поправить финансовый баланс. Лимит их трат в летнее трансферное окно составляет всего 50 миллионов фунтов — об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. За превышение грозит наказание от АПЛ — в минувшем сезоне премьер-лига сняла очки с «Ноттингема» и «Эвертона» за подобные нарушения.