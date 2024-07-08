Обвиненный в изнасиловании Гринвуд обсуждает уход из «МЮ». Клуб хочет его продать и получил несколько предложений
В сезоне-2023/24 Мейсон Гринвуд вернулся в футбол. Из-за обвинений в изнасиловании и последующего расследования он не играл с января 2022-го. Даже после выхода из-под ареста будущее англичанина в «Манчестер Юнайтед» находится под большим вопросом — клуб не хочет удерживать футболиста с уничтоженной репутацией.
8 июля нападающий приехал на тренировочную базу «красных дьяволов», чтобы обсудить уход. Ранее футболист пришел к согласию с клубом в том, что для его карьеры будет лучше покинуть «Олд Траффорд». Прошедший сезон он отыграл в аренде в «Хетафе», где неплохо себя проявил — настрелял 10+6 во всех турнирах и привлек внимание более статусных команд.
«МЮ» уже получил несколько предложений, но пока они не устраивают по цене — клуб хочет 40-50 миллионов фунтов. По данным The Times, «Лацио» предложил за футболиста всего 30, также в медиа писали об оферах «Марселя» и «Валенсии».
Целый ряд топ-клубов связывают с англичанином слухами — «Ювентус», дортмундская «Боруссия», «Атлетико» и даже «Барселона». ESPN сообщал, что максимально близко к подписанию Гринвуда подобрался «Марсель», который обсуждает с «МЮ» аренду с правом выкупа. Сам футболист тоже считает этот вариант предпочтительным.
В Англии Мейсон вряд ли найдет новый клуб — репутация очень сильно испорчена, а против него высказывались болельщики «Манчестер Юнайтед». Даже в Испании с трибун в адрес футболиста летели оскорбления и пожелания смерти.
«Манчестер Юнайтед» намерен продать игрока. Вырученная за него сумма полностью ляжет в отчетность финансового фейр-плей как чистая прибыль, ведь англичанин — воспитанник манкунианцев.
«Красным дьяволам» же действительно необходимо поправить финансовый баланс. Лимит их трат в летнее трансферное окно составляет всего 50 миллионов фунтов — об этом сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. За превышение грозит наказание от АПЛ — в минувшем сезоне премьер-лига сняла очки с «Ноттингема» и «Эвертона» за подобные нарушения.
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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3
|Ливерпуль
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4
|Астон Вилла
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5
|Тоттенхэм
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6
|Челси
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|0-0
|0
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7
|Ньюкасл
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|0-0
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8
|МЮ
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9
|Вест Хэм
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|0-0
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10
|Кр. Пэлас
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|0-0
|0
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11
|Брайтон
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|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
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|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
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|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
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|0
|0-0
|0
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17
|Нот. Форест
|0
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|0
|0-0
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18
|Лестер
|0
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|0-0
|0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Саутгемптон
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|0-0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -