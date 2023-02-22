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Сегодня, 19:35

Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу

Отдел фото «СЭ»
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Фото Getty Images
Традиционный масленичный футбол посещают даже королевские особы.

Ежегодно в канун Великого поста жизнь небольшого местечка Эшбурн в Англии меняется до неузнаваемости на протяжении 800 лет. В городке графства Дербишир немногим больше 8 тысяч жителей, но хозяева магазинов, кафе и разных лавочек на два дня забивают окна своих заведений досками.

Жители Эшбурна заколачивают витрины своих кафе, магазинов перед матчем. Фото AFP
Фото AFP

Все замирает в предвкушении необычного футбольного матча, который парализует нормальную жизнь города.

Объявление на магазине Эшбурна. Фото AFP
Фото AFP

В полдень вторника масленичной недели мер Эшбурна на центральной площади города кидает в толпу мяч и дает сигнал к началу игры.

Мэр Эшбурна начинает матч 2023 года. Фото AFP
Фото AFP

Необычный матч длится два дня, а его полем служит весь город.

Матч в Эшбурне в 1928 году. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Никакой разметки нет, количество участников не ограничено. Главное условие — мяч должен быть всегда на виду. Его нельзя прятать под одежду, в сумках, перевозить на автомобиле.

Мяч футбольного матча в Эшбурне. Фото AFP
Фото AFP

Есть несколько запретов: нельзя играть на кладбище, территориях храмов и мемориальных комплексов и наносить тяжкие телесные повреждения. Впрочем, медицинская бригада всегда присутствует рядом.

Бригада врачей дежурит во время матча. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Ворота в этом футболе отсутствуют. Гол засчитывается, если три раза стукнуть мячом о стену столба возле мельницы, которых две в городе. Одна на южной окраине, вторая — на северной. Между ними расстояние около пяти километров.

Матч в Эшбурне 1961 года. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Матч 2010 года. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Футбол в Эшбурне проходит в любую погоду.

Река в Эшбурне — не помеха «футболистам». Фото Getty Images
Фото Getty Images

В матче участвуют и девушки.

Девушки во время матча в Эшбурне. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Но большинство представительниц прекрасного пола предпочитают занимать места на городских трибунах — защитных сооружениях городских магазинов и кафе.

Болельщицы в Эшбурне. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Каждый год для футбольного матча шьют кожаный мяч, который набивают опилками. По преданию, во время первой игры в Эшбурне использовали голову безжалостного преступника, казненного на эшафоте.

Футбольный матч начался 21 февраля 2023 года. Фото AFP
Фото AFP

Для жителей города и туристов даже дотронуться до мяча считается большой удачей. Поэтому многие игроки меняют команды во время матча: счастливая примета гораздо важнее результата встречи.

Дотронуться до мяча для многих большая удача. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Лучшие игроки турнира и знаковые моменты игры навсегда остаются в истории Эшбурна. Снимки можно увидеть практически в каждом баре города.

Исторический уголок в одном из баров Эшбурна. Фото Getty Images
Фото Getty Images

В 1928 году стартовый сигнал к началу игры подал будущий король Эдуард VIII, тогда еще принц Уэльский. С тех пор матч называют королевским. Также в свое время Эшбурн посетил нынешний король Великобритании Карл III.

Футбольный матч в Эшбурне в 2011 году. Фото Getty Images
Фото Getty Images
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 23 17 3 3 51-23 54
2
 Ман. Сити 24 16 4 4 60-24 52
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 24 13 3 8 44-35 42
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 24 11 5 8 35-30 38
7
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
8
 Ливерпуль 22 10 5 7 38-28 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 23 8 7 8 23-23 31
11
 Астон Вилла 23 8 4 11 28-38 28
12
 Кр. Пэлас 23 6 8 9 21-31 26
13
 Нот. Форест 23 6 7 10 18-38 25
14
 Лестер 23 7 3 13 36-41 24
15
 Вулверхэмптон 23 6 5 12 17-32 23
16
 Эвертон 23 5 6 12 17-30 21
17
 Борнмут 23 5 6 12 21-44 21
18
 Вест Хэм 23 5 5 13 19-29 20
19
 Лидс 23 4 7 12 28-39 19
20
 Саутгемптон 23 5 3 15 19-40 18
Результаты / календарь
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36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 - : -
25.02 15:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 - : -
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 - : -
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 - : -
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 - : -
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 - : -
26.02 16:30
Тоттенхэм – Челси
 - : -
5.04 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 26
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 17
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 21 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 21 1 4
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