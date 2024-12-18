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Финал для Рэшфорда в «МЮ»? Пропустил тренировку, не попал в заявку на дерби и может уйти зимой

Рэшфорд пропустил тренировку «Манчестер Юнайтед» и может покинуть клуб
Никита Петрищев
корреспондент
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Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press
Серьезные проблемы.

Звездный форвард и воспитанник «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд столкнулся с трудностями. Англичанин не попал в заявку на игру с «Манчестер Сити», не вписывается в систему нового главного тренера Рубена Аморима и уже зимой может покинуть «Олд Траффорд». Что происходит?

Странная болезнь

В понедельник Рэшфорд был отправлен домой с тренировки клубными врачами. Политика клуба заключается в том, что те, кто плохо себя чувствует, должны все равно посетить Каррингтон, тренировочную базу «красных дьяволов», где их обязаны осмотреть врачи. У Маркуса была обнаружена высокая температура, и он покинул базу.

Но уже на следующий день англичанин появился в своей школе, где раздал подарки детям и пообщался с изданием The Times. Но для начала небольшая предыстория.

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Мимо дерби

В воскресенье в матче 16-го тура премьер-лиги встречались «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый состав «красных дьяволов» на дерби слили еще за сутки до игры, и Маркуса в нем не было. Уже в день матча журналист Сэм Лакхерст, опубликовавший состав, написал в социальных сетях, что Рэшфорда не включат даже в заявку.

Инсайд подтвердился: в паре с англичанином не попал на скамейку еще и Алехандро Гарначо. Рубен Аморим тактично объяснил решение: «Когда мы анализируем и пытаемся выбрать состав, мы оцениваем все: тренировки, выступления, взаимодействие с партнерами. Так что это просто мой выбор. Не хочу посылать какой-то сигнал. Это просто оценка, и игроки это знают. Это не дисциплинарный вопрос. Мы должны повысить наши стандарты на поле и за его пределами».

По данным Sky Sports, Аморим оставил Рэшфорда вне заявки из-за работы на последних тренировках и поведения за полем. Около месяца назад во время международного перерыва Маркус провел выходные в США, за что получил шквал критики в социальных сетях.

Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters

Гром среди ясного неба

Во вторник, 17 декабря, 27-летний нападающий дал интервью журналисту The Times Генри Уинтеру и порассуждал о многих вещах. Вот его реакция на непопадание в заявку на матч с «Манчестер Сити»:

«Печально, что меня не включили в состав на дерби, но это в прошлом. Мы выиграли матч, нужно двигаться дальше. Это разочаровывает, но я из тех, кто с возрастом научился справляться с неудачами. Что мне с этим делать? Сидеть и плакать из-за этого? Или сделать все, что в моих силах, в следующий раз, когда я буду в составе. Ходят слухи о моем непрофессионализме. Я действительно считаю, что меня не понимают, но я не против. Я очень простой человек. Я люблю футбол. Это было в моей жизни с самого начала».

Говоря об уходе из клуба, Маркус ответил недвусмысленно — он готов к новому вызову и следующему шагу.

«Когда я уйду, это будет полюбовно. Вы не услышите от меня никаких негативных комментариев о «МЮ». Я такой человек. Если пойму, что все идет к этому, я не стану портить отношения. Видел, как другие игроки уходили, я не хочу быть таким человеком. Когда я уйду, сделаю заявление, и это будет от всего сердца, поскольку оно всегда будет красным, на сто процентов», — пообещал Маркус.

Также англичанин заявил, что он подходит под игровую философию нового главного тренера, но его не использовали там, где ему комфортно.

«У меня есть качества для выступления на любой из трех позиций в атаке. Мне нужно совершенствоваться физически и тактически. На левом фланге я играю лучше. Позиция левой «десятки» мне подходит, но я должен адаптироваться. Самый важный навык — умение приспосабливаться. Возможно, люди этого не замечают, но со временем они осознают: я играл на множестве разных позиций под руководством разных тренеров», — заявил Маркус.

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Некуда идти

На прошлой неделе английские и немецкие СМИ одновременно написали, что «Юнайтед» всерьез рассматривает трансфер Маркуса. После дерби волна слухов только увеличилась.

ESPN сообщил, что варианта у Рэшфорда два: принять нынешний статус и на равных бороться за место в составе или рассмотреть вариант с переездом в Саудовскую Аравию. Интерес с Ближнего Востока, а если конкретнее — из «Аль-Иттихад», подтвердили коллеги из TalkSport.

При этом, по информации ESPN, ни «Манчестер Юнайтед», ни сам игрок не могут рассчитывать на интерес со стороны ла лиги или серии А из-за финансовых трудностей, которые испытывают ведущие команды в каждой стране.

У «Барселоны» и «ПСЖ», с которыми Рэшфорда связывали ранее, интереса нет. По данным британских СМИ, потенциальной сделке мешают текущая форма игрока, его зарплата и поведение за пределами поля. Эти же причины повлияли на отсутствие интереса к англичанину летом, несмотря на готовность клуба попрощаться с вингером.

Маркус Рэшфорд.
Фото Reuters

Правда о характере Рэшфорда

Перед дерби с «Сити» The Telegraph выпустила материал, описывающий проблемы Рэшфорда в «МЮ». Джеймс Дакер, автор статьи, опросил источники, близкие к клубу и спортсмену. В тексте через окружение Маркуса раскрываются его недовольства еще со времен работы в клубе Ральфа Рангника. По мнению футболиста, в других игровых условиях он бы раскрылся быстрее и тому подобное. Но интереснее моменты, которые поведали источники из «Юнайтед», про поведение, характер форварда.

«Рэшфорд изменился до неузнаваемости. Это уже не тот игрок, который наводил ужас на защитников. Впалые плечи, припухшее лицо, плохой язык тела. Он не чистый форвард, его сильные стороны вряд ли подходят для игры в роли «десятки». Он забил три гола в шести матчах у Аморима, но вопросов больше, чем ответов», — говорится в статье.

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И в клубе теперь сомневаются, сможет ли Аморим «достучаться» до Рэшфорда, поскольку он никого не слушает.

«Слово «непробиваемый» уже использовалось источниками для описания характера Маркуса. Бывало так, что с ним говорили о чем-то, а на следующий день он все забывал: в одно ухо влетело, в другое вылетело», — цитата одного из источников Дакера.

Другой дал такую характеристику: «Я знаю, что ему 27 лет, но в в плане поведения он ближе к 18-летнему подростку. Ему нужна правильная поддержка».

Подытожил свой материал Дакер цитатой еще одного источника, которая точно описывает ситуацию, в которой оказался Маркус: «Он отличный парень и хороший футболист, но сейчас он потерян».

Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 16 10 4 2 37-19 34
3
 Арсенал 16 8 6 2 29-15 30
4
 Нот. Форест 16 8 4 4 21-19 28
5
 Ман. Сити 16 8 3 5 28-23 27
6
 Борнмут 16 7 4 5 24-21 25
7
 Астон Вилла 16 7 4 5 24-25 25
8
 Фулхэм 16 6 6 4 24-22 24
9
 Брайтон 16 6 6 4 26-25 24
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 Тоттенхэм 16 7 2 7 36-19 23
11
 Брентфорд 16 7 2 7 32-30 23
12
 Ньюкасл 16 6 5 5 23-21 23
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 МЮ 16 6 4 6 21-19 22
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 Кр. Пэлас 16 3 7 6 17-21 16
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 Эвертон 15 3 6 6 14-21 15
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