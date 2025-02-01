Рэшфорд переходит в «Астон Виллу». Маркус попрощался с партнерами по «МЮ»

Нападающий уходит минимум до конца сезона.

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил о скором завершении сделки по аренде Маркуса Рэшфорда в «Астон Виллу». Англичанин с середины декабря перестал попадать в заявку «Манчестер Юнайтед» и ближайшие полгода, скорее всего, проведет в Бирмингеме.

Что известно о трансфере

По словам Романо, Рэшфорд согласовал личные условия с «Астон Виллой», после чего сделка уже точно не сорвется. Команды договорились о полугодичной аренде, однако пока не решены все финансовые условия — ранее инсайдер сообщал, что «львы» покроют часть еженедельной зарплаты Маркуса в 300 тысяч фунтов. Больше него в АПЛ получают лишь пять игроков. Также обсуждается возможность выкупа.

Рэшфорда привлекает переспектива выступать в Лиге чемпионов — «Астон Вилла» заняла восьмое место в общем этапе и напрямую вышла в 1/8 финала. Футболист уже общался с главным тренером бирмингемцев Унаи Эмери. В АПЛ «львы» тоже выступают удачнее «МЮ»: занимают восьмую строчку и отстали от идущего четвертым «Ман Сити» лишь на четыре балла.

«Астон Вилла» была не единственным вариантом для Рэшфорда в это трансферное окно. Многие источники говорили о возможности перехода Маркуса в «Барселону», но для этого каталонцам надо было продать двух футболистов. Также, по данным The Guardian, англичанин отказал «Тоттенхэму».

Рэшфорд пропал из состава при Амориме

По информации Daily Mail, нападающий уже попрощался с партнерами по «Манчестер Юнайтед». В предыдущие полтора месяца он никак не помогал им на поле — в последний раз он выступал 12 декабря в Лиге Европы против «Виктории Пльзень» (2:1). У форварда не сложились отношения с главным тренером Рубеном Аморимом, пришедшим на «Олд Траффорд» в ноябре. После победы над «Фулхэмом» в 23-м туре португалец даже сказал, что скорее включит в заявку на матч 63-летнего тренера вратарей Жорже Витала, чем игрока, который не выкладывается каждый день.

Недостаточная самоотдача — именно это главная претензия Аморима к Рэшфорду. По данным The Guardian, футболист и тренер даже прекратили общение.

«На следующей неделе, если они будут хорошо тренироваться, будут как все. Это касается каждого. Они будут играть или сидеть на скамейке запасных. Это не дисциплинарный вопрос. Мы должны повысить наши стандарты на поле и за его пределами», — обсуждал Аморим Рэшфорда и Гарначо после победы над «Ман Сити».

Матиас Тель. Фото Global Look Press

«МЮ» нацелен на таланта из «Баварии»

Наиболее вероятной заменой Рэшфорда в «Манчестере» называют 19-летнего Матиса Теля из «Баварии». В переходе заинтересован сам француз, который недоволен игровым временем в Мюнхене. Инсайдер Флориан Плеттенберг даже намекнул, что футболист не попал в заявку на сегодняшнюю игру бундеслиги против «Хольштайн Киля» из-за слухов о трансфере.

В нынешнем сезоне Матис провел 14 матчей во всех турнирах и не забил ни одного гола: в среднем он играл всего 33 минуты. Рэшфорд отметился семью мячами за 24 появления на поле.