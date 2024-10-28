Тен Хаг был обречен. «МЮ» грубо ошибся, не уволив его летом

Голландец наконец-то покинул «Олд Траффорд».

Когда Клаудио Раньери дорабатывал последний сезон в «Челси», британские журналисты говорили о нем: «Dead man walking». Что в переводе означает «покойник идет». Так в тюрьмах называют приговоренных к смертной казни: вроде человек пока еще жив, но его дни сочтены.

Раньери тогда находился не совсем в той ситуации, что Эрик тен Хаг в последние месяцы. Тогда, в 2004-м, все понимали, что итальянец вот-вот покинет пост, так как новый владелец клуба Роман Абрамович хочет тренера сильнее. Однако паралелль очевидна: тен Хаг тоже был обречен.

У голландца с самого начала все пошло наперекосяк. Он стал первым за 100 лет тренером «МЮ», проигравшим в двух дебютных матчах чемпионата. Причем кому — «Брайтону» (1:2) и «Брентфорду» (0:4)!

А затем получил еще более сокрушительный удар — конфликт с Криштиану Роналду. Португалец не просто со скандалом ушел из «МЮ» в конце 2022 года, а дал одно из самых резонансных интервью последних лет, в котором существенно испортил репутацию тен Хага.

От того удара голландец так и не оправился. Хотя, строго говоря, он оказался заложником ситуации: Криштиану надо было обязательно встроить в систему «Юнайтед», хотя в планы тренера он явно не входил. Да, публично Эрик был тактичен при обсуждении Роналду, но явно не мог укротить капризную мегазвезду. И уже с тех пор был приговорен.

Криштиану Роналду (№ 7) и Эрик Тен Хаг в матче «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 16 октября 2022 года. Фото Global Look Press

Правда, в начале 2023-го казалось, что «Юнайтед» выберется из кризиса и уход Роналду станет катализатором этого процесса. В феврале «МЮ» выиграл первый трофей за шесть лет — Кубок лиги. Но тут же случилось страшное: «дьяволов» изрешетил самый ненавистный соперник — «Ливерпуль». Те 0:7 навечно погрузили тен Хага в историю клуба, и он точно этому не рад. За почти 150 лет «Манчестер Юнайтед» никогда не проигрывал крупнее.

В первый год при голландце «МЮ» стал третьим в АПЛ, а завершил сезон поражением в финале Кубка Англии — неплохо, учитывая февральский трофей. Но, как теперь выясняется, это был потолок тен Хага, и очень низкий: «Юнайтед» при всех финансовых вливаниях, амбициях и ожиданиях заслуживает гораздо большего.

Осень 2023-го — новое разочарование: «дьяволы» финишировали последними в группе Лиги чемпионов, пропустив в евровесну «Копенгаген» и «Галатасарай». Команда еще и установила антирекорд для английских клубов — никто из них раньше не пропускал 15 мячей на групповом этапе.

«Юнайтед» постепенно стал превращаться в мем: ошибки Онаны и Магуайра, нелепые финты Антони, промахи Хейлунна, деградация Каземиро и Рэшфорда, истерики Санчо — во всем этом погряз некогда суперклуб. Тен Хаг при этом сам выглядел как собачка из мема, в котором она пьет чай в горящем доме, приговаривая: «Все в порядке». В каждом интервью он утверждал, что все хорошо, кризиса нет, а результаты придут.

Поразительно, но Эрик не солгал, ведь в мае 2024-го «Юнайтед» неожиданно выиграл Кубок Англии, хотя после восьмого места в АПЛ ему грозила отставка. И не просто грозила — перед тем финалом с «Манчестер Сити» многие СМИ писали о том, что тен Хага уволят независимо от результата.

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик Тен Хаг. Фото Reuters

Победил — оставили. Да еще и продлили контракт, из-за которого «МЮ» сам себя закопал: Goal сообщал, что неустойка тренера составила 21 миллион евро. Еще летом то решение выглядело странным, учитывая, что прежний контракт завершался в 2025 году. Еще удивительнее то, что по ходу прошлого сезона клуб обрел нового владельца Джима Рэтклиффа, который вполне мог бы продвинуть своего специалиста. Но Эрик остался — на условиях «идущего покойника». Только потенциально очень богатого.

В этом сезоне все стало еще хуже: «МЮ» с трудом набирает очки даже в Лиге Европы, а в АПЛ рухнул на 14-е место. Поражения стали обыденностью для «Юнайтед», хотя тен Хаг продолжал делать вид, что все под контролем. Почти каждую неделю появлялись новости об очередном антирекорде.

И вот — терпение «МЮ» лопнуло после поражения от «Вест Хэма», хотя даже по ходу этого сезона были более очевидные моменты для увольнения.

Но «Юнайтед» решил так.

Пока что рулить командой будет пришедший летом в штаб «МЮ» Руд ван Нистелрой, но над «Олд Траффорд» висят тени Хави и Томаса Франка. Убедительные ли они альтернативы? Пожалуй, нет. И это самое ужасное для фанатов «МЮ»: нет никакой гарантии, что теперь их мучения наконец-то закончатся. Возможно, позади лишь один из множества кругов ада.