«Тоттенхэм» в большинстве разбил «МЮ». Разговоры об отставке тен Хага вспыхнут вновь

Слишком легкая победа для гостей.

Матчи между «МЮ» и «Тоттенхэмом» редко бывают скучными и малорезультативными. А со счетом 0:0 они и вовсе в последний раз играли в далеком 2014-м. Тогда столичный клуб возглавлял Маурисио Почеттино, а у руля манкунианцев находился Луи ван Гал.

С тех пор многое изменилось, в том числе и главные тренеры команд. И они сейчас находятся в непростом положении из-за невнятного старта сезона. «МЮ» и «Тоттенхэм» перед очной встречей располагались аккурат в середине таблицы, набрав лишь 5 очков за 5 туров.

Но если у Анге Постекоглу есть приличный кредит доверия со стороны руководства, то судьба Эрика тен Хага давно висит на волоске. На днях издание Daily Mail сообщало, что ему уже ищут замену. Как писали английские журналисты, для голландца это был тот самый матч жизни и смерти.

Обескураживающее начало

«Шпоры» стартовали так, будто «Олд Траффорд» — это их родной стадион, проведя несколько быстрых атак. Одна из них сразу же завершилась голом. И визуально это выглядело очень легко. Защитник ван де Вен на скорости протащил мяч от центра поля до чужой штрафной и нашел передачей Джонсона — ему оставалось лишь подставить ногу. Кого в этот момент опекал Далот? Этим же вопросом задавались эксперты в студии Sky Sport.

Манкунианцы долго не могли проснуться. В течение первых 15 минут у них вообще не получалось выйти со своей половины поля. Первую по-настоящему опасную атаку им удалось начертить лишь в середине тайма — в центре внимания оказался Зиркзе. Подвел финальный удар.

А у «Тоттенхэма» получалось все. Здорово комбинировали Мэддисон, Кулушевски и Вернер. Дубль мог оформить Джонсон, но хозяев спасла штанга.

Великолепная возможность отличиться была и у защитника Ромеро. Аргентинец эффектно завис в воздухе и исполнил бисиклету.

Периодически операторы выхватывали тен Хага, который либо стоял с задумчивым выражением лица, либо отчаянно обсуждал что-то с Рудом ван Нистелроем. А им было что обсудить.

Единственным светлым пятном у «МЮ» был реактивный Гарначо. Аргентинец не только раз за разом разрывал правый фланг, но и почти отличился — гостей спас каркас ворот. Однако тащить в одиночку ему было тяжело.

Судья Крис Каванаг показывает красную карточку Бруну Фернандешу. Фото Reuters

Удаление Бруну

В итоге нервы сдали у капитана команды. Фернандеш в совершенно безобидной ситуации агрессивно прыгнул в ноги Мэддисона. Главный арбитр встречи Крис Кавана счел этот подкат грубым и показал прямую красную карточку. Многочисленные споры Бруну ни к чему не привели, он покинул поле, успев обсудить произошедшее с Мэддисоном.

Тен Хаг отреагировал заменой — вместо Майну вышел Маунт. А затем команды ушли на перерыв.

Бреннан Джонсон. Фото Global Look Press

Повторение сценария

Второй тайм начался с того же, что и первый, — с быстрого гола «Тоттенхэма». Только на этот раз в качестве ассистента выступил Джонсон. Игрок сборной Уэльса прорвался в штрафную и отпасовал на Кулушевски, который без особых проблем переиграл Онана.

«МЮ» снова наступил на те же грабли. Команда тен Хага пропустила сразу же после выхода из раздевалки. Необъяснимая тенденция.

Но стоит отдать манкунианцам должное: даже в меньшинстве им удавалось создать несколько опасных моментов. Снова был заметен Гарначо, также освежил игру вышедший на поле Каземиро. У бразильца, например, был хороший шанс отличиться, но он не попал в створ с близкого расстояния.

Однако «Тоттенхэм» не собирался отдавать победу. Футболисты Постекоглу быстро остудили пыл соперника и забили третий гол. На этот раз, со стандарта. Каземиро проиграл борьбу Сарру, а тот сделал скидку во вратарскую, где расторопнее всех оказался Соланке.

В этот момент Манчестер накрыл сильнейший дождь, а некоторые болельщики стали неспешно покидать стадион.

3:0 — уверенная победа «Тоттенхэма», который большую часть встречи играл в большинстве. У тен Хага огромные проблемы, его команда опустилась на 12-е промежуточное место в таблице. Разговоры об отставке нидерландского специалиста вспыхнут вновь.