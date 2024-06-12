«МЮ» хочет продлить контракт с тен Хагом. Игроки ожидали увольнения тренера
Кажется, эпопея с выбором главного тренера в «Манчестер Юнайтед» подходит к концу. Боссы клуба предложат Эрику тен Хагу продление контракта еще на два года. Действующее соглашение с 54-летним нидерландцем действует до конца июня 2025-го, а новое будет рассчитано до лета 2027 года.
Как утверждает The Telegraph, предварительное соглашение о продолжении сотрудничества было принято во вторник. Тен Хаг хочет остаться в команде, несмотря на переговоры «МЮ» с другими специалистами, которые могли сменить его на посту главного тренера.
За несколько недель «Манчестер» провел переговоры с Томасом Тухелем, который в итоге взял паузу в тренерской карьере после ухода из «Баварии», а также встретился с представителями наставника «Брентфорда» Томасом Франком. Кроме того, «Красные дьяволы» обсуждали кандидатуры Маурисио Почеттино, Роберто Де Дзерби и Кирана Маккенны. Последний вывел в АПЛ «Ипсвич Таун» по итогам сезона-2023/24.
В конце концов, руководители «Манчестер Юнайтед» во главе с сэром Джимом Рэтклиффом решили сохранить тен Хага на посту главного тренера. Одним из поводов стала победа клуба над «Манчестер Сити» (2:1) в финале Кубка Англии-2024. Боссы «МЮ» верят, что голландский специалист сможет «улучшить состояние команды». По их мнению, тен Хаг заслуживает шанс показать свои менеджерские навыки в рамках новой спортивной структуры: ее создают Рэтклифф с компанией INEOS под руководством нового исполнительного директора «МЮ» Омара Беррады, который официально приступит к своей работе в июле.
Как сообщают журналисты, сам тен Хаг был разочарован фактом переговоров «МЮ» с другими тренерами, но в то же время с понимаем отнесся к тому факту, что его будущее в клубе находится под вопросом.
Победа в Кубке Англии над «Ман Сити» стала важным фактором, так как «МЮ» выступит в Лиге Европы в следующем сезоне. В клубе также обратили внимание на реакцию болельщиков, большинство которых готово дать второй шанс тренеру. С таким же тезисом выступил в своих соцсетях легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.
«Приятно проснуться от такой новости, но мне казалось, что 0:4 от «Кристал Пэлас» были похожи на конец, — написал Скоулз. — Нужны серьезные перемены. Болельщики оказали тен Хагу и игрокам невероятную поддержку, и они заслуживают лучшего в следующем сезоне».
По данным того же The Telegraph, до появления первых новостей о желании «МЮ» сохранить тен Хага футболисты команды считали его увольнение самым вероятным исходом. Уверенность игроков в этом подкрепила информация о переговорах с другими тренерами. Тем не менее большинство футболистов «МЮ» довольны, что больше нет неопределенности с главным тренером, который будет готовить их к новому сезону.
«МЮ» при тен Хаге занял восьмое место с 60 очками по итогам сезона в АПЛ-2023/24. Это антирекорд клуба. Ранее самым худшим показателем был сезон-2013/14 при Дэвиде Мойесе — тогда «красные дьяволы» стали седьмыми с 64 баллами в турнирной таблице.
Очевидно, что повторение похожей истории может привести к увольнению, а пока остается ждать официальных подтверждений по будущему тен Хага.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|38
|28
|7
|3
|96-34
|91
|
2
|Арсенал
|38
|28
|5
|5
|91-29
|89
|
3
|Ливерпуль
|38
|24
|10
|4
|86-41
|82
|
4
|Астон Вилла
|38
|20
|8
|10
|76-61
|68
|
5
|Тоттенхэм
|38
|20
|6
|12
|74-61
|66
|
6
|Челси
|38
|18
|9
|11
|77-63
|63
|
7
|Ньюкасл
|38
|18
|6
|14
|85-62
|60
|
8
|МЮ
|38
|18
|6
|14
|57-58
|60
|
9
|Вест Хэм
|38
|14
|10
|14
|60-74
|52
|
10
|Кр. Пэлас
|38
|13
|10
|15
|57-58
|49
|
11
|Брайтон
|38
|12
|12
|14
|55-62
|48
|
12
|Борнмут
|38
|13
|9
|16
|54-67
|48
|
13
|Фулхэм
|38
|13
|8
|17
|55-61
|47
|
14
|Вулверхэмптон
|38
|13
|7
|18
|50-65
|46
|
15
|Эвертон
|38
|13
|9
|16
|40-51
|40
|
16
|Брентфорд
|38
|10
|9
|19
|56-65
|39
|
17
|Нот. Форест
|38
|9
|9
|20
|49-67
|32
|
18
|Лутон Таун
|38
|6
|8
|24
|52-85
|26
|
19
|Бернли
|38
|5
|9
|24
|41-78
|24
|
20
|Шеффилд Юн.
|38
|3
|7
|28
|35-104
|16
|19.05
|18:00
|
Арсенал – Эвертон
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Брентфорд – Ньюкасл
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Брайтон – МЮ
|0 : 2
|19.05
|18:00
|
Бернли – Нот. Форест
|1 : 2
|19.05
|18:00
|
Челси – Борнмут
|2 : 1
|19.05
|18:00
|
Кр. Пэлас – Астон Вилла
|5 : 0
|19.05
|18:00
|
Ливерпуль – Вулверхэмптон
|2 : 0
|19.05
|18:00
|
Лутон Таун – Фулхэм
|2 : 4
|19.05
|18:00
|
Ман. Сити – Вест Хэм
|3 : 1
|19.05
|18:00
|
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
|0 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|27
|
|
Коул Палмер
Челси
|22
|
|
Александр Исак
Ньюкасл Юнайтед
|21
|П
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|28
|1
|9
|
|
Рис Джеймс
Челси
|10
|1
|0
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон
|36
|1
|10