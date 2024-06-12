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Сегодня, 21:30

«МЮ» хочет продлить контракт с тен Хагом. Игроки ожидали увольнения тренера

«Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Эриком тен Хагом
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Эрик тен Хаг.
Фото AFP
Победа в Кубке Англии над «Манчестер Сити» спасла Эрика.

Кажется, эпопея с выбором главного тренера в «Манчестер Юнайтед» подходит к концу. Боссы клуба предложат Эрику тен Хагу продление контракта еще на два года. Действующее соглашение с 54-летним нидерландцем действует до конца июня 2025-го, а новое будет рассчитано до лета 2027 года.

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Как утверждает The Telegraph, предварительное соглашение о продолжении сотрудничества было принято во вторник. Тен Хаг хочет остаться в команде, несмотря на переговоры «МЮ» с другими специалистами, которые могли сменить его на посту главного тренера.

За несколько недель «Манчестер» провел переговоры с Томасом Тухелем, который в итоге взял паузу в тренерской карьере после ухода из «Баварии», а также встретился с представителями наставника «Брентфорда» Томасом Франком. Кроме того, «Красные дьяволы» обсуждали кандидатуры Маурисио Почеттино, Роберто Де Дзерби и Кирана Маккенны. Последний вывел в АПЛ «Ипсвич Таун» по итогам сезона-2023/24.

В конце концов, руководители «Манчестер Юнайтед» во главе с сэром Джимом Рэтклиффом решили сохранить тен Хага на посту главного тренера. Одним из поводов стала победа клуба над «Манчестер Сити» (2:1) в финале Кубка Англии-2024. Боссы «МЮ» верят, что голландский специалист сможет «улучшить состояние команды». По их мнению, тен Хаг заслуживает шанс показать свои менеджерские навыки в рамках новой спортивной структуры: ее создают Рэтклифф с компанией INEOS под руководством нового исполнительного директора «МЮ» Омара Беррады, который официально приступит к своей работе в июле.

Эрик тен Хаг.
Фото Global Look Press

Как сообщают журналисты, сам тен Хаг был разочарован фактом переговоров «МЮ» с другими тренерами, но в то же время с понимаем отнесся к тому факту, что его будущее в клубе находится под вопросом.

Победа в Кубке Англии над «Ман Сити» стала важным фактором, так как «МЮ» выступит в Лиге Европы в следующем сезоне. В клубе также обратили внимание на реакцию болельщиков, большинство которых готово дать второй шанс тренеру. С таким же тезисом выступил в своих соцсетях легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз.

«Приятно проснуться от такой новости, но мне казалось, что 0:4 от «Кристал Пэлас» были похожи на конец, — написал Скоулз. — Нужны серьезные перемены. Болельщики оказали тен Хагу и игрокам невероятную поддержку, и они заслуживают лучшего в следующем сезоне».

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По данным того же The Telegraph, до появления первых новостей о желании «МЮ» сохранить тен Хага футболисты команды считали его увольнение самым вероятным исходом. Уверенность игроков в этом подкрепила информация о переговорах с другими тренерами. Тем не менее большинство футболистов «МЮ» довольны, что больше нет неопределенности с главным тренером, который будет готовить их к новому сезону.

«МЮ» при тен Хаге занял восьмое место с 60 очками по итогам сезона в АПЛ-2023/24. Это антирекорд клуба. Ранее самым худшим показателем был сезон-2013/14 при Дэвиде Мойесе — тогда «красные дьяволы» стали седьмыми с 64 баллами в турнирной таблице.

Дэвид Мойес.
Фото Global Look Press

Очевидно, что повторение похожей истории может привести к увольнению, а пока остается ждать официальных подтверждений по будущему тен Хага.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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Бразильца из «Вест Хэма» могут пожизненно дисквалифицировать за ставки. Из-за этого сорвался его трансфер в «Манчестер Сити»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 38 28 7 3 96-34 91
2
 Арсенал 38 28 5 5 91-29 89
3
 Ливерпуль 38 24 10 4 86-41 82
4
 Астон Вилла 38 20 8 10 76-61 68
5
 Тоттенхэм 38 20 6 12 74-61 66
6
 Челси 38 18 9 11 77-63 63
7
 Ньюкасл 38 18 6 14 85-62 60
8
 МЮ 38 18 6 14 57-58 60
9
 Вест Хэм 38 14 10 14 60-74 52
10
 Кр. Пэлас 38 13 10 15 57-58 49
11
 Брайтон 38 12 12 14 55-62 48
12
 Борнмут 38 13 9 16 54-67 48
13
 Фулхэм 38 13 8 17 55-61 47
14
 Вулверхэмптон 38 13 7 18 50-65 46
15
 Эвертон 38 13 9 16 40-51 40
16
 Брентфорд 38 10 9 19 56-65 39
17
 Нот. Форест 38 9 9 20 49-67 32
18
 Лутон Таун 38 6 8 24 52-85 26
19
 Бернли 38 5 9 24 41-78 24
20
 Шеффилд Юн. 38 3 7 28 35-104 16
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
19.05 18:00
Арсенал – Эвертон
 2 : 1
19.05 18:00
Брентфорд – Ньюкасл
 2 : 4
19.05 18:00
Брайтон – МЮ
 0 : 2
19.05 18:00
Бернли – Нот. Форест
 1 : 2
19.05 18:00
Челси – Борнмут
 2 : 1
19.05 18:00
Кр. Пэлас – Астон Вилла
 5 : 0
19.05 18:00
Ливерпуль – Вулверхэмптон
 2 : 0
19.05 18:00
Лутон Таун – Фулхэм
 2 : 4
19.05 18:00
Ман. Сити – Вест Хэм
 3 : 1
19.05 18:00
Шеффилд Юн. – Тоттенхэм
 0 : 3
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 22
Александр Исак

Александр Исак

Ньюкасл Юнайтед

 21
П
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 28 1 9
Рис Джеймс

Рис Джеймс

Челси

 10 1 0
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон

 36 1 10
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