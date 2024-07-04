«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с тен Хагом! Худший сезон в истории никого не смутил
4 июля «Манчестер Юнайтед» сообщил о продлении контракта с главным тренером команды, 54-летним Эриком тен Хагом. Прошлое соглашение действовало до конца сезона-2024/25, новое рассчитано до июня 2026 года.
«Выиграв два трофея за последние два сезона, Эрик укрепил свою репутацию одного из самых успешных тренеров в европейском футболе. В ходе анализа прошлого сезона клуб выявил области, требующие улучшения, но также пришел к четкому выводу, что Эрик — лучший партнер для нас.
Эта группа игроков и сотрудников уже показала, что способна конкурировать и побеждать на высшем уровне; теперь нам нужно делать это более последовательно. Укрепив команду футбольных лидеров, мы с нетерпением ждем возможности работать рука об руку с Эриком, чтобы реализовать наши общие амбиции в отношении этого футбольного клуба», — заявил спортивный директор «МЮ» Дэн Эшворт.
Тренер тоже высказался: «Я очень рад, что достиг соглашения с клубом о продолжении совместной работы. Оглядываясь на прошедшие два года, мы можем с гордостью вспомнить о двух трофеях и других примерах прогресса с того момента, когда я пришел в клуб.
Однако мы также должны четко понимать, что впереди еще много тяжелой работы, чтобы достичь уровня, ожидаемого от «Манчестер Юнайтед», в том числе борьбы за титулы чемпиона Англии и Европы. В ходе моих обсуждений с клубом мы нашли полное единство в нашем видении достижения этих целей, и мы твердо намерены пройти этот путь вместе».
Новость о продлении контракта с тен Ханом вряд ли можно назвать сенсацией — о такой возможности было известно еще в начале июня, когда стало ясно, что голландец никуда не уйдет. А вот сам факт того, что его оставили в команде, немного удивителен — ведь, несмотря на победу в Кубке Англии, «МЮ» провел один из худших сезонов в истории.
Так, «красные дьяволы» финишировали на восьмом месте — это антирекорд, так низко «Юнайтед» в истории АПЛ еще не падал. Они набрали 60 очков — это второй с конца результат после сезона-2021/22 (58). Рекордным стало количество пропущенных мячей — 58. Ну и 14 поражений за сезон у «Манчестер Юнайтед» тоже еще никогда не было.
При этом, по данным Фабрицио Романо, на решение оставить специалиста повлиял его вклад в развитие двух футболистов — Кобби Майну и Алехандро Гарначо. В «МЮ» позитивно оценили прогресс молодых футболистов при этом тренерском штабе.
Эрик тен Хаг работает в «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. За это время «красные дьяволы» выиграли Кубок английской лиги (сезон-2022/23) и Кубок Англии (сезон-2023/24).
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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|0-0
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2
|Арсенал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Ливерпуль
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|0
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|0-0
|0
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4
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Тоттенхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ньюкасл
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|МЮ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -