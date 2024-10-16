В «МЮ» ополчились на Фергюсона! Великого тренера сняли с зарплаты и запретили приходить в раздевалку
«Манчестер Юнайтед» разорвал отношения с легендарным тренером клуба Алексом Фергюсоном. 82-летний шотландец возглавлял «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год, и за этот период выиграл с ними десятки трофеев. После ухода специалист оставался близок к «МЮ», однако теперь, вероятно, этот период закончился.
Ферги лишили зарплаты и запретили посещать раздевалку
Очевидно, что такими людьми, как Алекс Фергюсон, не разбрасываются. Поэтому сразу же после завершения тренерской карьеры «МЮ» подписал шотландца на должность посла клуба — в 2013 году «дьяволы» сообщали, что Ферги будет получать за свои услуги 2,16 миллиона фунтов стерлингов за сезон.
Но с приходом нового владельца (зимой 2024 года им стал английский бизнесмен Джим Рэтклифф) в клубе включили режим экономии — текущие траты «МЮ» были признаны неоправданно завышенными. Выплата Фергюсону за представительские услуги больше 2 миллионов фунтов в год тоже попала в категорию ненужных трат, и Алекса уволили.
При этом, по данным The Athletic, который первым и сообщил эту информацию, все прошло мирно и без скандалов. Более того, соглашение «МЮ» и Фергюсона закончит действовать только в конце сезона — то есть с легендой клуба поступили порядочно, предупредив заранее.
Однако следующее решение объяснить уже сложнее — издание Mail Sport сообщило, что сразу за увольнением Фергюсону запретили посещать раздевалку, в которую раньше он имел полный доступ. Кроме того, доступ в помещение закрыли и для футбольного совета «Манчестер Юнайтед», таким образом прервав традицию, существовавшую еще со времен Бобби Чарльтона. При этом тренера по-прежнему ждут на стадионе, у него осталось место в директорской ложе на оставшиеся домашние матчи сезона.
Легенды клуба в бешенстве
Несмотря на логичность и общий позитивный настрой (ни о каком конфликте вроде бы речи нет), работавшие под началом Фергюсона футболисты очень сильно разозлились. Ярче всех высказался легендарный Эрик Кантона. «Сэр Алекс должен иметь возможность делать в «Манчестер Юнайтед» все, что посчитает нужным, до конца жизни. Какое неуважение, это просто возмутительно. Он навсегда останется моим боссом», — написал экс-нападающий в социальных сетях.
А Пол Гаскойн и вовсе назначил бы Фергюсона на должность главного тренера «МЮ» на один сезон. «Я бы хотел, чтобы сэр Алекс занял пост хотя бы на один сезон и просто посмотрел, что он может сделать с этими игроками», — заявил экс-полузащитник сборной Англии в разговоре со SportsCasting.
В России тоже не понимают, что происходит. Бывший игрок «Фулхэма» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» назвал ситуацию в «МЮ» удивительной.
«Там много чего фантастичного происходит в последние годы. Тяжело комментировать, на данный момент «Манчестер Юнайтед» из большого клуба превратился в какой-то цирк. Говорю об этом как фанат клуба. Дисбаланс в команде и управлении, непонятные действия в руководстве клуба. Никак не могут уволить главного тренера, который уже достал всех — не только болельщиков, но и всю команду. Будем надеяться, что черная полоса скоро закончится», — сказал Погребняк «СЭ».
На данный момент «МЮ» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. В Лиге Европы дела тоже не очень — там «дьяволы» расположились на 21-й строчке по итогам двух туров.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|7
|6
|0
|1
|13-2
|18
|
2
|Ман. Сити
|7
|5
|2
|0
|17-8
|17
|
3
|Арсенал
|7
|5
|2
|0
|15-6
|17
|
4
|Челси
|7
|4
|2
|1
|16-8
|14
|
5
|Астон Вилла
|7
|4
|2
|1
|12-9
|14
|
6
|Брайтон
|7
|3
|3
|1
|13-10
|12
|
7
|Ньюкасл
|7
|3
|3
|1
|8-7
|12
|
8
|Фулхэм
|7
|3
|2
|2
|10-8
|11
|
9
|Тоттенхэм
|7
|3
|1
|3
|14-8
|10
|
10
|Нот. Форест
|7
|2
|4
|1
|7-6
|10
|
11
|Брентфорд
|7
|3
|1
|3
|13-13
|10
|
12
|Вест Хэм
|7
|2
|2
|3
|10-11
|8
|
13
|Борнмут
|7
|2
|2
|3
|8-10
|8
|
14
|МЮ
|7
|2
|2
|3
|5-8
|8
|
15
|Лестер
|7
|1
|3
|3
|9-12
|6
|
16
|Эвертон
|7
|1
|2
|4
|7-15
|5
|
17
|Ипсвич
|7
|0
|4
|3
|6-14
|4
|
18
|Кр. Пэлас
|7
|0
|3
|4
|5-10
|3
|
19
|Саутгемптон
|7
|0
|1
|6
|4-15
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|7
|0
|1
|6
|9-21
|1
|19.10
|14:30
|
Тоттенхэм – Вест Хэм
|- : -
|19.10
|17:00
|
Фулхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ипсвич – Эвертон
|- : -
|19.10
|17:00
|
МЮ – Брентфорд
|- : -
|19.10
|17:00
|
Ньюкасл – Брайтон
|- : -
|19.10
|17:00
|
Саутгемптон – Лестер
|- : -
|19.10
|19:30
|
Борнмут – Арсенал
|- : -
|20.10
|16:00
|
Вулверхэмптон – Ман. Сити
|- : -
|20.10
|18:30
|
Ливерпуль – Челси
|- : -
|21.10
|22:00
|
Нот. Форест – Кр. Пэлас
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Брайан Мбеумо
Брентфорд
|6
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|7
|
|
Коул Палмер
Челси
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|5
|1
|2
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|5
|1
|1