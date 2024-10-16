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В «МЮ» ополчились на Фергюсона! Великого тренера сняли с зарплаты и запретили приходить в раздевалку

«Манчестер Юнайтед» сократил выплаты Фергюсону ради экономии
Артем Белинин
Корреспондент
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Алекс Фергюсон.
Фото Global Look Press
Легенды клуба в шоке.

«Манчестер Юнайтед» разорвал отношения с легендарным тренером клуба Алексом Фергюсоном. 82-летний шотландец возглавлял «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год, и за этот период выиграл с ними десятки трофеев. После ухода специалист оставался близок к «МЮ», однако теперь, вероятно, этот период закончился.

Ферги лишили зарплаты и запретили посещать раздевалку

Очевидно, что такими людьми, как Алекс Фергюсон, не разбрасываются. Поэтому сразу же после завершения тренерской карьеры «МЮ» подписал шотландца на должность посла клуба — в 2013 году «дьяволы» сообщали, что Ферги будет получать за свои услуги 2,16 миллиона фунтов стерлингов за сезон.

Но с приходом нового владельца (зимой 2024 года им стал английский бизнесмен Джим Рэтклифф) в клубе включили режим экономии — текущие траты «МЮ» были признаны неоправданно завышенными. Выплата Фергюсону за представительские услуги больше 2 миллионов фунтов в год тоже попала в категорию ненужных трат, и Алекса уволили.

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При этом, по данным The Athletic, который первым и сообщил эту информацию, все прошло мирно и без скандалов. Более того, соглашение «МЮ» и Фергюсона закончит действовать только в конце сезона — то есть с легендой клуба поступили порядочно, предупредив заранее.

Однако следующее решение объяснить уже сложнее — издание Mail Sport сообщило, что сразу за увольнением Фергюсону запретили посещать раздевалку, в которую раньше он имел полный доступ. Кроме того, доступ в помещение закрыли и для футбольного совета «Манчестер Юнайтед», таким образом прервав традицию, существовавшую еще со времен Бобби Чарльтона. При этом тренера по-прежнему ждут на стадионе, у него осталось место в директорской ложе на оставшиеся домашние матчи сезона.

Алекс Фергюсон с «МЮ» после победы в Лиге чемпионов-1998/99.
Фото Global Look Press

Легенды клуба в бешенстве

Несмотря на логичность и общий позитивный настрой (ни о каком конфликте вроде бы речи нет), работавшие под началом Фергюсона футболисты очень сильно разозлились. Ярче всех высказался легендарный Эрик Кантона. «Сэр Алекс должен иметь возможность делать в «Манчестер Юнайтед» все, что посчитает нужным, до конца жизни. Какое неуважение, это просто возмутительно. Он навсегда останется моим боссом», — написал экс-нападающий в социальных сетях.

А Пол Гаскойн и вовсе назначил бы Фергюсона на должность главного тренера «МЮ» на один сезон. «Я бы хотел, чтобы сэр Алекс занял пост хотя бы на один сезон и просто посмотрел, что он может сделать с этими игроками», — заявил экс-полузащитник сборной Англии в разговоре со SportsCasting.

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В России тоже не понимают, что происходит. Бывший игрок «Фулхэма» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» назвал ситуацию в «МЮ» удивительной.

«Там много чего фантастичного происходит в последние годы. Тяжело комментировать, на данный момент «Манчестер Юнайтед» из большого клуба превратился в какой-то цирк. Говорю об этом как фанат клуба. Дисбаланс в команде и управлении, непонятные действия в руководстве клуба. Никак не могут уволить главного тренера, который уже достал всех — не только болельщиков, но и всю команду. Будем надеяться, что черная полоса скоро закончится», — сказал Погребняк «СЭ».

На данный момент «МЮ» занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. В Лиге Европы дела тоже не очень — там «дьяволы» расположились на 21-й строчке по итогам двух туров.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Алекс Фергюсон
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2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
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 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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МЮ – Брентфорд
 - : -
19.10 17:00
Ньюкасл – Брайтон
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Коул Палмер

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Коул Палмер

Коул Палмер

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Уилфред Ндиди

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