«Горожане» вежливо отказали соседям.

По информации Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» обратился со странной просьбой к соседям из «Ман Сити». Клуб попросил подкинуть Алехандро Гарначо и Коби Майну в Париж на церемонию вручения «Золотого мяча» на самолете «горожан».

Зачем «МЮ» искал места в самолете «горожан»

Как сообщил источник, руководство «Юнайтед» искало места на борту частного самолета «Манчестер Сити», чтобы пристроить туда Алехандро Гарначо и Коби Майну. Игроки «красных дьяволов» номинированы на «Трофей Копа» — награду лучшему молодому футболисту в возрасте до 21 года, — поэтому приглашены в Париж. Правда, «горожане» ответили отказом — на борту нет мест, ведь от команды на церемонию, которая пройдет в Париже, и так летят восемь игроков: Родри, Рубен Диаш, Эрлинг Холанн, Фил Фоден, Савио, а также Юи Хасегава, Лорен Хемп и Хадиджа Шоу из женского состава.

Сообщается, что «Манчестер Юнайтед» предпринял эту попытку ради экономии. В клубе не считают целесообразным тратиться на целый самолет ради двух футболистов, ведь сейчас на «Олд Траффорд» сложное финансовое состояние. Известно, что большинство бережливых идей исходит от нового владельца Джима Рэтклиффа. Также есть версия, что «красные дьяволы» опасаются слишком длинного углеродного следа.

Как клуб экономит

Попытка отправить Гарначо и Майну на самолете «Манчестер Сити» — лишь одна из многих операций «МЮ» по экономии. Однако перед жизнью в лишениях клуб мощно потратился: летом начал перестройку тренировочной базы в Каррингтоне, что обойдется в районе 60 миллионов евро, а также выкинул более 200 миллионов евро на трансферы. Такая сумма улетает на игроков третий год подряд, но не сказывается на результатах. В нынешнем сезоне «красные дьяволы» идут лишь 12-ми после восьми туров АПЛ, а в Лиге Европы оформили три ничьих в трех матчах.

Также манкунианцы начали экономить на штате. По данным Daily Mail, в целях оптимизации расходов клуб может уволить до 250 сотрудников в ближайшие два года. Вдобавок «МЮ» уже перестал вручать работникам ланч-боксы в дни матчей и бесплатные билеты на матчи для спутниц футболистов.

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Фото AFP

Когда вручат «Золотой мяч»

Церемония пройдет 28 октября в парижском театре «Шатле», который располагается на берегу Сены. Главным фаворитом на «Золотой мяч» называют вингера «Реала» Винисиуса Жуниора — по данным испанской Marca, бразильцу уже сообщили о победе.

На мероприятии будет назван не только лучший футболист мира, но и победители других номинаций: лучший молодой игрок, лучший вратарь, лучший голеадор, лучший тренер (у мужчин и женщин) и лучший клуб года (у мужчин и женщин), а также будет вручен «Золотой мяч» лучшей среди женщин.