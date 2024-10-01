Увольнению тен Хага мешает огромная неустойка. Летом в команду пришел возможный сменщик Эрика

У «МЮ» три победы в сезоне.

«МЮ» в шестом туре АПЛ разгромно уступил «Тоттенхэму» (0:3) на «Олд Траффорд», потерпев третье поражение со старта чемпионата. Однако в клубе по-прежнему доверяют главному тренеру Эрику тен Хагу. Британские инсайдеры одной из основных причин называют финансы: увольнение голландца обойдется «Красным дьяволам» в целое состояние.

Сколько стоит увольнение тен Хага

По информации Goal, неустойка голландца составляет 21 миллион евро — условие прописано в новом контракте, который клуб и тренер заключили в июле. В предыдущем соглашении подушка безопасности тен Хага при увольнении насчитывала всего 10 миллионов.

Вероятно, эта сумма сдерживает «Юнайтед» от увольнения голландца. Отмечается, что при Эрике клуб за два с половиной года потратил на трансферы больше 600 миллионов евро. Также он имеет четвертую зарплату среди тренеров АПЛ — в районе 8,1 миллиона евро.

Как «МЮ» выступает в этом сезоне

«Красные дьяволы» в конце прошлого сезона выиграли Кубок Англии, благодаря чему пробились в Лигу Европы, хотя в АПЛ финишировали восьмыми. Текущая кампания началась с поражения от «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии в серии пенальти. Далее команда уступила в трех из шести туров чемпионата и расположилась с семью очками на неприемлемой для себя 13-й строчке. В Лиге Европы «Юнайтед» начал с ничьей с «Твенте» (1:1).

«Мы были ужасны, — злился Рио Фердинанд после поражения от «Тоттенхэма». — Мы опозорились. Красная карточка не должна служить оправданием для «Манчестер Юнайтед». На нас было невозможно смотреть. Это была ужасная иллюстрация того, кем мы были и что представляем собой сейчас. Постоянно теряли мяч. Я разговорился, но ничего не могу с собой поделать. Я смотрел игру и думал: «Что мы делаем, черт возьми?»

Руд ван Нистелрой (слева) и Эрик тен Хаг. Фото Reuters

Возможные сменщики тен Хага

Сразу несколько источников, например The Telegraph и Фабрицио Романо, написали, что пока руководство доверяет тен Хагу, но ближайшие матчи станут для него определяющими. «Красным дьяволам» необходимо показать приемлемые результат и игру против «Порту» в Лиге Европы и «Астон Виллы» в чемпионате — матчи пройдут на этой неделе.

Также в медиа появились имена возможных сменщиков голландца. Наиболее вероятный — Руд ван Нистелрой, который только летом пришел в штаб тен Хага. До этого экс-форвард «МЮ» самостоятельно работал с ПСВ в сезоне-2022/23 — выиграл Суперкубок и Кубок Нидерландов, а в чемпионате закончил вторым. Его кандидатуру подсветил журналист Роб Доусон из ESPN.

Возможно, клуб вернется к кому-то из кандидатов, с которыми общался в июне. По информации The Athletic, это Томас Тухель, Киран Маккенна, Роберто де Дзерби, Томас Франк, Марку Силва, Маурисио Почеттино, Рубен Аморим и Роберто Мартинес. Правда, некоторые из них уже трудоустроены. Источник сообщал, что боссу «Красных дьяволов» сэру Джиму Рэтклиффу особенно нравится вариант с Тухелем, но после прошлого сезона немец решил немного отдохнуть.