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Увольнению тен Хага мешает огромная неустойка. Летом в команду пришел возможный сменщик Эрика

Тен Хага не уволят из «Манчестер Юнайтед» в ближайшее время
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Эрик тен Хаг и Нуссаир Мазрауи.
Фото AFP
У «МЮ» три победы в сезоне.

«МЮ» в шестом туре АПЛ разгромно уступил «Тоттенхэму» (0:3) на «Олд Траффорд», потерпев третье поражение со старта чемпионата. Однако в клубе по-прежнему доверяют главному тренеру Эрику тен Хагу. Британские инсайдеры одной из основных причин называют финансы: увольнение голландца обойдется «Красным дьяволам» в целое состояние.

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Сколько стоит увольнение тен Хага

По информации Goal, неустойка голландца составляет 21 миллион евро — условие прописано в новом контракте, который клуб и тренер заключили в июле. В предыдущем соглашении подушка безопасности тен Хага при увольнении насчитывала всего 10 миллионов.

Вероятно, эта сумма сдерживает «Юнайтед» от увольнения голландца. Отмечается, что при Эрике клуб за два с половиной года потратил на трансферы больше 600 миллионов евро. Также он имеет четвертую зарплату среди тренеров АПЛ — в районе 8,1 миллиона евро.

Как «МЮ» выступает в этом сезоне

«Красные дьяволы» в конце прошлого сезона выиграли Кубок Англии, благодаря чему пробились в Лигу Европы, хотя в АПЛ финишировали восьмыми. Текущая кампания началась с поражения от «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии в серии пенальти. Далее команда уступила в трех из шести туров чемпионата и расположилась с семью очками на неприемлемой для себя 13-й строчке. В Лиге Европы «Юнайтед» начал с ничьей с «Твенте» (1:1).

«Мы были ужасны, — злился Рио Фердинанд после поражения от «Тоттенхэма». — Мы опозорились. Красная карточка не должна служить оправданием для «Манчестер Юнайтед». На нас было невозможно смотреть. Это была ужасная иллюстрация того, кем мы были и что представляем собой сейчас. Постоянно теряли мяч. Я разговорился, но ничего не могу с собой поделать. Я смотрел игру и думал: «Что мы делаем, черт возьми?»

Руд ван Нистелрой (слева) и Эрик тен Хаг.
Фото Reuters

Возможные сменщики тен Хага

Сразу несколько источников, например The Telegraph и Фабрицио Романо, написали, что пока руководство доверяет тен Хагу, но ближайшие матчи станут для него определяющими. «Красным дьяволам» необходимо показать приемлемые результат и игру против «Порту» в Лиге Европы и «Астон Виллы» в чемпионате — матчи пройдут на этой неделе.

Также в медиа появились имена возможных сменщиков голландца. Наиболее вероятный — Руд ван Нистелрой, который только летом пришел в штаб тен Хага. До этого экс-форвард «МЮ» самостоятельно работал с ПСВ в сезоне-2022/23 — выиграл Суперкубок и Кубок Нидерландов, а в чемпионате закончил вторым. Его кандидатуру подсветил журналист Роб Доусон из ESPN.

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Возможно, клуб вернется к кому-то из кандидатов, с которыми общался в июне. По информации The Athletic, это Томас Тухель, Киран Маккенна, Роберто де Дзерби, Томас Франк, Марку Силва, Маурисио Почеттино, Рубен Аморим и Роберто Мартинес. Правда, некоторые из них уже трудоустроены. Источник сообщал, что боссу «Красных дьяволов» сэру Джиму Рэтклиффу особенно нравится вариант с Тухелем, но после прошлого сезона немец решил немного отдохнуть.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 6 5 0 1 12-2 15
2
 Ман. Сити 6 4 2 0 14-6 14
3
 Арсенал 6 4 2 0 12-5 14
4
 Челси 6 4 1 1 15-7 13
5
 Астон Вилла 6 4 1 1 12-9 13
6
 Фулхэм 6 3 2 1 8-5 11
7
 Ньюкасл 6 3 2 1 8-7 11
8
 Тоттенхэм 6 3 1 2 12-5 10
9
 Брайтон 6 2 3 1 10-8 9
10
 Нот. Форест 6 2 3 1 6-5 9
11
 Борнмут 6 2 2 2 8-9 8
12
 Брентфорд 6 2 1 3 8-10 7
13
 МЮ 6 2 1 3 5-8 7
14
 Вест Хэм 6 1 2 3 6-10 5
15
 Ипсвич 6 0 4 2 5-10 4
16
 Эвертон 6 1 1 4 7-15 4
17
 Лестер 6 0 3 3 8-12 3
18
 Кр. Пэлас 6 0 3 3 5-9 3
19
 Саутгемптон 6 0 1 5 3-12 1
20
 Вулверхэмптон 6 0 1 5 6-16 1
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28.09 14:30
Ньюкасл – Ман. Сити
 1 : 1
28.09 17:00
Арсенал – Лестер
 4 : 2
28.09 17:00
Брентфорд – Вест Хэм
 1 : 1
28.09 17:00
Челси – Брайтон
 4 : 2
28.09 17:00
Эвертон – Кр. Пэлас
 2 : 1
28.09 17:00
Нот. Форест – Фулхэм
 0 : 1
28.09 19:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 1 : 2
29.09 16:00
Ипсвич – Астон Вилла
 2 : 2
29.09 18:30
МЮ – Тоттенхэм
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30.09 22:00
Борнмут – Саутгемптон
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Коул Палмер

Челси

 6
Луис Диас

Луис Диас

Ливерпуль

 5
П
Букайо Сака

Букайо Сака

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 5
Уилфред Ндиди

Уилфред Ндиди

Лестер

 4
Коул Палмер

Коул Палмер

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 4
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 4 1 1
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Ньюкасл Юнайтед

 4 1 1
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Эшли Янг

Эвертон

 4 1 1
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