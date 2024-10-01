Увольнению тен Хага мешает огромная неустойка. Летом в команду пришел возможный сменщик Эрика
«МЮ» в шестом туре АПЛ разгромно уступил «Тоттенхэму» (0:3) на «Олд Траффорд», потерпев третье поражение со старта чемпионата. Однако в клубе по-прежнему доверяют главному тренеру Эрику тен Хагу. Британские инсайдеры одной из основных причин называют финансы: увольнение голландца обойдется «Красным дьяволам» в целое состояние.
Сколько стоит увольнение тен Хага
По информации Goal, неустойка голландца составляет 21 миллион евро — условие прописано в новом контракте, который клуб и тренер заключили в июле. В предыдущем соглашении подушка безопасности тен Хага при увольнении насчитывала всего 10 миллионов.
Вероятно, эта сумма сдерживает «Юнайтед» от увольнения голландца. Отмечается, что при Эрике клуб за два с половиной года потратил на трансферы больше 600 миллионов евро. Также он имеет четвертую зарплату среди тренеров АПЛ — в районе 8,1 миллиона евро.
Как «МЮ» выступает в этом сезоне
«Красные дьяволы» в конце прошлого сезона выиграли Кубок Англии, благодаря чему пробились в Лигу Европы, хотя в АПЛ финишировали восьмыми. Текущая кампания началась с поражения от «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии в серии пенальти. Далее команда уступила в трех из шести туров чемпионата и расположилась с семью очками на неприемлемой для себя 13-й строчке. В Лиге Европы «Юнайтед» начал с ничьей с «Твенте» (1:1).
«Мы были ужасны, — злился Рио Фердинанд после поражения от «Тоттенхэма». — Мы опозорились. Красная карточка не должна служить оправданием для «Манчестер Юнайтед». На нас было невозможно смотреть. Это была ужасная иллюстрация того, кем мы были и что представляем собой сейчас. Постоянно теряли мяч. Я разговорился, но ничего не могу с собой поделать. Я смотрел игру и думал: «Что мы делаем, черт возьми?»
Возможные сменщики тен Хага
Сразу несколько источников, например The Telegraph и Фабрицио Романо, написали, что пока руководство доверяет тен Хагу, но ближайшие матчи станут для него определяющими. «Красным дьяволам» необходимо показать приемлемые результат и игру против «Порту» в Лиге Европы и «Астон Виллы» в чемпионате — матчи пройдут на этой неделе.
Также в медиа появились имена возможных сменщиков голландца. Наиболее вероятный — Руд ван Нистелрой, который только летом пришел в штаб тен Хага. До этого экс-форвард «МЮ» самостоятельно работал с ПСВ в сезоне-2022/23 — выиграл Суперкубок и Кубок Нидерландов, а в чемпионате закончил вторым. Его кандидатуру подсветил журналист Роб Доусон из ESPN.
Возможно, клуб вернется к кому-то из кандидатов, с которыми общался в июне. По информации The Athletic, это Томас Тухель, Киран Маккенна, Роберто де Дзерби, Томас Франк, Марку Силва, Маурисио Почеттино, Рубен Аморим и Роберто Мартинес. Правда, некоторые из них уже трудоустроены. Источник сообщал, что боссу «Красных дьяволов» сэру Джиму Рэтклиффу особенно нравится вариант с Тухелем, но после прошлого сезона немец решил немного отдохнуть.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|6
|5
|0
|1
|12-2
|15
|
2
|Ман. Сити
|6
|4
|2
|0
|14-6
|14
|
3
|Арсенал
|6
|4
|2
|0
|12-5
|14
|
4
|Челси
|6
|4
|1
|1
|15-7
|13
|
5
|Астон Вилла
|6
|4
|1
|1
|12-9
|13
|
6
|Фулхэм
|6
|3
|2
|1
|8-5
|11
|
7
|Ньюкасл
|6
|3
|2
|1
|8-7
|11
|
8
|Тоттенхэм
|6
|3
|1
|2
|12-5
|10
|
9
|Брайтон
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|
10
|Нот. Форест
|6
|2
|3
|1
|6-5
|9
|
11
|Борнмут
|6
|2
|2
|2
|8-9
|8
|
12
|Брентфорд
|6
|2
|1
|3
|8-10
|7
|
13
|МЮ
|6
|2
|1
|3
|5-8
|7
|
14
|Вест Хэм
|6
|1
|2
|3
|6-10
|5
|
15
|Ипсвич
|6
|0
|4
|2
|5-10
|4
|
16
|Эвертон
|6
|1
|1
|4
|7-15
|4
|
17
|Лестер
|6
|0
|3
|3
|8-12
|3
|
18
|Кр. Пэлас
|6
|0
|3
|3
|5-9
|3
|
19
|Саутгемптон
|6
|0
|1
|5
|3-12
|1
|
20
|Вулверхэмптон
|6
|0
|1
|5
|6-16
|1
|28.09
|14:30
|
Ньюкасл – Ман. Сити
|1 : 1
|28.09
|17:00
|
Арсенал – Лестер
|4 : 2
|28.09
|17:00
|
Брентфорд – Вест Хэм
|1 : 1
|28.09
|17:00
|
Челси – Брайтон
|4 : 2
|28.09
|17:00
|
Эвертон – Кр. Пэлас
|2 : 1
|28.09
|17:00
|
Нот. Форест – Фулхэм
|0 : 1
|28.09
|19:30
|
Вулверхэмптон – Ливерпуль
|1 : 2
|29.09
|16:00
|
Ипсвич – Астон Вилла
|2 : 2
|29.09
|18:30
|
МЮ – Тоттенхэм
|0 : 3
|30.09
|22:00
|
Борнмут – Саутгемптон
|3 : 1
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|10
|
|
Коул Палмер
Челси
|6
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|5
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|5
|
|
Уилфред Ндиди
Лестер
|4
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|4
|1
|1
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|4
|1
|1
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|4
|1
|1