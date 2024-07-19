«МЮ» купил новую звезду или снова жутко переплатил? 18-летний Йоро за 70 миллионов евро впечатляет, но есть вопросы
«Манчестер Юнайтед» оформил пока что рекордный по стоимости трансфер этого лета, подписав 18-летнего защитника «Лилля» Лени Йоро. Французский клуб получит 62 миллиона евро, а еще 8 может заработать в виде бонусов. Если в вашей голове возник вопрос «А кто это вообще такой и почему так дорого?», то сейчас поможем разобраться.
Начать стоит с того, что на Йоро всерьез претендовали другие гранды — в первую очередь «ПСЖ» и «Реал». Но оба отказались платить за парня без серьезного опыта огромную сумму, которую запрашивал «Лилль». Французы хотели получить за Лени 70 миллионов евро (Transfermarkt оценивает его в 50), «Реал», по слухам, был готов заплатить лишь 30. Но, как видите, «МЮ» удовлетворил запросы продавца. Особенно эта сумма впечатляет, учитывая факт, что у Йоро оставался лишь год по контракту.
Как пишет авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, Йоро еще и положили серьезную зарплату — 7+2 миллиона евро за сезон. Как полноценной звезде. Примечательно, что агент футболиста Жорже Мендеш ранее заявлял, что трансфер в «Реал» является для Лени приоритетом, но «Лилль», как утверждает Marca, получив от «МЮ» шикарное предложение, надавил на своего игрока и пригрозил оставить его без игровой практики, если тот не согласится на переход.
Йоро стоит этих денег?
Очевидно, что «МЮ» переплатил, чтобы выиграть конкуренцию за перспективного футболиста. Вопрос лишь в том — насколько. Покупка тинейджера — почти всегда большой риск, и в Манчестере надеются, что Йоро способен вырасти в звезду мирового масштаба.
Пока что стремительный прогресс Лени впечатляет. Он родился в пригороде Парижа, в 12 лет попал в академию «Лилля», а в 16 дебютировал за первую команду, став вторым самым молодым футболистом в истории клуба (обогнал даже Эдена Азара). Затем защитник засветился на молодежном чемпионате мира, а в прошлом сезоне стал полноценным игроком основы и даже попал в символическую сборную лиги 1. К 18 годам за его плечами уже 60 сыгранных матчей, в которых он успел проявить себя как стержневой исполнитель — никто в команде не сыграл больше минут в прошлом сезоне, чем он. Скоро Лени должен показать себя на Олимпийских играх под руководством Тьерри Анри. Если интересно — включайте трансляции с участием французской сборной.
Для своего возраста Йоро — очень сбалансированный защитник. При росте 190 сантиметров он развивает очень приличную дистанционную скорость, за счет чего может страховать большие пространства за спинами партнеров. Хорош в реакции при игре один в один, силен на втором этаже, неплох в силовой борьбе, здорово читает игру и плюсует к этому такой важный для современных защитников фактор, как уверенные действия на мяче.
«Ненормально, что 18-летний футболист показывает такую зрелую игру, — говорил бывший тренер «Лилля» Паулу Фонсека. — У него прекрасные данные, в том числе технические. Уверен, что он будет одним из сильнейших на своей позиции во Франции, а может, и в Европе. Лени очень уравновешенный, и у меня нет сомнений, что он станет великим футболистом».
Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла тоже не скрывает восхищения: «У него есть все, чтобы построить выдающуюся карьеру. Одна из его сильных сторон — скромность».
Своим стилем Йоро чем-то напоминает молодого Рафаэля Варана — такой же высокий, скоростной и уверенный в себе. Не сказать, что нападающие отлетают от него (было бы странно видеть подобное в таком юном возрасте), но Лени берет свое за счет контроля пространства и резкости — он здорово умеет вовремя выставить ногу и выбить мяч из-под ног нападающего или заставить его совершить технический брак.
С игрой на втором этаже тоже все неплохо — в «Лилле» в прошлом сезоне он стал пятым по проценту выигранных верховых дуэлей (68%) и пятым во всей лиге.
Само собой, есть у него и слабые стороны. Например, Йоро не всегда правильно трактует эпизоды — может развернуться не через то плечо или повестись на обманный маневр. Но все это — явный недостаток опыта, который при работе с грамотным специалистом можно с годами нивелировать. Отсюда — нежелание лишний раз вступать в прямые единоборства, Лени предпочитает играть на перехватах за счет скорости и чтения игры.
С мячом в ногах Йоро чувствует себя уверенно, но гением продвижения, как Ляпорта, Стоунса или Гвардиола, его пока назвать сложно. Молодой француз предпочитает простые и логичные передачи ближнему. Он может отдать и длинный или проникающий пас, но пока не часто рискует. Хотя задатки у него есть, и с опытом этот компонент тоже можно прокачать.
Йоро привык действовать на позиции правого центрального защитника в четверке («Лилль» использовал 4-2-3-1 и 4-3-3). Здесь он здорово чувствует себя в качестве страхующего — может прикрыть как партнера по центру, так и выдвинувшегося в прессинг опорника. Со страховкой флангов тоже порядок — опять же, помогают скоростные качества.
Подводя итог — Йоро и правда большой талант, который сумел в юном возрасте проявить себя на взрослом уровне, выступая на сложной позиции, где редко прощаются ошибки. Вопрос, будет ли он давать нужное для топ-клуба качество здесь и сейчас, так как цена на него в моменте явно завышена. Но в плане работы на перспективу эта сделка для «МЮ» может стать очень выгодной.
Зачем понадобился «МЮ»
Задранные ценники на новичков — уже привычная картина для «МЮ» последних лет. Но в случае с Йоро понять новых манкунианских боссов можно. Во-первых, в Европе, кроме Лени и Пау Кубарси, больше нет настолько молодых центральных защитников, с ходу влившихся во взрослый футбол. Во-вторых, у «красных дьяволов» были серьезнейшие проблемы в этой зоне в прошлом сезоне: Мартинес и ушедший Варан вылетали из-за травм, в Магуайра тен Хаг не верил, Харри убедил, но в апреле сломался, и в центре обороны пришлось выпускать Каземиро. Плюс есть прописавшийся на лавке Линделеф и 36-летний Эванс. Сомнительный набор. Так что неудивительно, что после трансфера Йоро «МЮ» не отказывается от намерений приобрести еще одного защитника — 22-летнего Джарреда Брентуэйта из «Эвертона» или более опытного Маттейса де Лигта из «Баварии».
Хочется верить, что так и произойдет и Йоро будут подводить к основе постепенно. АПЛ — более контактная и агрессивная лига по сравнению с французским чемпионатом. Очевидно, потребуется время на адаптацию, плюс будет давить ценник. Если в «Лилле» парню прощались ошибки в силу ряда факторов, то в «МЮ» каждый огрех будет рассматриваться под микроскопом. Неудачи у него точно будут, но тен Хагу важно грамотно дозировать физическую и психологическую нагрузку на Лени. В «Реале» так и было бы — в центре будут играть Милитао и Рюдигер. В «МЮ» же велик соблазн сразу сделать на Йоро ставку, и это может стать проблемой. Если же покупка француза — сделка на перспективу, то «МЮ» можно только поздравить с тем, что клуб подписал одного из уникальнейших талантов на своей позиции.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Ман. Сити
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2
|Арсенал
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|0-0
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3
|Ливерпуль
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|0-0
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4
|Астон Вилла
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|0-0
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5
|Тоттенхэм
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|0
|0
|0-0
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6
|Челси
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|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ньюкасл
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|МЮ
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
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Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
|- : -
|18.08
|16:00
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Брентфорд – Кр. Пэлас
|- : -
|18.08
|18:30
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Челси – Ман. Сити
|- : -
|19.08
|22:00
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Лестер – Тоттенхэм
|- : -