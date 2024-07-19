«МЮ» купил новую звезду или снова жутко переплатил? 18-летний Йоро за 70 миллионов евро впечатляет, но есть вопросы

Все будет зависеть от стратегии клуба.

«Манчестер Юнайтед» оформил пока что рекордный по стоимости трансфер этого лета, подписав 18-летнего защитника «Лилля» Лени Йоро. Французский клуб получит 62 миллиона евро, а еще 8 может заработать в виде бонусов. Если в вашей голове возник вопрос «А кто это вообще такой и почему так дорого?», то сейчас поможем разобраться.

Начать стоит с того, что на Йоро всерьез претендовали другие гранды — в первую очередь «ПСЖ» и «Реал». Но оба отказались платить за парня без серьезного опыта огромную сумму, которую запрашивал «Лилль». Французы хотели получить за Лени 70 миллионов евро (Transfermarkt оценивает его в 50), «Реал», по слухам, был готов заплатить лишь 30. Но, как видите, «МЮ» удовлетворил запросы продавца. Особенно эта сумма впечатляет, учитывая факт, что у Йоро оставался лишь год по контракту.

Как пишет авторитетный инсайдер Флориан Плеттенберг, Йоро еще и положили серьезную зарплату — 7+2 миллиона евро за сезон. Как полноценной звезде. Примечательно, что агент футболиста Жорже Мендеш ранее заявлял, что трансфер в «Реал» является для Лени приоритетом, но «Лилль», как утверждает Marca, получив от «МЮ» шикарное предложение, надавил на своего игрока и пригрозил оставить его без игровой практики, если тот не согласится на переход.

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Йоро стоит этих денег?

Очевидно, что «МЮ» переплатил, чтобы выиграть конкуренцию за перспективного футболиста. Вопрос лишь в том — насколько. Покупка тинейджера — почти всегда большой риск, и в Манчестере надеются, что Йоро способен вырасти в звезду мирового масштаба.

Пока что стремительный прогресс Лени впечатляет. Он родился в пригороде Парижа, в 12 лет попал в академию «Лилля», а в 16 дебютировал за первую команду, став вторым самым молодым футболистом в истории клуба (обогнал даже Эдена Азара). Затем защитник засветился на молодежном чемпионате мира, а в прошлом сезоне стал полноценным игроком основы и даже попал в символическую сборную лиги 1. К 18 годам за его плечами уже 60 сыгранных матчей, в которых он успел проявить себя как стержневой исполнитель — никто в команде не сыграл больше минут в прошлом сезоне, чем он. Скоро Лени должен показать себя на Олимпийских играх под руководством Тьерри Анри. Если интересно — включайте трансляции с участием французской сборной.

Для своего возраста Йоро — очень сбалансированный защитник. При росте 190 сантиметров он развивает очень приличную дистанционную скорость, за счет чего может страховать большие пространства за спинами партнеров. Хорош в реакции при игре один в один, силен на втором этаже, неплох в силовой борьбе, здорово читает игру и плюсует к этому такой важный для современных защитников фактор, как уверенные действия на мяче.

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«Ненормально, что 18-летний футболист показывает такую зрелую игру, — говорил бывший тренер «Лилля» Паулу Фонсека. — У него прекрасные данные, в том числе технические. Уверен, что он будет одним из сильнейших на своей позиции во Франции, а может, и в Европе. Лени очень уравновешенный, и у меня нет сомнений, что он станет великим футболистом».

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла тоже не скрывает восхищения: «У него есть все, чтобы построить выдающуюся карьеру. Одна из его сильных сторон — скромность».

Своим стилем Йоро чем-то напоминает молодого Рафаэля Варана — такой же высокий, скоростной и уверенный в себе. Не сказать, что нападающие отлетают от него (было бы странно видеть подобное в таком юном возрасте), но Лени берет свое за счет контроля пространства и резкости — он здорово умеет вовремя выставить ногу и выбить мяч из-под ног нападающего или заставить его совершить технический брак.

С игрой на втором этаже тоже все неплохо — в «Лилле» в прошлом сезоне он стал пятым по проценту выигранных верховых дуэлей (68%) и пятым во всей лиге.

Само собой, есть у него и слабые стороны. Например, Йоро не всегда правильно трактует эпизоды — может развернуться не через то плечо или повестись на обманный маневр. Но все это — явный недостаток опыта, который при работе с грамотным специалистом можно с годами нивелировать. Отсюда — нежелание лишний раз вступать в прямые единоборства, Лени предпочитает играть на перехватах за счет скорости и чтения игры.

С мячом в ногах Йоро чувствует себя уверенно, но гением продвижения, как Ляпорта, Стоунса или Гвардиола, его пока назвать сложно. Молодой француз предпочитает простые и логичные передачи ближнему. Он может отдать и длинный или проникающий пас, но пока не часто рискует. Хотя задатки у него есть, и с опытом этот компонент тоже можно прокачать.

Йоро привык действовать на позиции правого центрального защитника в четверке («Лилль» использовал 4-2-3-1 и 4-3-3). Здесь он здорово чувствует себя в качестве страхующего — может прикрыть как партнера по центру, так и выдвинувшегося в прессинг опорника. Со страховкой флангов тоже порядок — опять же, помогают скоростные качества.

Подводя итог — Йоро и правда большой талант, который сумел в юном возрасте проявить себя на взрослом уровне, выступая на сложной позиции, где редко прощаются ошибки. Вопрос, будет ли он давать нужное для топ-клуба качество здесь и сейчас, так как цена на него в моменте явно завышена. Но в плане работы на перспективу эта сделка для «МЮ» может стать очень выгодной.

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Зачем понадобился «МЮ»

Задранные ценники на новичков — уже привычная картина для «МЮ» последних лет. Но в случае с Йоро понять новых манкунианских боссов можно. Во-первых, в Европе, кроме Лени и Пау Кубарси, больше нет настолько молодых центральных защитников, с ходу влившихся во взрослый футбол. Во-вторых, у «красных дьяволов» были серьезнейшие проблемы в этой зоне в прошлом сезоне: Мартинес и ушедший Варан вылетали из-за травм, в Магуайра тен Хаг не верил, Харри убедил, но в апреле сломался, и в центре обороны пришлось выпускать Каземиро. Плюс есть прописавшийся на лавке Линделеф и 36-летний Эванс. Сомнительный набор. Так что неудивительно, что после трансфера Йоро «МЮ» не отказывается от намерений приобрести еще одного защитника — 22-летнего Джарреда Брентуэйта из «Эвертона» или более опытного Маттейса де Лигта из «Баварии».

Хочется верить, что так и произойдет и Йоро будут подводить к основе постепенно. АПЛ — более контактная и агрессивная лига по сравнению с французским чемпионатом. Очевидно, потребуется время на адаптацию, плюс будет давить ценник. Если в «Лилле» парню прощались ошибки в силу ряда факторов, то в «МЮ» каждый огрех будет рассматриваться под микроскопом. Неудачи у него точно будут, но тен Хагу важно грамотно дозировать физическую и психологическую нагрузку на Лени. В «Реале» так и было бы — в центре будут играть Милитао и Рюдигер. В «МЮ» же велик соблазн сразу сделать на Йоро ставку, и это может стать проблемой. Если же покупка француза — сделка на перспективу, то «МЮ» можно только поздравить с тем, что клуб подписал одного из уникальнейших талантов на своей позиции.