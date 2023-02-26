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26 февраля, 15:30

«МЮ» близок к первому трофею при тен Хаге. Как команда изменилась с тех пор, когда был выигран последний Кубок лиги

Артем Белинин
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Эрик тен Хаг и Антони, Златан Ибрагимович и Эрик Байи.
Фото Global Look Press
Златан Ибрагимович.
Фото Global Look Press
Эрик тен Хаг и Маркус Рэшфорд.
Фото AFP
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press
1/4
Тогда в Манчестере зажигали Ибрагимович и Моуринью.
Англия. Кубок лиги. Финал
26 февр, 19:30. Wembley (Лондон)
Манчестер Юнайтед
2:0
Ньюкасл Юнайтед

26 февраля Эрик тен Хаг может выиграть свой первый манчестерский трофей — «красные дьяволы» вышли в финал Кубка лиги и сыграют с «Ньюкаслом». Это интересный индикатор смены времен — последний раз «Манчестер Юнайтед» побеждал в Кубке лиги в 2017 году. Вскоре после этого началась одна из длиннейших в истории клуба трофейных засух. Так что за команда добывала трофеи для манкунианцев тогда, почему «МЮ» замолчал так надолго и есть ли отличия между «Юнайтед» — 2017 и «Юнайтед» — 2023?

Сегодня. Стокгольм. &quot;Аякс&quot; - &quot;Манчестер Юнайтед&quot; - 0:2. Англичане празднуют победу в турнире. «МЮ» собрал мозаику из трофеев

Сезон-2016/17 — скучный, но триумфальный. Классический Моуринью

После ухода Алекса Фергюссона «МЮ» свалился в пропасть — крупные победы закончились, а Дэвид Мойес, Луи ван Гал и даже немного Райан Гиггз не делали ничего, чтобы их вернуть. В этом ключе приход Моуринью в 2016 году выглядел спасением — португалец в дебютный сезон выиграл три трофея, среди которых английский Суперкубок и первая для «МЮ» победа в Лиге Европы. Где-то посерединке уместился еще и Кубок лиги, ставший последним на данный момент английским трофеем «дьяволов».

Моуринью возглавил клуб в конце весны 2016 года, а уже летом под тренера провели мощнейшую закупку — за знаменитые 110 миллионов евро в «МЮ» перешел Поль Погба, за 40 миллионов из «Боруссии» выписали Генриха Мхитаряна, за 38 миллионов из «Вильярреала» приехал Эрик Байи. Но главнейшим приобретением стал свободный агент Златан Ибрагимович — швед уже тогда в статусе ветерана поехал покорять новые вершины. И покорил!

При этом, несмотря на богатый урожай, сезон получился так себе. Манкунианцы не сверкали в атаке, за 38 матчей в АПЛ выстрадали 54 гола, а девять раз игры «МЮ» завершались со счетом 1:1. Всего по итогам сезона команда Моуринью 15 раз сыграла вничью — почти половину матчей. Поэтому в Лигу чемпионов попасть не удалось, «дьяволы» остановились на шестом месте.

Златан Ибрагимович. Фото Global Look Press
Златан Ибрагимович.
Фото Global Look Press

Тот сезон примечателен двумя вещами — яростной игрой 34-летнего Ибрагимовича и такой же яростной борьбой «МЮ» в Лиге Европы. Швед тогда забивал в каждом турнире, в котором участвовал, а всего за 46 игр оформил 28+10. То был еще один великий сезон в карьере нападающего. Вероятно, завершился бы он еще лучше, если бы Златан в апреле не порвал «кресты».

«Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы, в отличие от АПЛ, выступил на славу — удалось забить почти половину от того, что настреляли в Англии (25 мячей), а в финале без проблем был обыгран «Аякс» (2:0). Счастливый Моуринью крутил всем пальцы после свистка — кому два, кому три (да, один тоже крутил), все с разным значением. Два трофея за тех, три трофея за этих — Жозе вернулся сам и, казалось, чуть-чуть вернул тот самый «МЮ».

Кубок лиги в том сезоне, как обычно, выпал на февраль. Соперником стал «Саутгемптон», и сопротивлялся знатно — «святые» отыгрались с 0:2. Кстати, два гола в том финале положил как раз Златан Ибрагимович — один с прекрасного штрафного, а второй забил головой. Последний его мяч стал победным — конечно, тогда никто не догадывался, что в ближайшие годы английских трофеев у «МЮ» больше не будет, а Лига Европы станет последней чашкой в коллекции перед новым кризисом.

Куда делись трофеи и титулы?

Следующий сезон, казалось, продолжил успех прошлого. Клуб мощно закупился (пришли Ромелу Лукаку, Виктор Линделеф и Неманья Матич) и отлично выступал по всем фронтам. «МЮ» занял второе место в АПЛ (правда, отстал от «Сити» на 19 очков), вышел из группы ЛЧ с первого места и дошел до финала Кубка Англии. Новый форвард выступал не хуже Ибрагимовича — Лукаку забил по итогам сезона 27 мячей во всех турнирах.

Вот только трофеев от этого не прибавилось, а на фоне шла типичная для Моуринью грызня в раздевалке и на публике. Жозе воевал с Погба и его агентом Мино Райолой, ссорился с Вудвордом из-за не тех трансферов (хотел Гризманна и Перишича), унижал Люка Шоу и Антони Марсьяля, препирался с персоналом клуба и издевался над молодежной командой «МЮ».

В новый сезон после серебряного «МЮ» зашел разбитой и хмурой командой. Пришедшие летом Фред и Диогу Далот ситуацию не изменили — основной костяк команды ненавидел Моуринью. Судьба Жозе была предрешена: зимой он покинул команду, а на его место пришел Сульшер.

Жозе Моуринью. Фото Global Look Press
Жозе Моуринью.
Фото Global Look Press

Норвежцу досталось тяжелое наследство — мало того что он явно не тренерский гений, так еще и пришедшие в эпоху Моуринью футболисты портили клубную атмосферу весь период его работы. Одна только история с Погба затянулась на несколько сезонов и отчасти стала причиной ухода норвежца.

При Сульшере вектор сменился — «МЮ» очень долго восстанавливался после мрачноватых португальских времен, а еще пытался делать ставку на молодых и перспективных игроков. Рэшфорд, Марсьяль, Магуайр, Фернандеш — все эти ребята появились или стали выступать регулярно уже при Сульшере. И конечно, с такими игроками трудно что-то выиграть с наскока — особенно когда в конкурентах лучшие клубы мира вроде «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Поэтому на долгий период перестройки «дьяволы» забыли про трофеи, хотя попытки были.

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«МЮ» — 2023 лучше «МЮ» — 2017?

Можно сказать однозначно: лучше. Эрик тен Хаг тушит скандалы, а не провоцирует их — выгоняет проблемных игроков, а не пытается выехать на их коротком эмоциональном всплеске, как Моуринью. А еще голландец не травит футболистов, хотя и держит железную дисциплину — он их развивает, чему есть многочисленные доказательства.

Да, в составе «Юнайтед» нет Ибрагимовича, а вместе с ним и нереального победного духа. Нет Генриха Мхитаряна. Нет Поля Погба (хотя многие за это благодарны), но есть многие другие. Эриксен, Каземиро, Фернандеш, Санчо и Рэшфорд — это уже не молодые ребята, а состоявшиеся игроки, готовые к подвигам.

Эрик тен Хаг и Маркус Рэшфорд. Фото AFP
Эрик тен Хаг и Маркус Рэшфорд.
Фото AFP

«МЮ» образца 2023 года явно более сбалансирован, мощен, дорог и психологически стабилен. Более того, в таком прекрасном состоянии клуб находится, наверное, впервые за много лет. Успешный период осталось закрепить первым с 2017 года английским трофеем — и тогда точно можно идти вперед. Там еще много неразыгранных титулов.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ньюкасл Юнайтед
Жозе Моуринью
Эрик тен Хаг
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 24 18 3 3 52-23 57
2
 Ман. Сити 25 17 4 4 64-25 55
3
 МЮ 24 15 4 5 41-28 49
4
 Тоттенхэм 25 14 3 8 46-35 45
5
 Ньюкасл 23 10 11 2 35-15 41
6
 Фулхэм 25 11 6 8 36-31 39
7
 Ливерпуль 23 10 6 7 38-28 36
8
 Брайтон 22 10 5 7 39-29 35
9
 Брентфорд 23 8 11 4 37-30 35
10
 Челси 24 8 7 9 23-25 31
11
 Астон Вилла 24 9 4 11 30-38 31
12
 Кр. Пэлас 24 6 9 9 21-31 27
13
 Нот. Форест 24 6 7 11 18-42 25
14
 Лестер 24 7 3 14 36-42 24
15
 Вулверхэмптон 24 6 6 12 18-33 24
16
 Вест Хэм 24 6 5 13 23-29 23
17
 Лидс 24 5 7 12 29-39 22
18
 Эвертон 24 5 6 13 17-32 21
19
 Борнмут 24 5 6 13 22-48 21
20
 Саутгемптон 24 5 3 16 19-41 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
24.02 23:00
Фулхэм – Вулверхэмптон
 1 : 1
25.02 15:30
Ньюкасл – Брайтон
 - : -
25.02 18:00
Эвертон – Астон Вилла
 0 : 2
25.02 18:00
Лидс – Саутгемптон
 1 : 0
25.02 18:00
Лестер – Арсенал
 0 : 1
25.02 18:00
Вест Хэм – Нот. Форест
 4 : 0
25.02 20:30
Борнмут – Ман. Сити
 1 : 4
25.02 22:45
Кр. Пэлас – Ливерпуль
 0 : 0
26.02 16:30
Тоттенхэм – Челси
 2 : 0
5.04 22:00
МЮ – Брентфорд
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 27
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 18
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 14
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 12
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 8
Кристиан Эриксен

Кристиан Эриксен

Манчестер Юнайтед

 7
И К Ж
Каземиру

Каземиру

Манчестер Юнайтед

 17 1 5
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 22 1 5
Тайрик Митчелл

Тайрик Митчелл

Кристал Пэлас

 22 1 4
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