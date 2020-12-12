Дерби середняков. «Юнайтед» и «Сити» сыграли вничью

Дерби Манчестера в 12-м туре чемпионата Англии завершилось нулевой ничьей.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

12-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити» — 0:0

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Погба, Рэшфорд, Гринвуд (Марсьяль, 74).

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Рубен Диаш, Стоунс, Жоау Канселу, Махрез (Торрес, 66), Эрнандес, Фернандинью, Де Брейне, Стерлинг, Габриэл Жезус.

Предупреждения: Магуайр, 79. Фернандинью, 87.

Судья: Кавана (Англия).

12 декабря. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» в середине недели провалился в Лиге чемпионов, проиграв «Лейпцигу» в решающем матче за выход из группы. Сразу же поднялась тема отставки Уле Гуннара Сульшера, но руководство клуба не склонно к резким движениям, тренерской чехарды в красной части Манчестера не хотят. В британской прессе нынешнее положение «Юнайтед» умещают в одно слово — bittersweet (горько-сладко). Сладость идет, как ни странно, от чемпионата, где команда подходила к туру на седьмом месте. Фокус в том, что «Юнайтед» одержал четыре победы подряд, причем три из них были волевыми.

«Сити» после поражения в Лондоне от «Тоттенхэма» выдал хорошую серию во всех турнирах: «горожане» выиграли четыре матча из пяти с разностью голов 11-0. Впрочем, все эти результаты не сильно отразились на таблице: это было первое за семь лет дерби, к которому обе команды подходили, располагаясь вне лидирующей четверки.

Your City team to take on United! ?



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Fernandinho (C), De Bruyne, Mahrez, Sterling, Jesus



SUBS | Steffen, Gundogan, Laporte, Bernardo, Torres, Mendy, Foden



?? @haysworldwide

? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6xsGOaHfcL — Manchester City (@ManCity) December 12, 2020

Фаворита назвать было сложно. С одной стороны, «Юнайтед» пребывал не в лучшем настроении после Лиги чемпионов. А с другой — оба дерби прошлого сезона остались за ним. И не стоит забывать об умении Сульшера выигрывать важные матчи, находясь уже на краю пропасти.

Перед матчем только и разговоров было о том, что «МЮ» включается в игру когда угодно, только не с первых минут. В дерби с этим проблем не возникло. Игра в первом тайме была плотной и насыщенной, но не зрелищной. Команды попеременно владели мячом, но ничего опасного из позиционных атак не выходило. «Юнайтед» свой самый опасный момент создал после стандарта, а «Сити» — после контратаки. Виктор Линделеф на угловом выпрыгнул выше всех и скинул мяч на дальнюю штангу, куда в подкате летел Скотт Мактоминэй, но на мгновение опоздал. Ту самую атаку «Сити» разогнал Габи Жезус, Кевин Де Брейне вывел на ворота Рияда Махреза, но алжирец как будто растерялся и прямолинейно пробил в Давида де Хеа.

Your City team to take on United! ?



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Fernandinho (C), De Bruyne, Mahrez, Sterling, Jesus



SUBS | Steffen, Gundogan, Laporte, Bernardo, Torres, Mendy, Foden



?? @haysworldwide

? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/6xsGOaHfcL — Manchester City (@ManCity) December 12, 2020

В самом начале второго тайма арбитр Крис Кавана указал на точку у ворот «Сити» и взял паузу для видеопросмотра. Но смотреть нужно было не сам фол на Маркусе Рэшфорде, а офсайд у форварда «Юнайтед». И он действительно был. А жаль — гол в любые ворота мог бы растормошить эту игру. Об этом подумалось в середине тайма, потому что ничего интересного на поле не происходило. Вторые таймы обычно получаются интереснее первых. Хотя бы потому, что команды устают и ошибаются. Но не в этот раз. Все было настолько плохо, что даже Бруну Фернандеш допускал технический брак, а Де Брейне не мог перекинуть стенку при исполнении штрафного.

Оживиться телезрителей заставил, пожалуй, единственный момент, когда Жезус выкатил мяч под удар Де Брейне, но тот из убойной позиции зарядил в ногу Харри Магуайру. Возможно, было бы веселее с болельщиками на трибунах: в Англии местами начали запускать зрителей на стадионы, но Манчестера это пока не касается.

Более справедливого результата, чем нулевая ничья, для такого матча и быть не могло. Команды остались при своих: «Юнайтед» — седьмой, «Сити» — восьмой. Пусть отставание от лигочемпионской четверки и совсем минимально, но выглядела эта игра как дерби середняков.