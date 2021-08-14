Варан на «Олд Траффорд», дебют Санчо и четыре ассиста Погба. Огненный старт сезона от «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» разгромили «Лидс» (5:1)

Чемпионат Англии. Премьер-лига. 1-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Лидс» — 5:1 (1:0)

Голы: Бруну Фернандеш, 30 (1:0). Эйлинг, 48 (1:1). М.Гринвуд, 52 (2:1). Бруну Фернандеш, 54 (3:1). Бруну Фернандеш, 60 (4:1). Фред, 68 (5:1).

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Погба (Марсьяль, 75), Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминай (Матич, 70), Джеймс (Санчо, 74), М.Гринвуд.

«Лидс»: Мелье, Купер, Даллас, Кох, Стрейк, Эйлинг, Клих, Родриго (Фирпо, 46), Бэмфорд (Робертс, 77), Рафинья, Харрисон (Элдер Кошта, 70).

Предупреждения: Купер, 59. Рафинья, 62. Шоу, 83.

Судья: Тирни.

14 августа. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» провел межсезонье едва ли не лучше всех среди лидеров АПЛ. Летом «красные дьяволы» усилили центр обороны и атаку.

Если вингер Джейдон Санчо оказался в заявке на игру с «Лидсом», то центральный защитник Рафаэль Варан пока только был представлен болельщикам «МЮ». Перешедший из «Реала» за 40 миллионов евро француз получил футболку своего нового клуба на заполненном «Олд Траффорд».

В последний раз «Манчестер Юнайтед» принимал соперника на полном стадионе 8 марта 2020 года, тогда они обыграли соседей по городу со счетом 2:0. Варан по достоинству оценил момент, запечатлев его на камеру своего телефона.

На предматчевом представлении новичка шоу не закончилось. Хотя, несмотря на крупный итоговый счет, первые полчаса были без голов. Точнее, забитый мяч пришел ровно в конце 30-й минуты: после перехвата в центре поля Скотт Мактоминей сделал передачу на Поля Погба, который, в свою очередь, вывел Бруну Фернандеша один на один с вратарем.

Достижения Погба и Фернандеша на этом не закончились, но между ними уместился великолепный гол правого защитника «Лидса» Люка Эйлинга. Ударом с 25 метров Эйлинг попал точно в угол, даже прыгучий Давид Де Хеа не помог.

Сразу после забитого мяча команда Марсело Бьелсы напомнила нейтральным болельщикам о том, за что все их любят. «Лидс» действует безбашенно на всех участках поля, но у своих ворот это часто приводит к катастрофе. Две разрезающие передачи Погба за 3 минуты привели поочередно к забитым мячам Мэйсона Гринвуда и уже упомянутого Фернандеша.

Еще через 6 минут в роли ассистента предстал Виктор Линделеф. Если в оборонительных навыках он точно уступит Рафаэлю Варану, то передачи у шведа были на уровне всегда. Со своей половины поля Линделеф вывел Бруну один на один с Мелье, которому пришлось в четвертый раз выгребать мяч из ворот. Фернандеш оформил хет-трик без единого пенальти!

В такой голевой феерии дебют Джейдона Санчо просто растворился. Вряд ли он ожидал, что после уплаченных за него 85 миллионов евро аплодировать будут Погба. А в этой игре было за что похвалить француза: до замены он успел отдать четвертую голевую передачу, подарив шанс забить даже опорнику Фреду.

Санчо ничего не успел показать за отведенные ему 18 минут, но вряд ли кто-то от этого расстроился. «Манчестер Юнайтед» уверенно расправился с очень крепким соперником, воспользовавшись его слабыми сторонами. Болельщикам «красных дьяволов» остается ждать появления оптимального состава и встреч с топовыми соперниками.