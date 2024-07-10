У «МЮ» огромные финансовые убытки. Клуб может не выполнить экономические правила АПЛ

За такие же нарушения снимали очки с «Эвертона» и «Ноттингем Форест».

«Манчестер Юнайтед» отчитался об огромных убытках за первые три месяца 2024-го. «Красные дьяволы» ушли в минус на 71,4 миллиона фунтов — в прошлом году на этом временном промежутке было всего 5,6. Теперь клуб может нарваться на санкции АПЛ за нарушение экономических норм.

Согласно правилам прибыли и устойчивого развития АПЛ (PSR), команды за трехлетний период могут иметь лишь 105 миллионов фунтов убытков. За нарушения этих норм в прошлом сезоне сняли очки с «Эвертона» и «Ноттингем Форест». Санкции могут применить и к «МЮ» — лишь за первые три месяца 2024-го клуб практически добрался до лимита, а всего за трехлетний период имеет минус в 271,4 миллиона фунтов. И это без учетов апреля, мая и июня текущего года.

Особенно экономически сложным для «красных дьяволов» получился сезон-2023/24. Клуб вылетел из группового этапа Лиги чемпионов и вообще не попал в весеннюю часть континентальных турниров. Также на следующий сезон манкунианцы отобрались лишь в Лигу Европы. Доходы действительно снизились — за первые три месяца 2024-го вышло на 20 процентов меньше, чем в прошлом году.

К неожиданным расходам привела и покупка 25 процентов акций клуба английским миллиардером Джимом Рэтклиффом примерно за полтора миллиарда фунтов. В январе «МЮ» заплатил 31,5 миллиона фунтов компании Raine Group за содействие в покупке Рэтклиффом ценных бумаг.

Джим Рэтклифф. Фото Global Look Press

В клубе понимают финансовые проблемы и надеются их решить. Одними из методов стали январские аренды Джейдона Санчо и Донни ван де Бека. «МЮ» отдал футболистов в «Боруссию» Д и «Айнтрахт» не бесплатно, а также почти полностью скинул с себя обязательства по их зарплатам — за обоих получил в районе трех миллионов евро.

Также изменения произошли в системе клуба: новым спортивным директором стал Дэн Эшуорт, а на позицию генерального директора пригласили Омара Беррада. Эти назначения призваны улучшить экономическое состояние.

По информации английских медиа, клуб уверен в выполнении правил прибыли и устойчивого развития. К тому же Рэтклифф готов инвестировать в команду 200 миллионов фунтов.