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Сегодня, 19:30

У «МЮ» огромные финансовые убытки. Клуб может не выполнить экономические правила АПЛ

«МЮ» не может выполнить экономические правила АПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Футболисты «Манчестер Юнайтед»
«МЮ» несет огромные финансовые убытки.
Фото Global Look Press
За такие же нарушения снимали очки с «Эвертона» и «Ноттингем Форест».

«Манчестер Юнайтед» отчитался об огромных убытках за первые три месяца 2024-го. «Красные дьяволы» ушли в минус на 71,4 миллиона фунтов — в прошлом году на этом временном промежутке было всего 5,6. Теперь клуб может нарваться на санкции АПЛ за нарушение экономических норм.

Согласно правилам прибыли и устойчивого развития АПЛ (PSR), команды за трехлетний период могут иметь лишь 105 миллионов фунтов убытков. За нарушения этих норм в прошлом сезоне сняли очки с «Эвертона» и «Ноттингем Форест». Санкции могут применить и к «МЮ» — лишь за первые три месяца 2024-го клуб практически добрался до лимита, а всего за трехлетний период имеет минус в 271,4 миллиона фунтов. И это без учетов апреля, мая и июня текущего года.

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Особенно экономически сложным для «красных дьяволов» получился сезон-2023/24. Клуб вылетел из группового этапа Лиги чемпионов и вообще не попал в весеннюю часть континентальных турниров. Также на следующий сезон манкунианцы отобрались лишь в Лигу Европы. Доходы действительно снизились — за первые три месяца 2024-го вышло на 20 процентов меньше, чем в прошлом году.

К неожиданным расходам привела и покупка 25 процентов акций клуба английским миллиардером Джимом Рэтклиффом примерно за полтора миллиарда фунтов. В январе «МЮ» заплатил 31,5 миллиона фунтов компании Raine Group за содействие в покупке Рэтклиффом ценных бумаг.

Джим Рэтклифф
Джим Рэтклифф.
Фото Global Look Press

В клубе понимают финансовые проблемы и надеются их решить. Одними из методов стали январские аренды Джейдона Санчо и Донни ван де Бека. «МЮ» отдал футболистов в «Боруссию» Д и «Айнтрахт» не бесплатно, а также почти полностью скинул с себя обязательства по их зарплатам — за обоих получил в районе трех миллионов евро.

Также изменения произошли в системе клуба: новым спортивным директором стал Дэн Эшуорт, а на позицию генерального директора пригласили Омара Беррада. Эти назначения призваны улучшить экономическое состояние.

По информации английских медиа, клуб уверен в выполнении правил прибыли и устойчивого развития. К тому же Рэтклифф готов инвестировать в команду 200 миллионов фунтов.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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 И В Н П +/- О
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2
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ливерпуль 0 0 0 0 0-0 0
4
 Астон Вилла 0 0 0 0 0-0 0
5
 Тоттенхэм 0 0 0 0 0-0 0
6
 Челси 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ньюкасл 0 0 0 0 0-0 0
8
 МЮ 0 0 0 0 0-0 0
9
 Вест Хэм 0 0 0 0 0-0 0
10
 Кр. Пэлас 0 0 0 0 0-0 0
11
 Брайтон 0 0 0 0 0-0 0
12
 Борнмут 0 0 0 0 0-0 0
13
 Фулхэм 0 0 0 0 0-0 0
14
 Вулверхэмптон 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эвертон 0 0 0 0 0-0 0
16
 Брентфорд 0 0 0 0 0-0 0
17
 Нот. Форест 0 0 0 0 0-0 0
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