Красные линии «Манчестера». Колонка Казанского — про будущее тен Хага
В науке о цветах, которая называется «колористика», красный — один из самых сложных. Он обладает удивительной историей и настоящим. Именно его человек раньше других научился превращать в оттенки и изготавливать.
В разные эпохи цивилизации красный становился символом аристократии или нравственного падения, получал статус главного в религиозных канонах или попадал под тотальный запрет. Он долго был главным антагонистом черного цвета — известно, что первые шахматы в Индии и в арабской культуре были как раз этих цветов. Это уже потом в Европе противостояние стало черно-белым.
В наши дни красный может оказаться предупреждающим, роскошным или осуждающим. Можно краснеть от стыда, а можно быть красным от удовольствия.
Это хорошо видно на примере двух красных команд, которые вышли на одно поле в Манчестере.
Цвет «Ливерпуля» сейчас употребляется в знакомом нам значении «красивый». Команда Арне Слота за три тура чемпионата Англии ни разу не проиграла и не пропустила ни одного мяча. Новый главный тренер изящно прошел проверку исторической игрой на территории своего принципиального соперника, утвердил статус серьезного тренера перед болельщиками и дал важный посыл своим звездным игрокам — надо остаться. У Салаха, Александра-Арнолда и ван Дейка последний год контрактов, и они явно хотели понять, с кем им работать после великого для «Ливерпуля» немца. Кажется, поняли.
Арне Слот практически не вмешивается в настройки команды, которую создал Юрген Клопп. Небольшие стилистические корректировки в обороне делают ее менее авантюрной, более надежной, но все такой же яркой.
Красный «Ливерпуль» — роскошь.
В Манчестере этот цвет сегодня символ тревоги, боли и опасности. В трех матчах два поражения и пять пропущенных мячей. Стартовый состав каждой игры не имеет внятного объяснения, замены добавляют хаоса и растерянности, продолжается эпидемия травм (Маунт, Шоу, Йоро, Маласиа), ошибки носят роковой характер, и иначе как чудовищными их не назовешь.
Новое руководство «Юнайтед» решило не менять главного тренера после тяжелого прошлого сезона. Эрик тен Хаг смог убедить боссов серьезно обновить состав и оставить прежний курс развития клуба. Решение явно далось непросто.
После победного финала Кубка Англии тен Хаг неделю не знал ничего о своем будущем. В этот момент руководство либо пыталось понять, кем можно заменить голландца, либо убеждало себя в необходимой стабильности.
Рынок свободных тренеров мирового класса (именно такой нужен Манчестеру) довольно скуден. Рисковать не хочется никому. Список тренеров, которые до тен Хага работали в «МЮ», не дилетантский. Но у ван Гала, Моуринью, Сульшера не получилось. Значит, дело в «консерватории» — так решили в Манчестере.
Смена тренера в большом клубе — это еще и смена философии, системы подготовки академии и требований к скаутам. «Бокс — это вам не шахматы, тут думать надо».
По большому счету это первый «тренерский» сезон тен Хага. Когда не надо заниматься трансферами, следить за атмосферой в клубе и беспокоиться о новой крыше стадиона. В руководстве «Юнайтед» теперь понятно, кто и за что отвечает.
С тен Хага только футбол и результат. Пока нет ни того ни другого. Он у «красной» черты.
Три игры — совсем небольшой срок для принятия резких решений. Другое дело, когда над этими турами все выше тени прошлых двух лет.
Маркус Рэшфорд пока так и не поправился. За три матча нового сезона... ни одного удара в створ. Последний забитый мяч аж в марте. Необъяснимо, но он постоянно в стартовом составе.
Все три матча тен Хаг меняет центральных защитников — экстремальный ход для любого стал бытом для болельщиков «Юнайтед».
«Манчестер» — лидер чемпионата Англии по качеству неиспользованных моментов (девять создано — девять запорото), что возвращает к надоевшему уже много лет вопросу реализации.
Ошибки, которые приводят к опасности у ворот Онаны, только добавляют в своей летальности.
Детский сад на последнем угловом в Брайтоне, два качественных привоза Каземиро, безрассудные потери Мартинеса и Мэйну... «Ливерпулю» можно было просто ждать подарков на День знаний от учеников из Манчестера. И они их получили, абсолютно по делу разобравшись с растерянным соперником.
Эти ошибки идут не только от просевшего класса игроков. Да, Каземиро уже в прошлом году выглядел как человек, уставший от такого интенсивного футбола. Очень может быть, что матч с «Ливерпулем» стал для него последним статусным в старте (10 потерь из 37 передач — катастрофа).
Авантюризм выхода из обороны, который превращается в смертельные атаки соперника, заложен в философии тен Хага. Игроки рискуют, выходя из-под прессинга. А это уже касается всех.
Уже в следующем туре Манчестер увидит нового центрального хава. Мануэль Угарте приехал из Парижа выручать команду. Игрока такого профиля в «Юнайтед» не было давно.
Красный от злости. Дистиллированный опорный. Жесток в отборе, невероятно вынослив и без претензий на импровизацию. В состав «ПСЖ» уругваец не попадал, потому что не вписывался в стиль Луиса Энрике. Ему был нужен близнец манчестерца Родри, а не «собака» в центре поля. Тен Хагу не до изысков. Как описывают Угарте уругвайские коллеги, он похож на молодого Хавьера Маскерано (за три сотни матчей в «Ливерпуле» и «Барселоне» аргентинец забил всего два гола).
«Юнайтед» изменится в центре поля, поменяв Каземиро на Угарте.
Вот только закончатся ли проблемы? Исчезнет ли пространство между защитой и средней линией? Поменяются ли шаблоны выхода в атаку? Кто будет играть на флангах атаки и какой теперь, после катастрофической игры с «Ливерпулем», оптимальный состав? Решит ли тен Хаг, что теперь пазл окончательно сложился для его скоростной работы в прессинге, или этим игрокам нужен совсем другой футбол и он изменится?
После игры с «Ливерпулем» голландец защищался от претензий, опять напомнив о двух трофеях. Это начинает надоедать.
Однако жизнь часто показывает, что плохой старт кампании совсем не обязательно превращается в плохой финиш. Два трофея все-таки достижение. Легкие признаки изменения игры местами просматриваются. Качественный матч в Суперкубке против «Сити» может служить некоторой индульгенцией. Глупый офсайд перечеркнул победу в Брайтоне. В матче с «Ливерпулем» не было подавляющей разности в классе в сравнении с прошлым сезоном.
Вот только главным критерием всегда является результат. А рюшечки и кантики никому не интересны.
Календарь сентября явно помогает тен Хагу («Саутгемптон», «Барнсли» в Кубке, «Кристалл Пэлас», «Твенте» в Лиге Европы, «Тоттенхэм»). В каждой из этих игр «Манчестер» обязан побеждать. Иного варианта у тен Хага сейчас просто нет. Либо в октябре на «Олд Траффорд» будет новый главный тренер.
Слово «терпение» в Манчестере уже давно красного цвета — цвета неизбежности наказания.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|9-2
|9
|
2
|Ливерпуль
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|
3
|Брайтон
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
5
|Ньюкасл
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
7
|Брентфорд
|3
|2
|0
|1
|5-4
|6
|
8
|Борнмут
|3
|1
|2
|0
|5-4
|5
|
9
|Нот. Форест
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Челси
|3
|1
|1
|1
|7-5
|4
|
11
|Тоттенхэм
|3
|1
|1
|1
|6-3
|4
|
12
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-3
|4
|
13
|МЮ
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Вест Хэм
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
15
|Лестер
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Ипсвич
|3
|0
|1
|2
|2-7
|1
|
17
|Кр. Пэлас
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
18
|Вулверхэмптон
|3
|0
|1
|2
|3-9
|1
|
19
|Саутгемптон
|3
|0
|0
|3
|1-5
|0
|
20
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|2-10
|0
|14.09
|14:30
|
Саутгемптон – МЮ
|- : -
|14.09
|17:00
|
Брайтон – Ипсвич
|- : -
|14.09
|17:00
|
Кр. Пэлас – Лестер
|- : -
|14.09
|17:00
|
Фулхэм – Вест Хэм
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ливерпуль – Нот. Форест
|- : -
|14.09
|17:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|14.09
|19:30
|
Астон Вилла – Эвертон
|- : -
|14.09
|22:00
|
Борнмут – Челси
|- : -
|15.09
|16:00
|
Тоттенхэм – Арсенал
|- : -
|15.09
|18:30
|
Вулверхэмптон – Ньюкасл
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|7
|
|
Нони Мадуэке
Челси
|3
|
|
Луис Диас
Ливерпуль
|3
|П
|
|
Коул Палмер
Челси
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|1
|1
|0
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|1
|1
|0
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|3
|0
|1