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Манчестер Юнайтед — Брайтон: счет 2:3 и обзор матча Кубка английской лиги 16 сентября 2026 года

«МЮ» упустил преимущество в два мяча и вылетел из Кубка лиги. «Брайтон» устроил камбэк на «Олд Траффорд»

Максим Слекишин
корреспондент
Фото Getty Images
Такое произошло впервые за 50 лет.

«Манчестер Юнайтед» проиграл домашний матч, в котором вел со счетом 2:0. Такого не случалось полвека. Команда Майкла Кэррика быстро добилась комфортного преимущества в счете, но позволила «Брайтону» перевернуть игру — 2:3 — и вылетела из Кубка английской лиги на стадии 1/16 финала.

Кубок английской лиги. 3-й раунд.
16 сентября, 22:00. Олд Траффорд (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
2:3
Брайтон

Два гола за 10 минут — а затем полный провал

Начало встречи на «Олд Траффорд» не предвещало проблем для хозяев. На 8-й минуте 19-летний воспитанник клуба Шей Лейси, впервые вышедший в стартовом составе «Юнайтед», открыл счет.

Затем «красные дьяволы» успешно запрессинговали соперника, отобрали мяч и запустили новую атаку: Маркус Рэшфорд заставил вратаря Джейсона Стила вступить в игру, а Мэйсон Маунт первым оказался на отскоке и удвоил преимущество.

Однако дальше игра изменилась. Хозяева перестали создавать моменты, и в компенсированное к первому тайму время нападающий «Брайтона» Харалампос Костулас сократил отставание. Защитники «МЮ» упустили его, грек получил длинную передачу и первым же касанием переиграл Карла Дарлоу.

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После перерыва гости продолжили давить. На 65-й минуте Паскаль Грос сравнял счет, а еще через четыре минуты вышедший на замену Максим Де Кейпер с передачи Костуласа завершил камбэк «чаек» — 3:2.

Кэррик попытался спасти матч заменами и выпустил лидеров, в том числе Бруну Фернандеша. Вскоре португалец создал отличный шанс для Рэшфорда, выведя его один на один со Стилом, однако нападающий не сумел переиграть вратаря. Отыграться хозяевам так и не удалось. После финального свистка трибуны встретили команду громким свистом и кричалкой: «Что это, черт возьми, было?»

Поражение получилось историческим. «Юнайтед» впервые с 1976 года уступил дома, ведя с преимуществом в два мяча. До встречи с «Брайтоном» манкунианцы выиграли 143 из предыдущих 145 подобных игр, еще две закончились вничью.

«Мы как команда не можем принять случившееся»

Кэррик не стал искать оправданий и взял вину за произошедшее на себя.

«Мы как команда не можем принять случившееся. Я беру ответственность. То, как мы действовали ближе к концу второго тайма, — моя вина. Мы все станем лучше. Мы обязаны сделать это, должны снова начать побеждать, и как можно скорее», — цитирует Майкла Sky Sports.

Тренер подчеркнул, что понимает недовольство болельщиков, освиставших команду.

«Начало матча получилось фантастическим. Все складывалось именно так, как мы надеялись, а в некоторых моментах даже лучше — особенно когда Ши забил свой гол. Но по ходу игры мы позволили сопернику перехватить инициативу. В итоге получился довольно разочаровывающий вечер. Мы не можем позволять себе оказываться в такой ситуации и проигрывать подобным образом. Понимаю разочарование и недовольство, принимаю это. Нужно выступать гораздо лучше. Предстоит многое проанализировать и разобрать», — поделился Кэррик.

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Для «Юнайтед» это уже третье поражение в шести матчах во всех турнирах на старте сезона. Очередная неудача вызвала волну критики и в адрес отдельных игроков. В частности, бывший защитник сборной Англии Микки Грэй в эфире talkSPORT жестко прошелся по Диогу Далоту, заявив, что португалец «прятался» и не брал на себя ответственность.

«Брайтон» тем временем празднует яркую победу. Главный тренер команды Фабиан Хюрцелер отметил характер своих подопечных.

«Пропустив, мы продолжили придерживаться плана. Это было самое позитивное. Когда уступаешь 0:2, можно решить, что игра закончена, а можно продолжать верить в себя. Чем дольше шла игра, тем лучше мы выглядели. В итоге победили заслуженно», — сказал Хюрцелер.

«Чайки» вышли в следующий раунд Кубка лиги, а «Манчестер Юнайтед» сенсационно завершил выступление в турнире на стадии 1/16 финала.

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ФК Манчестер Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 4 4 0 0 8-1 12
2
 Ман. Сити 4 4 0 0 8-2 12
3
 Лидс 4 2 2 0 7-3 8
4
 Халл Сити 4 2 2 0 5-2 8
5
 Челси 4 2 1 1 10-9 7
6
 Брайтон 4 2 1 1 13-5 7
7
 Ливерпуль 4 1 3 0 6-4 6
8
 Эвертон 4 1 3 0 5-3 6
9
 Брентфорд 4 1 3 0 7-4 6
10
 Ипсвич 4 2 0 2 7-10 6
11
 Нот. Форест 4 1 2 1 4-4 5
12
 Ньюкасл 4 1 2 1 7-8 5
13
 Сандерленд 4 1 1 2 3-5 4
14
 МЮ 4 1 1 2 7-7 4
15
 Борнмут 4 0 3 1 6-7 3
16
 Кр. Пэлас 4 1 0 3 6-11 3
17
 Тоттенхэм 4 0 2 2 0-5 2
18
 Астон Вилла 4 0 1 3 1-7 1
19
 Фулхэм 4 0 1 3 4-7 1
20
 Ковентри 4 0 0 4 0-10 0
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38 тур
18.09 22:00 Брентфорд – Челси - : -
19.09 14:30 Тоттенхэм – Астон Вилла - : -
19.09 17:00 Брайтон – Арсенал - : -
19.09 17:00 Эвертон – Ипсвич - : -
19.09 17:00 Лидс – Кр. Пэлас - : -
19.09 17:00 Ман. Сити – Сандерленд - : -
19.09 17:00 Ньюкасл – Халл Сити - : -
19.09 19:30 Нот. Форест – Ковентри - : -
20.09 16:00 Борнмут – Ливерпуль - : -
20.09 18:30 Фулхэм – МЮ - : -
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Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 4
Букайо Сака
Букайо Сака

Арсенал

 3
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Даити Камада
Даити Камада

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 1 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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