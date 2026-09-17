«МЮ» упустил преимущество в два мяча и вылетел из Кубка лиги. «Брайтон» устроил камбэк на «Олд Траффорд»
«Манчестер Юнайтед» проиграл домашний матч, в котором вел со счетом 2:0. Такого не случалось полвека. Команда Майкла Кэррика быстро добилась комфортного преимущества в счете, но позволила «Брайтону» перевернуть игру — 2:3 — и вылетела из Кубка английской лиги на стадии 1/16 финала.
Два гола за 10 минут — а затем полный провал
Начало встречи на «Олд Траффорд» не предвещало проблем для хозяев. На 8-й минуте 19-летний воспитанник клуба Шей Лейси, впервые вышедший в стартовом составе «Юнайтед», открыл счет.
Затем «красные дьяволы» успешно запрессинговали соперника, отобрали мяч и запустили новую атаку: Маркус Рэшфорд заставил вратаря Джейсона Стила вступить в игру, а Мэйсон Маунт первым оказался на отскоке и удвоил преимущество.
Однако дальше игра изменилась. Хозяева перестали создавать моменты, и в компенсированное к первому тайму время нападающий «Брайтона» Харалампос Костулас сократил отставание. Защитники «МЮ» упустили его, грек получил длинную передачу и первым же касанием переиграл Карла Дарлоу.
После перерыва гости продолжили давить. На 65-й минуте Паскаль Грос сравнял счет, а еще через четыре минуты вышедший на замену Максим Де Кейпер с передачи Костуласа завершил камбэк «чаек» — 3:2.
Кэррик попытался спасти матч заменами и выпустил лидеров, в том числе Бруну Фернандеша. Вскоре португалец создал отличный шанс для Рэшфорда, выведя его один на один со Стилом, однако нападающий не сумел переиграть вратаря. Отыграться хозяевам так и не удалось. После финального свистка трибуны встретили команду громким свистом и кричалкой: «Что это, черт возьми, было?»
Поражение получилось историческим. «Юнайтед» впервые с 1976 года уступил дома, ведя с преимуществом в два мяча. До встречи с «Брайтоном» манкунианцы выиграли 143 из предыдущих 145 подобных игр, еще две закончились вничью.
«Мы как команда не можем принять случившееся»
Кэррик не стал искать оправданий и взял вину за произошедшее на себя.
«Мы как команда не можем принять случившееся. Я беру ответственность. То, как мы действовали ближе к концу второго тайма, — моя вина. Мы все станем лучше. Мы обязаны сделать это, должны снова начать побеждать, и как можно скорее», — цитирует Майкла Sky Sports.
Тренер подчеркнул, что понимает недовольство болельщиков, освиставших команду.
«Начало матча получилось фантастическим. Все складывалось именно так, как мы надеялись, а в некоторых моментах даже лучше — особенно когда Ши забил свой гол. Но по ходу игры мы позволили сопернику перехватить инициативу. В итоге получился довольно разочаровывающий вечер. Мы не можем позволять себе оказываться в такой ситуации и проигрывать подобным образом. Понимаю разочарование и недовольство, принимаю это. Нужно выступать гораздо лучше. Предстоит многое проанализировать и разобрать», — поделился Кэррик.
Для «Юнайтед» это уже третье поражение в шести матчах во всех турнирах на старте сезона. Очередная неудача вызвала волну критики и в адрес отдельных игроков. В частности, бывший защитник сборной Англии Микки Грэй в эфире talkSPORT жестко прошелся по Диогу Далоту, заявив, что португалец «прятался» и не брал на себя ответственность.
«Брайтон» тем временем празднует яркую победу. Главный тренер команды Фабиан Хюрцелер отметил характер своих подопечных.
«Пропустив, мы продолжили придерживаться плана. Это было самое позитивное. Когда уступаешь 0:2, можно решить, что игра закончена, а можно продолжать верить в себя. Чем дольше шла игра, тем лучше мы выглядели. В итоге победили заслуженно», — сказал Хюрцелер.
«Чайки» вышли в следующий раунд Кубка лиги, а «Манчестер Юнайтед» сенсационно завершил выступление в турнире на стадии 1/16 финала.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Ман. Сити
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
3
|Лидс
|4
|2
|2
|0
|7-3
|8
|
4
|Халл Сити
|4
|2
|2
|0
|5-2
|8
|
5
|Челси
|4
|2
|1
|1
|10-9
|7
|
6
|Брайтон
|4
|2
|1
|1
|13-5
|7
|
7
|Ливерпуль
|4
|1
|3
|0
|6-4
|6
|
8
|Эвертон
|4
|1
|3
|0
|5-3
|6
|
9
|Брентфорд
|4
|1
|3
|0
|7-4
|6
|
10
|Ипсвич
|4
|2
|0
|2
|7-10
|6
|
11
|Нот. Форест
|4
|1
|2
|1
|4-4
|5
|
12
|Ньюкасл
|4
|1
|2
|1
|7-8
|5
|
13
|Сандерленд
|4
|1
|1
|2
|3-5
|4
|
14
|МЮ
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
15
|Борнмут
|4
|0
|3
|1
|6-7
|3
|
16
|Кр. Пэлас
|4
|1
|0
|3
|6-11
|3
|
17
|Тоттенхэм
|4
|0
|2
|2
|0-5
|2
|
18
|Астон Вилла
|4
|0
|1
|3
|1-7
|1
|
19
|Фулхэм
|4
|0
|1
|3
|4-7
|1
|
20
|Ковентри
|4
|0
|0
|4
|0-10
|0
|18.09
|22:00
|Брентфорд – Челси
|- : -
|19.09
|14:30
|Тоттенхэм – Астон Вилла
|- : -
|19.09
|17:00
|Брайтон – Арсенал
|- : -
|19.09
|17:00
|Эвертон – Ипсвич
|- : -
|19.09
|17:00
|Лидс – Кр. Пэлас
|- : -
|19.09
|17:00
|Ман. Сити – Сандерленд
|- : -
|19.09
|17:00
|Ньюкасл – Халл Сити
|- : -
|19.09
|19:30
|Нот. Форест – Ковентри
|- : -
|20.09
|16:00
|Борнмут – Ливерпуль
|- : -
|20.09
|18:30
|Фулхэм – МЮ
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|4
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|3
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|П
|
|
Коди Гакпо
Ливерпуль
|3
|
|
Жоао Педро
Челси
|3
|
|
Даити Камада
Кристал Пэлас
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|1
|1
|1
|
|
Фил Фоден
Манчестер Сити
|4
|1
|1
|
|
Аксель Дисаси
Кристал Пэлас
|3
|1
|0