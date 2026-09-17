«МЮ» упустил преимущество в два мяча и вылетел из Кубка лиги. «Брайтон» устроил камбэк на «Олд Траффорд»

Такое произошло впервые за 50 лет.

«Манчестер Юнайтед» проиграл домашний матч, в котором вел со счетом 2:0. Такого не случалось полвека. Команда Майкла Кэррика быстро добилась комфортного преимущества в счете, но позволила «Брайтону» перевернуть игру — 2:3 — и вылетела из Кубка английской лиги на стадии 1/16 финала.

Кубок английской лиги. 3-й раунд.

16 сентября, 22:00. Олд Траффорд (Манчестер)

Два гола за 10 минут — а затем полный провал

Начало встречи на «Олд Траффорд» не предвещало проблем для хозяев. На 8-й минуте 19-летний воспитанник клуба Шей Лейси, впервые вышедший в стартовом составе «Юнайтед», открыл счет.

Затем «красные дьяволы» успешно запрессинговали соперника, отобрали мяч и запустили новую атаку: Маркус Рэшфорд заставил вратаря Джейсона Стила вступить в игру, а Мэйсон Маунт первым оказался на отскоке и удвоил преимущество.

Однако дальше игра изменилась. Хозяева перестали создавать моменты, и в компенсированное к первому тайму время нападающий «Брайтона» Харалампос Костулас сократил отставание. Защитники «МЮ» упустили его, грек получил длинную передачу и первым же касанием переиграл Карла Дарлоу.

После перерыва гости продолжили давить. На 65-й минуте Паскаль Грос сравнял счет, а еще через четыре минуты вышедший на замену Максим Де Кейпер с передачи Костуласа завершил камбэк «чаек» — 3:2.

Кэррик попытался спасти матч заменами и выпустил лидеров, в том числе Бруну Фернандеша. Вскоре португалец создал отличный шанс для Рэшфорда, выведя его один на один со Стилом, однако нападающий не сумел переиграть вратаря. Отыграться хозяевам так и не удалось. После финального свистка трибуны встретили команду громким свистом и кричалкой: «Что это, черт возьми, было?»

Поражение получилось историческим. «Юнайтед» впервые с 1976 года уступил дома, ведя с преимуществом в два мяча. До встречи с «Брайтоном» манкунианцы выиграли 143 из предыдущих 145 подобных игр, еще две закончились вничью.

«Мы как команда не можем принять случившееся»

Кэррик не стал искать оправданий и взял вину за произошедшее на себя.

«Мы как команда не можем принять случившееся. Я беру ответственность. То, как мы действовали ближе к концу второго тайма, — моя вина. Мы все станем лучше. Мы обязаны сделать это, должны снова начать побеждать, и как можно скорее», — цитирует Майкла Sky Sports.

Тренер подчеркнул, что понимает недовольство болельщиков, освиставших команду.

«Начало матча получилось фантастическим. Все складывалось именно так, как мы надеялись, а в некоторых моментах даже лучше — особенно когда Ши забил свой гол. Но по ходу игры мы позволили сопернику перехватить инициативу. В итоге получился довольно разочаровывающий вечер. Мы не можем позволять себе оказываться в такой ситуации и проигрывать подобным образом. Понимаю разочарование и недовольство, принимаю это. Нужно выступать гораздо лучше. Предстоит многое проанализировать и разобрать», — поделился Кэррик.

Для «Юнайтед» это уже третье поражение в шести матчах во всех турнирах на старте сезона. Очередная неудача вызвала волну критики и в адрес отдельных игроков. В частности, бывший защитник сборной Англии Микки Грэй в эфире talkSPORT жестко прошелся по Диогу Далоту, заявив, что португалец «прятался» и не брал на себя ответственность.

«Брайтон» тем временем празднует яркую победу. Главный тренер команды Фабиан Хюрцелер отметил характер своих подопечных.

«Пропустив, мы продолжили придерживаться плана. Это было самое позитивное. Когда уступаешь 0:2, можно решить, что игра закончена, а можно продолжать верить в себя. Чем дольше шла игра, тем лучше мы выглядели. В итоге победили заслуженно», — сказал Хюрцелер.

«Чайки» вышли в следующий раунд Кубка лиги, а «Манчестер Юнайтед» сенсационно завершил выступление в турнире на стадии 1/16 финала.