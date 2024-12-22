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У «Манчестер Юнайтед» первое разгромное поражение при Амориме. Влетели «Борнмуту» при своих болельщиках

«Манчестер Юнайтед» дома разгромно проиграл «Борнмуту» в АПЛ
Артемий Кутейников
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» дома проиграл «Борнмуту» (0:3) 22 декабря.
Фото Reuters
«МЮ» тонет во втором десятке АПЛ.

«Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 17-м туре АПЛ, нанеся первое крупное поражение Рубену Амориму во главе «красных дьяволов». Благодаря победе «вишни» поднялись на пятое место в чемпионате Англии, а вот манкунианцы застряли во втором десятке турнирной таблицы.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
22 дек, 17:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
0:3
Борнмут

«МЮ» не забил, несмотря на превосходство по ударам

«Борнмут» открыл счет на 29-й минуте — 19-летний центральный защитник Деян Хейсен головой перекинул Андре Онану после подачи со штрафного от Райана Кристи с правого фланга. Причем за пару минут до этого свой стандарт неподалеку от ворот соперника не использовали манкунианцы. По игре же хозяева «Олд Траффорд» тоже не владели преимуществом — перед голом «вишен» команды шли вровень по ударам в створ (2:2).

После пропущенного «красные дьяволы» стали активнее: в заключительные 15 минут первой половины владели мячом 64 процента времени и совершили девять ударов против всего одного у «Борнмута». Однако о себе напомнил голкипер гостей Кепа Аррисабалага — самый дорогой вратарь в истории закончил игру с семью сэйвами.

В середине второго тайма «Борнмут» практически лишил «МЮ» шансов на спасение — на 61-й минуте Джастин Клюйверт реализовал пенальти, который сам же заработал. Фол совершил один из лучших игроков «Юнайтед» при Амориме Нуссаир Мазрауи. Нидерландец же отличился в этом сезоне АПЛ в шестой раз, причем сразу пять голов он забил с пенальти.

А уже в следующей атаке «вишни» отправили в ворота Онаны третий мяч — Данго Уаттара прорвался по левому флангу соперника и из штрафной отпасовал в центр на Антуана Семеньо, у которого не возникло проблем с ударом с близкой дистанции.

«МЮ» серьезно превзошел соперника по статистике: 23 против 10 по ударам (10 на семь в створ), 60 процентов на 40 по владению мячом, однако не смог забить ни одного мяча. Причем в заключительные минуты игры «красные дьяволы» устроили навал, но все равно не ушли от разгрома.

Рубен Аморим.
Фото Reuters

Первое разгромное поражение при Амориме

Португалец возглавил «МЮ» в ноябре и впервые потерпел разгромное поражение. Надо отметить, что в целом результаты «красных дьяволов» при Амориме особенно не улучшились по сравнению с тем, что команда показывала при Эрике тен Хаге — потерпели второе поражение подряд во всех турнирах. В прошлой игре, в четвертьфинале Кубка Лиги против «Тоттенхэма» (3:4), они пропустили четыре мяча.

Главный тренер &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo; Рубен Аморим с&nbsp;игроками команды. Трезубец проклятий в руках красного дьявола. Колонка Казанского — о ситуации в «МЮ»

Игра манкунианцев в обороне вызывает беспокойство: с Рубеном получили в свои ворота 17 голов в девяти матчах — до этого со старта сезона было 20 в 18 встречах. Общая статистика с новым тренером тоже не впечатляет: по четыре победы и поражения в девяти играх во всех соревнованиях.

«Если посмотреть на игру, то до первого гола мы ничего не допускали у своих ворот, у нас были моменты. Если бы у нас получилось забить первыми, то матч мог бы сложиться иначе. Мы хотим забивать, но слишком сильно нервничаем. Нужно бороться с этим. Нам нужно сфокусироваться на работе, а не на ощущениях. Это единственный известный мне способ заставить своих игроков сосредоточиться. Нам снова придется терпеть, но мы будем стараться побеждать», — оправдывался Аморим после проигрыша.

«Борнмут» — уже пятый в премьер-лиге

«МЮ» опустился уже на 13-е место в АПЛ, а вот «Борнмут» стучится в еврокубки. Команда Андони Ираолы с 28 очками забралась на пятую строчку, по итогам этого тура опередив «Астон Виллу» и «Манчестер Сити». В следующем туре «вишни» встретятся с «Кристал Пэлас», «красные дьяволы» сыграют с «Вулверхэмптоном».

Футбол
ФК Борнмут
ФК Манчестер Юнайтед
Рубен Аморим
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 15 11 3 1 31-13 36
2
 Челси 17 10 5 2 37-19 35
3
 Арсенал 17 9 6 2 34-16 33
4
 Нот. Форест 17 9 4 4 23-19 31
5
 Борнмут 17 8 4 5 27-21 28
6
 Астон Вилла 17 8 4 5 26-26 28
7
 Ман. Сити 17 8 3 6 29-25 27
8
 Ньюкасл 17 7 5 5 27-21 26
9
 Фулхэм 17 6 7 4 24-22 25
10
 Брайтон 17 6 7 4 27-26 25
11
 Тоттенхэм 16 7 2 7 36-19 23
12
 Брентфорд 17 7 2 8 32-32 23
13
 МЮ 17 6 4 7 21-22 22
14
 Вест Хэм 17 5 5 7 22-30 20
15
 Эвертон 16 3 7 6 14-21 16
16
 Кр. Пэлас 17 3 7 7 18-26 16
17
 Лестер 17 3 5 9 21-37 14
18
 Вулверхэмптон 17 3 3 11 27-40 12
19
 Ипсвич 17 2 6 9 16-32 12
20
 Саутгемптон 17 1 3 13 11-36 6
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38 тур
21.12 15:30
Астон Вилла – Ман. Сити
 2 : 1
21.12 18:00
Брентфорд – Нот. Форест
 0 : 2
21.12 18:00
Ипсвич – Ньюкасл
 0 : 4
21.12 18:00
Вест Хэм – Брайтон
 1 : 1
21.12 20:30
Кр. Пэлас – Арсенал
 1 : 5
22.12 17:00
Эвертон – Челси
 0 : 0
22.12 17:00
Фулхэм – Саутгемптон
 0 : 0
22.12 17:00
Лестер – Вулверхэмптон
 0 : 3
22.12 17:00
МЮ – Борнмут
 0 : 3
22.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 13
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 13
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 11
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 10
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 6
И К Ж
Джек Стивенс

Джек Стивенс

Саутгемптон

 10 2 2
Эшли Янг

Эшли Янг

Эвертон

 14 1 5
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

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