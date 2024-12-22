У «Манчестер Юнайтед» первое разгромное поражение при Амориме. Влетели «Борнмуту» при своих болельщиках

«МЮ» тонет во втором десятке АПЛ.

«Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 17-м туре АПЛ, нанеся первое крупное поражение Рубену Амориму во главе «красных дьяволов». Благодаря победе «вишни» поднялись на пятое место в чемпионате Англии, а вот манкунианцы застряли во втором десятке турнирной таблицы.

«МЮ» не забил, несмотря на превосходство по ударам

«Борнмут» открыл счет на 29-й минуте — 19-летний центральный защитник Деян Хейсен головой перекинул Андре Онану после подачи со штрафного от Райана Кристи с правого фланга. Причем за пару минут до этого свой стандарт неподалеку от ворот соперника не использовали манкунианцы. По игре же хозяева «Олд Траффорд» тоже не владели преимуществом — перед голом «вишен» команды шли вровень по ударам в створ (2:2).

После пропущенного «красные дьяволы» стали активнее: в заключительные 15 минут первой половины владели мячом 64 процента времени и совершили девять ударов против всего одного у «Борнмута». Однако о себе напомнил голкипер гостей Кепа Аррисабалага — самый дорогой вратарь в истории закончил игру с семью сэйвами.

В середине второго тайма «Борнмут» практически лишил «МЮ» шансов на спасение — на 61-й минуте Джастин Клюйверт реализовал пенальти, который сам же заработал. Фол совершил один из лучших игроков «Юнайтед» при Амориме Нуссаир Мазрауи. Нидерландец же отличился в этом сезоне АПЛ в шестой раз, причем сразу пять голов он забил с пенальти.

А уже в следующей атаке «вишни» отправили в ворота Онаны третий мяч — Данго Уаттара прорвался по левому флангу соперника и из штрафной отпасовал в центр на Антуана Семеньо, у которого не возникло проблем с ударом с близкой дистанции.

«МЮ» серьезно превзошел соперника по статистике: 23 против 10 по ударам (10 на семь в створ), 60 процентов на 40 по владению мячом, однако не смог забить ни одного мяча. Причем в заключительные минуты игры «красные дьяволы» устроили навал, но все равно не ушли от разгрома.

Рубен Аморим. Фото Reuters

Первое разгромное поражение при Амориме

Португалец возглавил «МЮ» в ноябре и впервые потерпел разгромное поражение. Надо отметить, что в целом результаты «красных дьяволов» при Амориме особенно не улучшились по сравнению с тем, что команда показывала при Эрике тен Хаге — потерпели второе поражение подряд во всех турнирах. В прошлой игре, в четвертьфинале Кубка Лиги против «Тоттенхэма» (3:4), они пропустили четыре мяча.

Игра манкунианцев в обороне вызывает беспокойство: с Рубеном получили в свои ворота 17 голов в девяти матчах — до этого со старта сезона было 20 в 18 встречах. Общая статистика с новым тренером тоже не впечатляет: по четыре победы и поражения в девяти играх во всех соревнованиях.

«Если посмотреть на игру, то до первого гола мы ничего не допускали у своих ворот, у нас были моменты. Если бы у нас получилось забить первыми, то матч мог бы сложиться иначе. Мы хотим забивать, но слишком сильно нервничаем. Нужно бороться с этим. Нам нужно сфокусироваться на работе, а не на ощущениях. Это единственный известный мне способ заставить своих игроков сосредоточиться. Нам снова придется терпеть, но мы будем стараться побеждать», — оправдывался Аморим после проигрыша.

«Борнмут» — уже пятый в премьер-лиге

«МЮ» опустился уже на 13-е место в АПЛ, а вот «Борнмут» стучится в еврокубки. Команда Андони Ираолы с 28 очками забралась на пятую строчку, по итогам этого тура опередив «Астон Виллу» и «Манчестер Сити». В следующем туре «вишни» встретятся с «Кристал Пэлас», «красные дьяволы» сыграют с «Вулверхэмптоном».