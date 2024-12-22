У «Манчестер Юнайтед» первое разгромное поражение при Амориме. Влетели «Борнмуту» при своих болельщиках
«Борнмут» разгромил «Манчестер Юнайтед» (3:0) в 17-м туре АПЛ, нанеся первое крупное поражение Рубену Амориму во главе «красных дьяволов». Благодаря победе «вишни» поднялись на пятое место в чемпионате Англии, а вот манкунианцы застряли во втором десятке турнирной таблицы.
«МЮ» не забил, несмотря на превосходство по ударам
«Борнмут» открыл счет на 29-й минуте — 19-летний центральный защитник Деян Хейсен головой перекинул Андре Онану после подачи со штрафного от Райана Кристи с правого фланга. Причем за пару минут до этого свой стандарт неподалеку от ворот соперника не использовали манкунианцы. По игре же хозяева «Олд Траффорд» тоже не владели преимуществом — перед голом «вишен» команды шли вровень по ударам в створ (2:2).
После пропущенного «красные дьяволы» стали активнее: в заключительные 15 минут первой половины владели мячом 64 процента времени и совершили девять ударов против всего одного у «Борнмута». Однако о себе напомнил голкипер гостей Кепа Аррисабалага — самый дорогой вратарь в истории закончил игру с семью сэйвами.
В середине второго тайма «Борнмут» практически лишил «МЮ» шансов на спасение — на 61-й минуте Джастин Клюйверт реализовал пенальти, который сам же заработал. Фол совершил один из лучших игроков «Юнайтед» при Амориме Нуссаир Мазрауи. Нидерландец же отличился в этом сезоне АПЛ в шестой раз, причем сразу пять голов он забил с пенальти.
А уже в следующей атаке «вишни» отправили в ворота Онаны третий мяч — Данго Уаттара прорвался по левому флангу соперника и из штрафной отпасовал в центр на Антуана Семеньо, у которого не возникло проблем с ударом с близкой дистанции.
«МЮ» серьезно превзошел соперника по статистике: 23 против 10 по ударам (10 на семь в створ), 60 процентов на 40 по владению мячом, однако не смог забить ни одного мяча. Причем в заключительные минуты игры «красные дьяволы» устроили навал, но все равно не ушли от разгрома.
Первое разгромное поражение при Амориме
Португалец возглавил «МЮ» в ноябре и впервые потерпел разгромное поражение. Надо отметить, что в целом результаты «красных дьяволов» при Амориме особенно не улучшились по сравнению с тем, что команда показывала при Эрике тен Хаге — потерпели второе поражение подряд во всех турнирах. В прошлой игре, в четвертьфинале Кубка Лиги против «Тоттенхэма» (3:4), они пропустили четыре мяча.
Игра манкунианцев в обороне вызывает беспокойство: с Рубеном получили в свои ворота 17 голов в девяти матчах — до этого со старта сезона было 20 в 18 встречах. Общая статистика с новым тренером тоже не впечатляет: по четыре победы и поражения в девяти играх во всех соревнованиях.
«Если посмотреть на игру, то до первого гола мы ничего не допускали у своих ворот, у нас были моменты. Если бы у нас получилось забить первыми, то матч мог бы сложиться иначе. Мы хотим забивать, но слишком сильно нервничаем. Нужно бороться с этим. Нам нужно сфокусироваться на работе, а не на ощущениях. Это единственный известный мне способ заставить своих игроков сосредоточиться. Нам снова придется терпеть, но мы будем стараться побеждать», — оправдывался Аморим после проигрыша.
«Борнмут» — уже пятый в премьер-лиге
«МЮ» опустился уже на 13-е место в АПЛ, а вот «Борнмут» стучится в еврокубки. Команда Андони Ираолы с 28 очками забралась на пятую строчку, по итогам этого тура опередив «Астон Виллу» и «Манчестер Сити». В следующем туре «вишни» встретятся с «Кристал Пэлас», «красные дьяволы» сыграют с «Вулверхэмптоном».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|
2
|Челси
|17
|10
|5
|2
|37-19
|35
|
3
|Арсенал
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|
4
|Нот. Форест
|17
|9
|4
|4
|23-19
|31
|
5
|Борнмут
|17
|8
|4
|5
|27-21
|28
|
6
|Астон Вилла
|17
|8
|4
|5
|26-26
|28
|
7
|Ман. Сити
|17
|8
|3
|6
|29-25
|27
|
8
|Ньюкасл
|17
|7
|5
|5
|27-21
|26
|
9
|Фулхэм
|17
|6
|7
|4
|24-22
|25
|
10
|Брайтон
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|
11
|Тоттенхэм
|16
|7
|2
|7
|36-19
|23
|
12
|Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|
13
|МЮ
|17
|6
|4
|7
|21-22
|22
|
14
|Вест Хэм
|17
|5
|5
|7
|22-30
|20
|
15
|Эвертон
|16
|3
|7
|6
|14-21
|16
|
16
|Кр. Пэлас
|17
|3
|7
|7
|18-26
|16
|
17
|Лестер
|17
|3
|5
|9
|21-37
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|17
|3
|3
|11
|27-40
|12
|
19
|Ипсвич
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|
20
|Саутгемптон
|17
|1
|3
|13
|11-36
|6
|21.12
|15:30
|
Астон Вилла – Ман. Сити
|2 : 1
|21.12
|18:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|0 : 2
|21.12
|18:00
|
Ипсвич – Ньюкасл
|0 : 4
|21.12
|18:00
|
Вест Хэм – Брайтон
|1 : 1
|21.12
|20:30
|
Кр. Пэлас – Арсенал
|1 : 5
|22.12
|17:00
|
Эвертон – Челси
|0 : 0
|22.12
|17:00
|
Фулхэм – Саутгемптон
|0 : 0
|22.12
|17:00
|
Лестер – Вулверхэмптон
|0 : 3
|22.12
|17:00
|
МЮ – Борнмут
|0 : 3
|22.12
|19:30
|
Тоттенхэм – Ливерпуль
|- : -
|Г
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|13
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|13
|
|
Коул Палмер
Челси
|11
|П
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|10
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|9
|
|
Сон Хын Мин
Тоттенхэм Хотспур
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Джек Стивенс
Саутгемптон
|10
|2
|2
|
|
Эшли Янг
Эвертон
|14
|1
|5
|
|
Фабиан Шер
Ньюкасл Юнайтед
|15
|1
|4