Роналду впервые не забил после возвращения в «МЮ». С «Астон Виллой» была сумасшедшая драма в концовке

Один из фаворитов АПЛ сенсационно проиграл на своем поле «Астон Вилле» — 0:1.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

6-й тур

«Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» — 0:1 (0:0)

Гол: Хос, 88.

Нереализованный пенальти: Бруну Фернандеш, 90+1 (мимо)

«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Варан, Шоу (Далот, 34), Магуайр (Линделеф, 67), Ван-Биссака, Погба, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминай (Кавани, 82), Криштиану Роналду, Гринвуд.

«Астон Вилла»: Мартинес, Таргетт, Мингс, Хос, Кэш, Конса, Макгинн, Дуглас Луис, Рэмси (Арчер, 86), Ингс (Буэндия, 78), Уоткинс.

Предупреждения: Шоу, 29. Макгинн, 66. Фред, 77. Кэш, 90.

Судья: Дин (Англия).

25 сентября. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Перед матчем главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер ответил на массу вопросов. Про возвращение Кавани, о том, почему практически не играет купленный за большие деньги Санчо, как прибавил в этом сезоне Де Хеа, и даже об 11-метровых, которые «МЮ» сейчас бьет гораздо реже, чем в прошлом чемпионате.

«Один тренер беспокоился о том, сколько нам дают пенальти, и похоже, что после этого с их назначением стало сложнее», — шутил Сульшер, вспомнив свой спор с Юргеном Клоппом и упомянув о трех ошибках судей в последних турах. Только в каждой шутке есть доля правды, и есть даже цифры, согласно которым до заявлений тренера «Ливерпуля» «красные дьяволы» получали право подойти к точке в среднем раз в 2,8 матча, а сейчас интервал вырос до 5,2 игры.

Cristiano Ronaldo with a fanboy yesterday. ?? pic.twitter.com/rv5tZftnnx — CristianoXtra (@CristianoXtra_) September 25, 2021

Но все равно все в «МЮ» продолжает вращаться вокруг Криштиану Роналду. Даже в мелочах вроде визита португальца на почту и покупки им сэндвича в расположенном рядом обычном ресторане быстрого питания. Не говоря уже о таких вещах, как персональное видеопослание, которое Криш отправил сражающемуся с онкологическим заболеванием поклоннику.

Mi hijo recibi? hoy el mensaje m?s emocionante de su vida, su ?dolo m?ximo (aparte de su papi) d?ndole aliento y fuerza para el partido m?s importante de su vida..Sos gigante @Cristiano ??? pic.twitter.com/VXeke2TQo9 — Elias Ferreira Armele (@eliasmajul23) September 24, 2021

Что одноклубники, что главный тренер, не сговариваясь, рассказывают, как Роналду влияет на команду даже не своими голами, а менталитетом победителя и сверхпрофессиональным отношением к тренировкам. Сульшер уверяет, что это совсем другой человек в сравнении с тем временем, когда они вместе выходили на поле, и подчеркивает: «Не удивлюсь, если он еще будет играть в 40 лет».

Но вот на поле Роналду в субботу не особенно выделялся. Даже штрафной с одной из любимых позиций дал пробить Бруну Фернандешу. Так как тот промахнулся, следующий стандарт, заработанный после нарушения на Погба, CR7 бил уже сам и проверил на прочность «стенку». А в целом «МЮ» в первом тайме не сказать чтобы имел убойные моменты вроде того, что был у промахнувшегося мимо пустого угла Таргетта. Ни откликнувшийся на подачу со штрафного Магуайр, ни пожадничавший Гринвуд не заставляли Мартинеса совершать сейвы с приставкой «супер». Де Хеа в паре эпизодов было даже сложнее, а проблемы хозяев еще и усугубила травма Шоу.

The Cristiano Ronaldo effect. pic.twitter.com/rkpwLBcG8h — Squawka News (@SquawkaNews) September 25, 2021

Не смог доиграть полный матч и Магуайр, но все же это были потери в обороне, тогда как нападение и средняя линия «Юнайтед» по ходу второго тайма наконец-то стали включаться на полную мощь. Одна проблема — Гринвуд несколько раз пытался все сделать в одиночку, не замечая ни Роналду, ни других одноклубников.

По сути, «Астон Вилла» должна была хоронить хозяев раньше, когда Макгинн и Буэндиа в два паса вывели на убойную позицию Рэмси, но тот вдруг поскользнулся и даже не смог ударить по мячу. Тем не менее то, что должно было случиться, все же произошло, правда, события в концовке — это настоящая драма.

Сульшер хотел дожать гостей и воплотил в жизнь мечту объединить в атаке Роналду и Кавани, отодвинув в центр Погба. И в итоге из-под уругвайца при подаче углового забил Хос, только это было еще не все. В добавленное арбитром время уже Кавани дезориентировал автора гола, и тот неловко сыграл рукой.

Судьбоносный пенальти за мгновения до финального свистка — вот она, стихия Криштиану. Тем не менее к мячу отправился Фернандеш. Роналду то ли решил не нарушать иерархию, отодвигая на второй план штатного пенальтиста, то ли возвращал должок за сентябрьский матч сборной. Тогда он не реализовал заработанный Бруну 11-метровый, однако от перемены мест результат не изменился, так как положившийся на силу Фернандеш запустил мяч к верхнему ярусу «Олд Траффорд».

И хотя Криш первым поддержал соотечественника, кажется, смена пенальтиста не за горами. Только это не самая очевидная проблема Сульшера, который за неделю в Кубке лиги и чемпионате дома проиграл тем, кого принято называть крепкими середняками, да и Лигу чемпионов начал, споткнувшись на «Янг Бойз». На одном Роналду, который не забил впервые после своего возвращения в Англию, до титулов не доедешь. Проверено «Ювентусом».